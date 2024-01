Aragón seduce a Fitur con su gastronomía y apuesta por un turismo de 365 días

Bajo la premisa de que ‘quien come mal, no vuelve’, Aragón ha desplegado este miércoles su potente y variada oferta gastronómica en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid hasta el domingo. Las denominaciones de origen, las propuestas de los mejores chefs y la vinculación de los alimentos con el territorio han seducido a los profesionales del sector en esta primera jornada, que ha sido inaugurada por los Reyes de España.

“Son muchos los productos que se van a poder degustar en el stand porque es el complemento ideal para el turismo”, ha explicado el consejero aragonés del ramo, Manuel Blasco. “Uno, si no come bien, no aconseja ese destino, pero si come bien la visita continúa”, ha añadido.

Con este objetivo, Aragón ha configurado un pabellón de más de 600 metros cuadrados y una programación con más de 90 actividades por las que pasarán una veintena de cocineros que suman 16 estrellas Michelin. Serán los encargados durante los próximos días de hacer de la gastronomía el mejor reclamo para los miles de profesionales y particulares que se acercarán estos días a Ifema.

Los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia inauguran este miércoles la 44 edición de la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2024, que se lleva a cabo en el recinto de Ifema Madrid y que se presenta este año como la feria líder mundial no solo en el ámbito turístico, sino también en el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental. Europa Press

“Hemos logrado integrar el binomio gastronomía-naturaleza con las cualidades que tiene todo aragonés: es un stand acogedor, amable, sencillo y a su vez generoso y tener una gran visibilidad”, ha detallado el director general de Turismo de la DGA, Jorge Moncada.

“Aragón tiene muchas cosas que no tienen otros, como la trufa, el jamón de Teruel, la denominación de origen de Calanda, nuestras cuatro denominaciones de vino, Ordesa…, todo ello nos ha hecho ser la segunda comunidad de interior más visitada de España”, ha resumido Moncada.

Romper la estacionalidad

Según los últimos datos disponibles, hasta el mes de noviembre del año pasado visitaron la Comunidad 3,5 millones de viajeros, lo que supone un récord histórico y consolida la recuperación tras la pandemia. “Se están haciendo las cosas bien, y con las inversiones previstas con fondos propios y europeos, los destinos van a romper la estacionalidad”, ha señalado Blasco. “Un empresario -ha añadido- no invierte millones en un establecimiento turístico o gastronómico para trabajar los meses de invierno porque invierte en nieve, tiene que rentabilizarlo todo el año para mantener el empleo y fijar población”.

El consejero cree que “vienen buenos tiempos para Arágon”, en especial con el despliegue de 86 millones de euros procedentes de la UE a través de 26 planes de sostenibilidad turística. En este sentido, ha reconocido que le gustaría que la licitación y ejecución de estos proyectos fuera más rápida, pero se ha mostrado optimista. “Hay que agilizar los plazos pero las cosas van bien”, ha apuntado.