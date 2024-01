Antiguo colegio Virgen Reina: "Queremos que la residencia tenga el 50% de estudiantes extranjeros"

¿Por qué adquirieron el colegio Virgen Reina?

Se nos ofreció la posibilidad de comprar el antiguo colegio y, además, como permite los usos escolares y de estudiantes universitarios, nos encajaba con nuestro proyecto (que se reparte por toda España, Portugal y Estados Unidos).

Este colegio de Zaragoza llevaba cerrado quince años… ¿Lo han comprado o alquilado?

Lo adquirimos a la Orden de San José de la Montaña. Nos pusimos manos a la obra para tener la licencia, que no suele ser fácil, y nos la entregaron. Ahora estamos en plenas obras.

¿Las monjas pusieron un precio muy exigente?

No fue un precio caro ni barato, sino el del mercado porque estaba tasado y era lo que costaba entonces. Aunque sean monjas, las congregaciones están lideradas por empresarias y tasan los inmuebles para venderlos. Están bastante en el mercado…

¿El suyo es un negocio en crecimiento?

No hemos pagado ni un regalo ni ha sido desproporcionado porque sino el proyecto no tendría sentido. Las residencias universitarias dejan un margen muy pequeño o apretado y no son como el tema turístico, que se manejan esas cantidades muy grandes. En inversión hay una cantidad muy amplia porque solo en las obras (en el centro de Zaragoza) rondan los tres millones y es fuerte.

¿Será un colegio mayor para la universidad o se trata de otro modelo?

Es una residencia de estudiantes, más que un colegio mayor. Son conceptos parecidos, pero diferentes. Sobre todo, porque un colegio mayor es más restrictivo, con horarios de entrada y salida, frente a la residencia (más libre).

¿Cómo es la gestión de esta residencia?

En los centros hay un director/a y personal de limpieza, mantenimiento, recepción y seguridad. En cada residencia trabajan unas 15 personas.

En la planta sótano disponen de un gimnasio, biblioteca, comedor y cocina… ¿Es más moderno que el colegio mayor?

La residencia de estudiantes ha cambiado el concepto respecto a los colegios mayores porque ahora son casi como hoteles. Hay zonas comunes super reformadas y la educación se ha modificado muchísimo porque antiguamente se iba a estas residencias solo para dormir. Ahora necesitan salas multifuncionales para hacer trabajos en equipo, se hacen un montón de clases on line y hacen falta salas habilitadas. El cambio es radical porque el estudiante pasa muchísimas horas en el centro y necesita una barbaridad de servicios.

Ofrecen 67 habitaciones para 77 estudiantes y es mixto…

Hay alguna habitación que será doble, pero si no son amigos/as o familiares se comercializarán las individuales. Después del covid, la gente es más reacia a compartir una habitación con alguien que no conoce y ese modelo de la doble se ha perdido.

En Zaragoza se cerró el Colegio Mayor de La Salle en 2003 y se convirtió en una residencia de mayores. ¿Hay mercado suficiente ahora para montar la residencia?

Entendemos que hay mercado ahora aunque Zaragoza es una ciudad totalmente nueva para nosotros. Parece que cada vez vienen más estudiantes internacionales y eso fomenta una residencia compartida con los españoles. Buscamos que la gente de fuera valore unas instalaciones nuevas en pleno centro de la ciudad. Buscamos que tengan desde los 18-19 hasta los 23-24 años, sean estudiantes universitarios y que el 50% sean internacionales y el 50% nacionales.

En la capital aragonesa ha crecido la presencia de los extranjeros en los últimos años y ya hay 3.200 en el curso 2022-23.

Desconocía ese dato, pero sabíamos que habían crecido los estudiantes extranjeros porque salen en las estadísticas y entendíamos que era por una apertura de la Universidad de Zaragoza hacia el alumno internacional. Ayuda que esta ciudad es bastante segura y esto ellos lo valoran mucho, como en Sevilla, Valencia o Madrid.

¿Colocarse en el centro de Zaragoza era otra apuesta?

En todas las residencias que tenemos nos caracterizamos por su situación central en las ciudades porque consideramos que es fundamental. En Madrid está en el barrio de Almagro, al lado del de Salamanca. Los estudiantes cada vez pasan menos tiempo en la facultad y queremos que disfruten las instalaciones, pero que salgan a la calle y tengan vida con el comercio local, que éste se beneficie del extranjero que va a su restaurante o la panadería.

Había mucho interés entre los zaragozanos por conocer para qué se iba a utilizar este antiguo colegio.

Lo entiendo porque lleva cerrado quince años y me llegan muchas llamadas sobre esta curiosidad. Además, ha sido el colegio de tal cantidad de chiquillos y chiquillas en el centro de Zaragoza y es normal que lo quieran saber.

¿Tienen más residencias universitarias y cuánto tiempo llevan con este negocio?

Empezamos hace doce años con las habitaciones para estudiantes y luego dimos el salto con la marca Be Live Residence a las residencias universitarias. Ahora contamos con 7 que están en Madrid (en la céntrica calle Caracas, cerca del barrio de Salamanca y de la estación de Chamberi), dos en Córdoba, en Salamanca, Granada, Oporto y Lisboa. Vamos a abrir dos más en Nueva York y Zaragoza. Serán nueve residencias y unas 1.500 plazas de estudiantes.