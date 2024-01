Los siete errores capitales en los que las cabalgatas de Reyes no deberían incurrir

Los emisarios de los Reyes Magos ultiman hoy todos los detalles para que las cabalgatas de mañana brillen con luz propia. Las calles son el escenario de una gran puesta en escena, en la que a veces se cometen pequeños fallos achacables -suponemos- a los matices de traducción de los libros de instrucciones llegados de Oriente. No obstante, hay también errores de bulto y de trazo gruesísimo, que los pajes y las autoridades locales aún se está a tiempo de evitar…

1. Baltasar, moreno natural

En la España multicultural es imperdonable un Baltasar con churretones o el reverso de las orejas en plan albino. Hasta hace no tantos años era más o menos habitual que aparecieran personajes ‘teñidos’ en las cabalgatas, pero de un tiempo a esta parte ese ‘desliz’ es motivo de la cancelación más absoluta. Es lo que los ‘millennial’ llaman ‘blackface’ y que supone un límite que no ha de cruzarse en ningún tipo de espectáculo. En los concursos de la tele (‘Drag Race’ o ‘Tu cara me suena’) tratan de evitarlo a toda costa por considerar esta práctica racista y denigrante.

Algunos de los peores 'Baltasares' que se recuerdan. Heraldo

En cabalgatas no tan lejanas se ha visto a personajes populares, en varios tonos, echando una mano al séquito de Baltasar y la puesta en escena no ha podido ser más lamentable. Sergio Ramos, Kiko Rivera o Jesulín han incurrido en este error, si bien el más recordado fue el del exministro Alberto Ruiz Gallardón, cuando apareció ‘embetunado’ y con los labios de rojo reventón la víspera de Reyes de 2006.

2. El cisma de los caramelos

El paseo de los Reyes siempre es dulce, salvo por el carbón que acostumbran a llevar en una locomotora que cierra el desfile. Eso sí, las autoridades de Oriente recomiendan que los caramelos y las chucherías de los Reyes o sus ayudantes se entreguen siempre en mano. Es decir, se acabó tirar desde la carroza algo que no sean besos porque ha habido más de una mala experiencia que relaciona los términos ‘caramelazo’ y ‘desprendimiento de retina’. En años anteriores no es sólo que Sus Majestades se arriesgaran a saltar un ojo a la chiquillería, sino que los progenitores se daban codazos para hacerse con un puñado de ‘suggus’ que caían al suelo. Los más avispados hasta desplegaban paraguas puestos boca abajo ante la insostenible lluvia de caramelos. Dadas las aglomeraciones que suelen formarse en ciertas calles, en muchas ciudades se optó definitivamente por que algunos personajes (ninfas generalmente en patines) entregaran los dulces en mano o, a lo sumo, con brazos largos y extensibles para llegar a quienes se colocan más atrás.

"Carmena, no te lo perdonaré jamás"... Luego abordamos ese melón. Heraldo

3. Los excesos publicitarios

Es normal que las grandes marcas quieran acompañar a los Reyes en su gran escaparate por media ciudad. Es comprensible también que estos vean con buenos ojos su participación, dado que los costes para ir y volver a Oriente de todos los séquitos son elevados. No obstante, la cabalgata tiene que conceder el protagonismo a las tres carrozas principales y a la magia de artísticas plataformas y cachivaches que las rodean. Todo lo que sea ver un logotipo o el sello de una marca en el recorrido resta interés y, sobre todo, encanto.

Las motos de Correos que ayudan a llevar regalos. Heraldo

En algunas urbes, como Zaragoza, se ha optado por concentrar todas las carrozas de las empresas al comienzo o al final del pasacalles para tratar de evidenciar que no forman parte de la esencia de la cabalgata. “En otros acontecimientos popular sucede parecido, por ejemplo, en la Ofrenda de flores del Pilar, a muchos les molesta ver las cestas y canastillas patrocinadas a los pies de la Virgen”, explican fuentes municipales, conscientes de que sin la aportación privada de algunas empresas estos actos deslucirían un poco o serían una pesada carga para el erario.

