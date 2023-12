Un zaragozano relata su mala experiencia en una farmacia en Barcelona

Un zaragozano y usuario de TikTok no ha podido dejar de lado lo ocurrido con el servicio en una farmacia en Barcelona. El 'tiktoker' ha contado su experiencia a través de la red social molesto por el trato recibido.

El joven cuenta que al ir a la farmacia para recibir un tratamiento contra una llaga en el labio, la farmacéutica le atendió en catalán a pesar de reiterarle varias veces que "no entendía nada". El 'tiktoker' ha admitido que al principio no le dio mayor importancia: "Estoy en Cataluña y entiendo que me atienda en su idioma".

El joven siguió pidiendo que le hablase en español debido a que necesitaba la información y no comprendía lo que le estaba diciendo, aún así afirma: "Seguí sin darle importancia porque es su costumbre y ya está".

Continúa relatando lo ocurrido, destacando la falta de colaboración de la farmacéutica para atenderle. "Hasta el momento estaba tranquilo, pero le digo que no lo entiendo y me sigue hablando en catalán... Pues me cabreé, como es lógico, creo yo".

Ante tal trato, el zaragozano tuvo que irse a otra farmacia para que pudieran atenderle ya que en la anterior no encontraba la manera de darse a entender con la mujer. En la segunda farmacia que visitó afirma que le atendieron sin ningún problema: "Ahí ya no tuve ningún problema. La otra tía fue estúpida. A mí me da exactamente igual que la gente hable catalán, pero si te estoy diciendo que, por favor, no me estoy enterando de nada... ¿Tanto te cuesta usar el idioma que ambos conocemos?".

Esta no es la primera vez que le pasa. Ha relatado que en supermercados también le han hablado solo en catalán, pero que no le importaba ya que no requería de su ayuda como en este caso. "Aquí me tenía que explicar algo y no me estaba enterando de nada".