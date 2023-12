El choque político aleja el pacto por la financiación y amenaza el margen de déficit de Aragón

Las cuentas públicas de la DGA se van a ver salpicadas por las crisis política nacional entre los dos grandes partidos políticos. Con prácticamente todos los puentes rotos por los pactos del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, el acuerdo para una reforma de la financiación autonómica, en la que Aragón reclama un mayor peso para la despoblación y el envejecimiento, es «prácticamente imposible», reconocen ambas formaciones. Además, el PP mantiene la intención de vetar los Presupuestos Generales del Estado en el Senado, donde tiene mayoría, lo que según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, obligaría a recortar los objetivos de déficit, por lo que la Comunidad perdería 40 millones de margen de gasto.

Esa es, al menos, la teoría del Gobierno central, puesto que los conservadores dudan del informe que esgrime Montero, elaborado por la Abogacía del Estado, según el cual el Ejecutivo podría salvar el veto. Según dicho documento, que no se ha hecho público, Hacienda debe trasladar al Congreso y al Senado los objetivos de déficit, la deuda y el techo de gasto –aunque este último no se vota–. Si en alguna de las Cámaras no supera la tramitación, tendría un mes para volver a presentarlos, pero si de nuevo decaen, como anticipan desde el PP, los socialistas defienden que no se bloquearían las cuentas. Argumentan que en ese caso se aplicarían las reglas fijadas en el Plan de Estabilidad remitido por España a Bruselas en el mes de abril.

El problema es que en aquella propuesta la Moncloa exigía estabilidad presupuestaria a las administraciones autonómicas, y no contemplaba el 0,1% de déficit que finalmente aprobó esta semana el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «El PP se estaría tirando piedras sobre su propio tejado, perjudicando la capacidad de gasto de sus comunidades solo por confrontación política», advirtió la ministra a la salida de la reunión, donde los 14 representantes conservadores votaron en contra.

De confirmarse este extremo, Aragón reduciría su capacidad de gasto en algo más de 40 millones de euros, si bien las cuentas no se verían gravemente afectadas tras recibir más fondos de las entregas a cuenta. En concreto, 20 millones más de lo presupuestado por la DGA para 2024.

Los conservadores, no obstante, no dan la partida por concluida. Sustentan su previsible veto a las cuentas en el incremento del techo de gasto presentado por Hacienda (199.120 millones), que crece un 0,5% respecto a 2023, un 9,3% si se dejan al margen los fondos UE. «No es admisible cuando Europa te está pidiendo contención», dicen los senadores del PP.

Pero sobre todo, cuestionan la viabilidad de «imponer» un déficit a las comunidades sin el aval del Senado. «Sería un choque de trenes entre las dos Cámaras», creen los conservadores, que ya apuntan al Tribunal Constitucional como el árbitro para resolver esta contienda. Además, creen que un conflicto de esta naturaleza se traducirá en un incumplimiento generalizado de las reglas que marque la Moncloa por parte de los gobiernos autonómicos.

Sin fecha ni orden del día

En este escenario, PSOE y PP ven poco factible un acuerdo sobre otro de los grandes asuntos pendientes, el de la financiación autonómica. Ante las posturas dispares, incluso opuestas, que defiende cada comunidad, Montero trasladó el debate al terreno de los partidos. Pero el pacto de los socialistas con Bildu en Pamplona ha alejado aún más la remota posibilidad de acuerdo, tal y como reconoció esta semana Alberto Núñez Feijóo en un foro del Grupo Henneo en Madrid. De momento, la reunión con Pedro Sánchez sigue sin fecha ni orden del día.

En este caso, Aragón no cierra la puerta definitivamente, pero ante los intereses enfrentados, incluso entre territorios del mismo signo político, fía cualquier esperanza a una mejora generalizada de los fondos a repartir entre todos.