4. Revisar los recorridos antes

Este año, como todos los anteriores, no faltará la imagen en informativos de alguna carroza que se ha quedado atorada en una callejuela estrecha. ¿Qué ha ocurrido? Que los emisarios de Sus Majestades no han comprobado correcta y previamente el recorrido. A orillas del Ebro, por ejemplo, esto se hace con muchas semanas de antelación en una reunión conjunta con los responsables de Servicios Públicos y la Policía Local. Ahí se decide qué cortes de tráfico son necesarios, cómo y dónde se colocarán las vallas y, también, si hay algún cable de la luz o algún poste que pueda torpedear el paso de las carrozas. Las obras en las calles han de tenerse también en cuenta, pues generalmente obligan a pequeños cambios de itinerario. No menos importante son las podas de algunos árboles o el estudio de la altura de los adornos navideños porque, de lo contrario, se corre el riesgo de que la corona de Melchor se enganche con una guirnalda de luces…

Los carretones de toros, tan "típicos" por la Epifanía del Señor. Heraldo

5. Fuego… el justo

Aunque el objetivo de la cabalgata es dejar atónitos a los más pequeños, no todo vale. De hecho, hay algunos personajes y espectáculos de calle que parecen asustar a los niños más que causarles fascinación. Sucedió en 2013 en las calles de Zaragoza por las que desfilaron unos cuantos druidas haciendo malabares con antorchas de fuego. El susto fue tal que muchos pequeños acabaron llorando. Cuando aparecen malhechores o antihéroes -como el caso del Capitán Garfio- estos pueden generar abucheos pero nunca disgustos hasta el punto de causar traumas. Este mal, muchas veces consecuencia del ‘reciclaje’ de ‘shows’ que ya se han visto en Carnaval o el pasacalles del Pilar, se evitaría con una reflexión previa del mensajes de la Noche de Reyes o con una escenificación muy obvia (y divertida) en el que los malos se presenten como torpes, casi inofensivos, y casi siempre salgan perdiendo.

6. Personajes (de Disney) que están de más

Cada cabalgata tiene su idiosincrasia y esta depende, y mucho, de la localidad en la que se celebre. Así, en Teruel más de una vez se han visto carretillas de toros y en Zaragoza, antaño, salía envuelta en espumillones la castañuela del pasacalles del león. El caso es que la columna vertebral de la cabalgata deberían ser los tres Reyes Magos y sus séquitos. Poco más. En ocasiones se han tematizado con cuentos de Dickens o el universo de Julio Verne y, bueno, eso puede tener un pase, pero muchas otras veces del desfile se adueñan los personajes de Disney, que poco o nada tiene que ver con la Epifanía.

Mickey Mouse saludando la noche de Reyes a los niños de Teruel. Heraldo

Es cierto que a los chavales más pequeños les puede hacer ilusión, pero no lo es menos que habrían de reservarse para Carnaval ese tropel de princesas Disney (algunas bizcas, como se ve en las redes sociales) o aquellos personajes de ‘Anastacia’, que dejan fríos -obvio- a quienes no han visto la película. ¿Será este 2024 el año de las Barbies de Mattel sobre las carrozas? Vaya usted a saber... Para el recuerdo queda aquel oso diezmado de la cabalgata de Cádiz, que no deja de protagonizar ‘memes’ incluso dos años después de su súbito descoyuntamiento.

7. ¿Se puede innovar en una cabalgata?

Por supuesto. Y el margen es amplio: todo lo que genere fascinación. La prueba está en esos hinchables de caballos luminosos que bailan por las calles de Zaragoza y que, aunque se alejan un poco de la temática, siempre dejan boquiabiertos a los niños. Más complicado es innovar con ‘reinas’ -aunque desde años lo hacen en el barrio Oliver apoyados en los poemas de Gloria Fuertes-, y con atuendos y túnicas un tanto singulares como las que arrancaron el popular “No te lo perdonaré jamás, Carmena”, un tuit viral de 2016. La de la víspera de Reyes es una noche mágica, en ella cabe casi todo, con algunas excepciones según quien gobierne la ciudad…

Un centenar de ocas participaron en la cabalgata de Reyes en Zaragoza. Guillermo Mestre

En Zaragoza la ordenanza de bienestar animal hizo que hace años las ocas que representan la sabiduría y que recorrían el Casco con su andar zigzagueante se quedaran en la granja. En sustitución de los animales reales se inventaron unos divertidos títeres que cumplían la misma función. De estos recursos hacen alarde las compañías de animación de la tierra, que han vuelto a tomar las riendas de una cabalgata que durante años se externalizó y en la que tuvieron poca presencia. Los gestores culturales lamentaban entonces que no había peor forma de empezar el año…