Quejas y malestar en el valle del Perejiles por la reducción de las horas de atención médica

La ribera del río Perejiles, en la comarca Comunidad de Calatayud, vuelve a estar en pie de guerra y en esta ocasión por los problemas en la Atención Primaria de la zona. Desde finales de noviembre, tras la baja de uno de los médicos titulares que prestan servicio en el valle, la plaza no se ha podido cubrir ante la falta de profesionales en paro, por lo que el equipo destinado en la zona ha tenido que asumir sus funciones, en concreto la responsable del consultorio de Miedes.

Esto ha supuesto una reducción en los días de consulta -en algunos casos de cinco a tres días- y en la duración de las mismas. Ante esta situación, los ayuntamientos de Belmonte, Villalba, Miedes, Ruesca, Orera y Mara han remitido sendos escritos al Departamento de Sanidad para manifestar su malestar y pedir que se recupere la atención.

Un cartel informa de los nuevos horarios de consulta médica hasta nuevo aviso. Macipe

En una de esas quejas, enviadas durante las últimas dos semanas, se expone que "la cobertura actual se realiza por la titular del consultorio de Miedes de Aragón, algo a todas luces inviable y en detrimento de los profesionales y del servicio". De la misma forma, en otro de los documentos, se concreta que "la acumulación de consultas 'sine die' perjudica en cantidad y calidad el servicio de salud; siendo necesaria y urgente otra solución que devuelva a la normalidad el servicio médico". En todos los casos, los consistorios remarcan que este territorio cuenta con "una población de edad avanzada con dificultades de desplazamiento por lo que la reducción del servicio es notablemente perjudicial para los usuarios".

A modo de solicitud, los consistorios reclaman que "se adopten las medidas y acuerdos necesarios para reponer de forma urgente el servicio de consulta médica, tanto en días como en horario, en las mismas condiciones en las que se encontraba en el mes de noviembre de 2023". Fuera del escrito, algunos regidores de la zona recuerdan que "las quejas no son contra los médicos, ni mucho menos, porque hacen lo que pueden, es contra cómo se está organizando", explica Javier Peiró, alcalde de Mara. En el caso de Belmonte, el primer edil, José Carlos Pérez, recuerda que "con el buen tiempo, la población aumenta y si siguen los mismos medios no sé cómo lo van a hacer".

Otro cartel muestra los teléfonos a los que deben llamar los vecinos en caso de urgencia. Macipe

Hace unos días, desde el equipo de Atención Primaria de Calatayud Sur, el centro de referencia de todos estos consultorios, se remitió una carta abierta a los pacientes del entorno para explicar el "enorme esfuerzo" que realiza el personal para prestar el servicio ya que ante la vacante "no se ha sustituido por el momento, no porque no se haya querido por ahorro económico, sino porque no hay ningún médico de Familia en paro para poder cubrir la plaza". A este respecto, recuerdan que "es una situación que se ha venido gestando desde hace más de 15 años y sobre la que no ha actuado ninguna Administración".

"Los profesionales médicos también envejecemos y, sin recambios ni sustitutos cuando surgen enfermedades o periodos vacacionales, nos vemos obligados a doblar las consultas de nuestros compañeros, a hacer más guardias…", enumeran. "Estamos trabajando para solucionar este asunto", recalcan en la misiva, donde también muestran su "comprensión hacia su inquietud" e insisten en que están "haciendo el esfuerzo para que la atención médica de su ribera esté lo mejor cubierta posible".

Fuentes del Departamento que dirige José Luis Bancalero apuntan que "cuando hay una baja, del tipo que sea, no hay posibilidad de cubrirla porque no hay profesionales en paro" y concretan que "en cuanto se incorpore -el profesional ausente- se vuelve a la normalidad sin problemas".