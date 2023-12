Los grupos en las Cortes de Aragón presentan más de 1.881 enmiendas al presupuesto de PP y Vox

Los grupos de las Cortes de Aragón han registrado este jueves un total de 1.881 enmiendas al presupuesto del Gobierno PP-Vox para el año 2024, que en el caso de ser aceptadas supondrían mover partidas por valor de más de 800 millones de euros.

De todos los partidos, el que más ha presentado ha sido el PSOE, con 495 propuestas que suman 172,8 millones de euros. Según su portavoz parlamentaria, Mayte Pérez, el objetivo de su grupo es lograr una distribución del gasto "en beneficio del conjunto de los ciudadanos y no solo de los habitantes de las grandes capitales".

Entre las sugerencias de los socialistas, destaca el incremento del Fondo Aragonés de Financiación Municipal (7,9 millones de euros que salen de revertir las rebajas fiscales en Sucesiones y Patrimonio acordadas por el Gobierno) o la recuperación del Fondo de Cooperación al Desarrollo, que el Ejecutivo PP-Vox ha decidido recortar, al que le destinan 5 millones de euros.

El PSOE ha reclamado el mantenimiento de las partidas en materia de memoria democrática, la dotación con un crédito ampliable de 50.000 euros para el Fondo de Solidaridad Energética procedente del impuesto a las renovables. Los socialistas han defendido la necesidad "reforzar" el papel de las comarcas en la lucha contra la violencia de género.

Por otro lado, Mayte Pérez ha cargado contra la propuesta fiscal del presidente Jorge Azcón, que ha calificado de "clasista", dado que "solo beneficia al 1% más rico de Aragón".

CHA, que ya hizo públicas sus enmiendas el pasado martes, ha presentado 446 propuestas que suman 118 millones de euros, al igual que IU, que el pasado miércoles informó de 335 cambios por valor de 143 millones de euros.

Este jueves le ha tocado el turno a Teruel Existe, que ha registrado 224 propuestas de modificación de las cuentas que supondrían 225 millones en el caso de aceptarse. Su portavoz, Tomás Guitarte, ha subrayado que la posición de su grupo “no es apriorística”, por lo que estarían dispuestos a apoyar las cuentas si cierran un acuerdo.

Tomás Guitarte (Teruel Existe), en las Cortes de Aragón. Guillermo Mestre

Ha hecho hincapié en las políticas contra la despoblación y en favor del “la cohesión territorial”, con planes de vivienda en el medio rural (5 millones), fomento del autoconsumo energético en empresas y particulares, la ampliación en 55 habitaciones del hospital de Teruel o la puesta en marcha del servicio de radioterapia en la provincia (4 millones).

Podemos ha registrado 171 enmiendas que afectan a partidas valoradas en 51 millones con el objetivo de revertir “recortes” en la Universidad o en la dotación de los servicios forestales. La formación morada también ha puesto el foco en las partidas vinculadas a la memoria histórica, la violencia de género, el cambio climático o la cooperación al desarrollo.

El portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha comparecido para explicar sus propuestas, menores en cantidad y dotación económica. En total, los aragonesistas han registrado 71 enmiendas que suponen 17,6 millones de euros.

Ha centrado su planteamiento en las políticas de vivienda, en la conservación del patrimonio en el medio rural o en las ayudas a la mejora del abastecimiento de agua. “No hacemos un brindis al sol. El Gobierno va a ser sensible porque no hemos hecho enmiendas para derribar el presupuesto”, ha dicho.

Los grupos que apoyan al gobierno, PP y Vox, también han hecho enmiendas, en su mayoría de carácter técnico. Los populares han registrado 91 propuestas de cambio y los voxistas, 38.