Luis Vicente: "El egoísmo, transformado en empatía, es lo que nos lleva al éxito"

Hay muchos cocineros que conquistan a través del estómago. Usted también lo hace a través del corazón con sus múltiples colaboraciones con entidades sociales. ¿Por qué lo hace?No lo sé, creo que es algo innato, que me sale, que he visto desde pequeño. Quizás pondríamos aquí la palabra egoísmo, mezclada y transformada en empatía, que es lo que nos lleva al éxito. Esto lo llevo a toda mi vida. Yo creo que uno se siente más feliz, orgulloso y tranquilo si hace cosas buenas y bonitas.

Imparte talleres para mujeres con cáncer de mama, jóvenes con discapacidad intelectual... ¿Qué le aportan?Es una oportunidad que agradezco y estoy aprovechando. Creo que estoy en el mejor momento profesional. Y esta pasión por mi profesión quiero transmitirla y me siento muy a gusto. Aún me cuesta creer que pueda ser útil.

Varias entidades han abierto una línea de colaboración para ayudar a la inclusión social y laboral de personas en riesgo de exclusión. ¿Qué le pueden aportar los fogones a estas personas?Yo estoy muy satisfecho de poder enseñarles lo que sé de este oficio, en el que llevo desde los 17 años, y lo que les proporciona en sí mismo, que es muy importante en estas situaciones. Ellos me han enseñado mucho. Cuando a la gente que lo está pasando tan mal le das una oportunidad, no te rinden al 100%, te entregan un mínimo de un 120%.

Suya es la frase: "Sostenibilidad será cuando en Zaragoza no haya ni una sola persona que no tenga un plato de comida al día". ¿Tiene la receta para lograrlo?Sí. Yo pertenezco a la Fundación de Restaurantes Sostenibles y ellos me han dado la oportunidad de hacer llegar este mensaje. Somos establecimientos que trabajamos con alimentos. Para mí es muy triste que a mi lado haya gente que tiene problemas para conseguir un plato de comida al día. No podemos dejar que esta frase se quede solo como un mensaje, por eso hemos estudiado un sistema en el que podríamos ayudar a los comedores sociales, que muchas veces están desbordados. Empezaríamos en Zaragoza.