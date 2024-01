Herrarte (PP) no ve "anomalías" en el viaje de Azcón y dice que bien merecido tiene" su descanso

La diputada del PP Carmen Herrarte ha defendido este jueves que los seis días de vacaciones que ha disfrutado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en Puerto Rico entran dentro de la normalidad y ha negado que no haya habido transparencia, como ha sostenido la portavoz del PSOE, Mayte Pérez, que ha criticado duramente el viaje del jefe del Ejecutivo. Ha señalado además que las jornadas de descanso del presidente no han generado ningún problema de gestión.

“Les molesta que el señor Azcón pese a tener derecho, descanse una semana con su familia y amigos, que bien merecido lo tiene”. Tras dejar claro que “evidentemente” el viaje de Azcón esta pagado con su dinero, ha lamentado que Mayte Pérez critique que el presidente de Aragón descanse una semana cuando al mismo tiempo reconoce el derecho a tener vacaciones de los trabajadores. “Defiende los derechos de todos menos del presidente”, ha afirmado.

Ha explicado que no hay “ninguna anomalía” en el hecho de que no se publique la agenda del presidente cuando está de viaje privado y ha indicado que no ha causado disfunciones al Gobierno autonómico, dado que “todo ha estado coordinado y delegado”. “Pese a que bucean y bucean, no ha encontrado nada criticable de gestión”, ha dicho.

“La agenda que debe preocuparle a la señora Pérez, que vive obsesionada con Jorge Azcón, es la del independentismo, que es la que afecta a todos los aragoneses”, ha dicho Herrarte. En este sentido, y ante las exigencias de transparencia de Mayte Pérez, le ha reclamado que sea “transparente” en la posición del PSOE sobre conceptos como el “terrorismo humanitario” acordado con los independentistas, la condonación de la deuda o sobre “si hay pactos ocultos” para transferir las competencias hídricas o de inmigración, con un partido “racista” como Junts. “Estos temas afectan directamente a los aragoneses”, ha dicho.

También ha cuestionado que Pérez haya arrojado dudas sobre el viaje que prevé el presidente de Aragón la próxima semana a Bruselas, “en el que va a defender a todos los aragoneses de las tremendas injusticias que va a suponer la ley de la amnistía”.

“El presidente del Gobierno de Aragón es relevante en el escenario de la política nacional y en el principal partido de España, el PP, que ganó las elecciones en España. Javier Lambán era irrelevante en el escenarios político nacional y en su partido. Aquí también ha habido un cambio: hemos pasado de la irrelevancia de Lambán a la relevancia nacional e internacional de Jorge Azcón”, ha dicho.

“La señora Pérez ha demostrado que ha perdido completamente el oremus”, ha afirmado Herrarte. Herrarte no ha recordado a Pérez que el líder de su partido, Pedro Sánchez, se va a conciertos y mitines políticos con un avión Falcon. También le ha dicho que el anterior Gobierno socialista viajó a China y a Abu Dabi con “grandes anuncios” de inversiones que “eran inviables”. “Estos viajes se realizaron con dinero público”, ha dicho.