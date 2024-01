Nuria Gayán: "En el futuro, no descartamos acudir a vacunar contra la gripe a guarderías y colegios"

A nivel nacional está bajando la incidencia de la gripe y aquí continúa la escalada. ¿Llegaremos pronto al pico?

Tenemos una previsión de que nos pueden quedar una o dos semanas de subida, pero no se tiene ninguna certeza. Además, la curva de la gripe tiene un inicio brusco, sube muy rápido, pero también baja rápidamente. No tiene una meseta alargada.

La vacunación a la población general comienza el próximo lunes. ¿Qué objetivo se plantea?

Nuestro objetivo prioritario es que se vacunen el 75% de las personas que pertenecen a los grupos de riesgo. En particular los niños de 6 a 59 meses, que son un grupo poblacional que puede sufrir complicaciones serias y que contagia mucho. Además hay que dar una respuesta a las personas que están esperando que les llegue su momento porque mejorar la inmunidad global siempre es bueno.

¿Sería partidaria de acudir a vacunar en guarderías y colegios?

No lo hemos planificado, pero no descartamos quizás en futuras campañas, viendo un poco cómo evoluciona el tramo infantil.

¿La apertura de la vacunación a todo el mundo llega tarde? Otros años se hacía con antelación.

Cada año el calendario de apertura de la vacuna se establece en función de la campaña en su conjunto y la curva epidémica. Es una decisión objetiva que se toma con los datos.

¿Por qué la gente no se vacuna?

Las autoridades sanitarias nos tenemos que esforzar mucho en dilucidar los motivos de esta pérdida de interés. Posiblemente es una mezcla de factores, una menor concienciación, el hecho de haber pasado la covid, el cansancio vacunal... Tenemos que mejorar nuestras campañas y formas de comunicar. Las redes sociales también crean bastante confusión y desinformación. Es un problema nacional, salvo quizás en Navarra, donde hay una mayor cultura de vacunación.

¿Cómo va la inmunización del personal sanitario? Siempre insisten mucho

Es un dato que todavía no se ha facilitado. Hay un problema de acceso a la vacuna, porque se trata de profesionales con una agenda muy cargada y estamos intentando llevarles la vacuna puerta a puerta. También es cierto que hay cierto cansancio y la pérdida de noción de riesgo. Pero tienen que ser un ejemplo a seguir.

¿Confía en que el horario de tarde atraiga a más personas?

Vamos a ver qué respuesta tiene, pero soy optimista. Para el mismo lunes ya hay bastante citas.

Hay un retroceso de los contagios por covid que sorprende.

Lo primero a tener en cuenta es que ya no hacemos tes de covid con la intensidad que en el pasado. Y no se comparta como la gripe ni se trata de una onda epidémica de invierno. La covid está en unos niveles que todavía no se ve que se estacionalice para nada. No es estacional, ahora mismo está por debajo de la gripe pero en otros momentos la superará.

¿Se ofrecerá la vacuna contra la covid a todo el mundo?

No se va a hacer apertura, sino focalizarla en las personas de riesgo. Además, la compra y proporciona el Ministerio de Sanidad.

¿No se dispone de suficiente dosis? ¿No se considera necesario?

Ambas cosas. Ni es necesario ni tampoco se ha planificado así.

La incidencia de la gripe es similar a otros inviernos, pero está dando mucho que hablar.

Hay un antes y un después de la pandemia. Nadie sabía lo que era la incidencia. Ahora vuelve a ser como en 2019. Tras lo vivido es normal que haya una mayor atención por las infecciones respiratorias, siempre y cuando no alarmemos en exceso a la población. Hay que poner las cosas en lugar.

Ha sido hasta motivo de batalla política.

El papel de la ministra de Sanidad ha sido negativo. Tenía un papel político de oposición en un parlamento autonómico y tiene que adaptarse a su nuevo rol. Ha habido improvisación y ella no ha estado acorde a su responsabilidad.

Desde Aragón criticaron las decisiones de Sanidad, pero la Comunidad implantó antes la mascarilla obligatoria.

Es cierto, incluso nosotros hemos sido más restrictivos. Pero siempre hemos defendido que con criterio técnico hay que hacer una escalada de medidas de prevención. Poner una medida para todos igual en una fase tan avanzada de la gripe no es lógico. Además, la orden coordinada del Ministerio tiene serias dudas jurídicas sobre el procedimiento. Probablemente acabe recurriéndose por varias comunidades, entre las que estará Aragón.