Chueca acusa a Sánchez de hacer un "uso político" de las bonificaciones del transporte

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la de Teruel, Emma Buj, han participado este lunes en un encuentro con regidores del PP moderado por el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de intensificar la campaña contra el Gobierno central en los más de 3.200 ayuntamientos en manos de los conservadores. Durante el foro, Chueca ha cargado contra el presidente Pedro Sánchez, al que ha acusado de hacer un “uso político” de las bonificaciones al transporte público y de ofrecer mejores condiciones a Cataluña a través de pactos “ocultos”.

“Sánchez está haciendo un uso político de esta competencia local (la del transporte público) bajo la premisa del yo invito y tu pagas”, ha criticado la alcaldesa de Zaragoza, que ha sido la encargada de hablar de movilidad en un foro en el que han participado seis alcaldesas del PP, y que han abierto previamente el de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo.

Chueca ha asegurado que las ciudades tienen el “reto” y la “responsabilidad” de ofrecer un transporte público “sostenible, moderno, descarbonizado y a un precio asequible”, para lo cual el Consistorio destina “una parte muy importante del presupuesto”. Ha recordado que hasta la pandemia, las arcas municipales asumían el 50% del coste del servicio, una cifra que se elevó hasta el 70% con la caída de usuarios por la crisis sanitaria.

La regidora ha reconocido que el Gobierno central ayudó a los ayuntamientos el año 2020, pero ha denunciado que no lo hizo los ejercicios posteriores, pese a que la demanda no se había recuperado (no lo ha hecho hasta el pasado 2023). “Ahora -ha relatado- lejos de ayudarnos el Gobierno central descubre una fórmula de las bonificaciones”, que a su juicio “se hacen según unas estimaciones” que no se ajusten al coste real.

En este sentido, Chueca ha recordado que los ayuntamientos tienen que adelantar la bonificación del servicio, hasta que el Gobierno central aporte el 30%, mientras que las entidades locales pagan el 20% restante hasta rebajar a la mitad el billete. “Sánchez ha descubierto un juguete muy interesante, él queda como que ayuda pero lo estamos pagando nosotros”, ha argumentado.

Además, y siguiendo la línea argumental que ha imprimido Génova al acto, Chueca ha denunciado la “desigualdad” que conllevan las cesiones del PSOE a sus socios de investidura, en especial al independentismo catalán. “Ahora descubrimos que a Cataluña le van a bonificar el 50%, pero no sabemos lo que va a pasar con el resto. Crean diferencias entre ciudadanos según donde vivas”, ha remarcado.

Despoblación

Por su parte, Emma Buj ha reivindicado un política “cooperativa” para luchar contra la despoblación, huyendo de la competición entre territorios que implica que “para que unos tengan más otros tienen que tener menos”. En este sentido, ha defendido que trata de que Teruel crezca “pero no a costa de los municipios del entorno, porque flaco favor haría”.

Ha subrayado el valor de proyectos como Dinópolis, las Bodas de Isabel o el aeropuerto como “tractor” del resto de la provincia. “Yo propongo cooperar, así todos somos más fuertes”, ha reiterado.

La alcaldesa de Teruel ha hecho especial énfasis en las ayudas al coste de funcionamiento de las empresas de la provincia (y de Cuenca y Soria), que la UE permite elevar hasta el 20% pero cuya aplicación se está quedando en el 1%, según las estimaciones de los implicados. “Podríamos pensar que Sánchez no lo hace por una cuestión económica, pero cuando vemos cómo se riegan con millones a quienes tienen que levantar la mano en el Congreso para apoyarle, parece que el problema es que hay quienes no quieren que haya territorios con ventajas a las que ellos no pueden optar”.

Ante esta fiscalidad diferenciada, que podría chocar con el mensaje de igualdad que proclama el PP tras las cesiones a los independentistas, Buj ha utilizado un símil. “Cuando uno va al médico, todos somos iguales, a uno le tratan de una gripe y a uno de un tumor. Pero no puede ser que si eres nacionalista te den al entrar una habitación y a uno de Teruel le den una aspirina y le digan que vuelva dentro de dos años”, ha concluido.

Núñez Feijóo ha cerrado el acto anunciando la firma de un manifiesto por la igualdad por parte de todos los alcaldes el PP, que tendrá lugar este sábado en cada uno de los 3.200 ayuntamientos en los que gobiernan los conservadores. Además, una ruta por el país defenderá este mensaje desde el ámbito municipalista.

“Más municipalismo y menos separatismo”, ha pedido Feijóo. “Si mañana los separatistas piden que se perjudique a vuestros municipios, el PSOE lo hará, y tenéis el deber de reaccionar ante cada injusticia”, les ha reclamado a sus líderes locales, a quienes el partido, según fuentes internas, quiere “alistar” en la causa contra el Gobierno central y sus socios de investidura.