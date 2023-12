El PSOE regala a Azcón un mapa de Aragón para que en 2024 se acerque y conozca sus problemas

El grupo socialista en las Cortes va a regalar al presidente de Aragón, Jorge Azcón, un mapa de la Comunidad para que se acerque a sus 731 municipios, ya que desde que gobierna solo ha visitado 9, y le ha pedido que el próximo año deje de vivir de rentas y del legado recibido y se acerque a los problemas reales de la ciudadanía a la que se debe.

La portavoz del grupo parlamentario, Mayte Pérez, ha vuelto a criticar en el balance de 2023 que Azcón sea un político "insatisfecho" porque era alcalde de Zaragoza y quería ser presidente de Aragón y no estaba "ni en un sitio ni en otro" y ahora que gobierna la Comunidad "parece querer otro cargo en Madrid que anhela y nunca llega".

Además es un presidente "huidizo" de posiciones incómodas y "temeroso" del Parlamento, que ha convertido en una "subsede" del Gobierno de Aragón, según Pérez, "despreocupado de la gestión" y "ausente" de Aragón, que "pierde posiciones mientras Azcón las quiere ganar en Madrid".

Porque Aragón desde que Azcón la preside "ha empeorado en términos generales en los indicadores" en el inicio de esta XI Legislatura, en la que la evolución ha sido "desigual" y sí han mejorado posiciones los más ricos, que han cumplido su deseo de pagar menos impuestos o no pagarlos, el Ayuntamiento de Zaragoza, no su ciudadanía, con el pago de la nueva Romareda que no es para todos los zaragozanos el proyecto más demandado, y las posiciones más reaccionarias y extremas de la sociedad aragonesa representada por Vox.

Por contra, en los cinco primeros meses de gobierno de Azcón, se han perdido 1.500 empleos que se iban a instalar en La Muela por la "fuga" de Amazon; se ha atacado a la escuela rural con el cierre de la de Caneto, con 21 alumnos, y un aumento del 18 % de las listas de espera en sanidad mientras Azcón "coge el Ave y marcha a Madrid como si no fuera con él".

Ha criticado además que en este tiempo se haya incrementado un 16,29 % el tiempo de pago a proveedores, que Aragón haya bajado 6 puntos en confianza empresarial según la Fundación Basilio Paraíso o que sea una de las terceras comunidades autónomas en las que ha aumentado la deuda mientras el resto la han bajado más de un 2 % , se hayan cerrado casi 30 consultorios médicos,se hayan reducido los horarios en los centros de salud del medio rural pese a que se ha creado una estructura para gestionarlo con 37 cargos nombrados "a dedo" y ha aumentado un 15 % el presupuesto en cargos políticos de libre designación y "chiringuitos" y un 17 % en propaganda.

Ello con incumplimientos como las ayudas directas a los agricultores por la sequía. y con "sectarismo" en cuestiones como la negación de la violencia machista, la mínima ayuda para cooperación y la derogación de la ley de memoria democrática.

Frente a ello, Pérez ha incidido en que el PSOE actuará con responsabilidad y lealtad, lo que hace tanto en el gobierno como ahora en la oposición, toda vez que ha recordado que aprobó el techo de gasto propuesto por el gobierno de Azcón, al "impensable" en el PP y que les pagaron con el "desprecio" de no aceptar ninguna de sus enmiendas el presupuesto, ha dicho, y que propuso a Azcón en el debate de investidura alcanzar acuerdos en asuntos importantes que no han tenido respuesta.

A este respecto ha recordado el acuerdo entre ambos partidos para la designación de la magistrada Concepción Gimeno como Justicia de Aragón o que se hayan emplazado para alcanzarlo en la renovación de los miembros de la Cámara de Cuentas, pero más allá de llegar a acuerdos para determinados perfiles es necesario, ha incidido, tenerlos para políticas que resuelven problemas estructurales de los aragoneses