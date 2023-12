Alfonso Pablo: "Nos mueven las mismas emociones que en la época de Shakespeare"

Me cuentan que preparan ustedes un Shakespeare gamberro… ¿Es eso posible?

‘Noche de Reyes’ es una comedia de enredo muy divertida, con personajes alocados, música en directo, bailes y un ritmo frenético... La adaptación que ha hecho Alberto Castrillo- Ferrer mantiene la esencia de la obra de Shakespeare, en cinco actos, y con una narración trepidante.

¿Qué tiene que ver esta ‘Noche de Reyes’ con la época navideña que se nos viene encima?

Se desarrolla precisamente en los doce días que van de Nochebuena a Reyes. El título en inglés vendría a ser ‘La duodécima noche’ (‘Twelfth Night’) y se refiere al tiempo que a partir de Nochebuena y hasta la Epifanía. En la Inglaterra isabelina de la época era un momento de bromas, algo parecido a la fiesta de los Inocentes actual.

¿Cómo un texto de 1600 continúa emocionando en la actualidad?

Sigue emocionando porque el ser humano no ha cambiado tanto en 400 años. Nos mueven las mismas pasiones, emociones y sentimientos, que Shakespeare sabía escribir tan bien.

Debutan el día del Sorteo de Navidad. Si le tocara el Gordo, ¿hay riesgo de fuga?

Si me tocara la lotería, ¡me iría directamente a Indonesia! No, es broma, el teatro nunca lo podría dejar. Es más, estrenamos el día 22 en Utebo pero llevaremos la obra también al Teatro del Mercado de Zaragoza el próximo mes de abril.

¿Sigue sintiendo nervios antes de cada estreno?

Sí, los tengo, y si se trata de un estreno, muchos más al ser la primera vez. No obstante, una vez encima del escenario, te das cuenta de que estás ahí para disfrutar y hacer que el público también se lo pase bien.

Los actores tienen fama de ser muy supersticiosos. No sé si será su caso...

¿Supersticioso? ¡Qué va! Sólo tengo algunas manías... Si estoy varios días en un teatro y ha salido bien la primera función, repito la rutina de vestuario tal cual me lo he puesto la primera vez.

Como popular ‘oregonés’, ¿le reconocen por la calle?

Muchas veces sí nos reconocen y toda la gente que se nos acerca nos muestra un cariño increíble. Eso me sigue pareciendo admirable. ‘Oregón Televisión’, que lleva ya 18 temporadas, es un programa que ha cuajado dentro de la sociedad aragonesa.

Nasú, su compañía, estuvo unos cuantos años en barbecho. ¿Fueron productivos?

David Ardid y yo estuvimos ese tiempo trabajando con otras compañías, tanto en dirección como actuación. Nos volvimos a juntar en 2019 y este es el cuarto espectáculo que hacemos como Nasú. Toda esa experiencia ahora la ponemos en servicio de esta gran obra que es una coproducción con Gato Negro.

Hay más caras conocidas en ‘Noche de Reyes’...

El elenco es maravilloso y es un placer trabajar con estos cómicos a nivel humano y profesional. Eso hace que la comedia funcione como un reloj. Es un gustazo ver en escena a Gema Cruz, Irene Alquézar, Blanca Carvajal, David Ardid y Luis Rabanaque.

¿Algún plan que nos recomiende para Nochevieja?

Suelo celebrarla en familia y tenemos la tradición de disfrazarnos con alguna temática. Este año aún no la hemos decidido, a ver si se nos ocurre algo gamberro...

¿Qué le pediría a Papá Noel o a los Reyes Magos?

Les pediría que tuviéramos muchas actuaciones con esta nueva representación y, también, que les dijeran a las instituciones que apoyaran el teatro y la cultura en general. Ojalá se dieran cuenta de que es beneficioso para toda sociedad y de que contribuye también a la salud de toda la ciudadanía.

¿Y qué le pediría al teatro? ¿Tiene la impresión de que le ha dado más cosas de las que le ha quitado?

Al teatro no le pido nada porque ya me ha dado mucho y estoy convencido de que me lo seguirá dando porque es mi vida.