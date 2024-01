Feijóo: "El trasvase no debe entrar en la ecuación de la solución del agua en España"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que el trasvase del Ebro "no debe entrar en la ecuación de la solución del agua en España". Así lo declaró a preguntas de HERALDO durante la campaña de las elecciones generales del pasado mes de julio.

Al ser preguntado en aquella entrevista si todo el partido compartía la postura del PP-Aragón en contra del trasvase, a diferencia de Vox que se había mostrado a favor, Alberto Núñez Feijóo respondió: "El trasvase no debe entrar en la ecuación de la solución del agua en España. Hay argumentos sólidos que acreditan que esto no sería lo correcto y que antes de llegar a este tipo de decisiones hay que tomar otras muchas que pueden facilitar la solución del agua en Levante, en Castilla-La Mancha y en Andalucía".

Alberto Núñez Feijóo hace referencia al trasvase del Ebro y la posición de Vox ante el asunto.

Asimismo, el entonces candidato del PP a la Presidencia de Gobierno español expresó su "respeto" por la "muy consolidada" posición del PP en Aragón al respecto. Y añadió: "Debemos hacer un plan nacional del agua, pero no tomaré decisiones de forma unilateral porque afecta a muchas comunidades. Priorizaré las infraestructuras dedicadas al agua: 40.000 millones en seis años. ¿Por qué perdemos un 20% de agua en la red de abastecimiento? ¿Por qué llevamos años sin hacer infraestructuras hídricas? ¿Por qué se le ocurre al Gobierno demoler presas que son imprescindibles mientras no haya una red estratégica nacional del agua que garantice el suministro de una comunidad a otra?".

Al recordarle que algunas de esas infraestructuras ya estaban obsoletas, apuntó que "salvan comarcas", y añadió: "Lo que parece pequeño en términos nacionales es determinante en términos locales. Hay que destinar mucho dinero a infraestructuras y tengo un equipo de trabajo estudiando los temas de agua".

Feijóo mostraba entonces su intención, de haber sido elegido presidente del Gobierno, de llamar a los presidentes autonómicos "y a partir de ahí no me verán decir que estoy planteando el trasvase del Ebro porque no tengo ninguna decisión a favor de ese trasvase y sé que para Aragón es un asunto determinante en el que la mayoría de la sociedad no está de acuerdo". Y apostilló: "Es un asunto que no se puede banalizar ni utilizarlo para ganar unos votos en Valencia o en Andalucía".