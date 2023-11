Cambiar de ciudad por el colegio: “Nos hemos mudado desde Valencia para que nuestra hija acuda a esta escuela”

Ximo Flores, su pareja, Elena Cadone y la hija de ambos, Emma, de 6 años, lo dejaron todo atrás hace año y medio para mudarse a un pequeño municipio aragonés. Y todo por su colegio.

Dejaron su casa en Valencia, replantearon sus trabajos y se alejaron de familia y amigos para que su hija pudiera asistir a clase en un centro con un proyecto innovador y en un entorno rural, que se ha convertido en referente en toda España. Se trata del colegio público de Olba, en Teruel.

“Desde hace un tiempo queríamos salir a vivir a un entorno natural más tranquilo pero el factor determinante es que teníamos una niña de 5 años que tenía que ir al colegio”, dice Ximo Flores. “Habíamos oído referencias educativas positivas del colegio de Olba y nos desplazamos varias veces para conocerlo. Nos convenció su enfoque y su relación con los niños y la naturaleza. Todo, en un colegio público. Esto es algo que en Valencia no existe”, asegura Flores.

“Decidimos dar el paso, alquilamos nuestra casa de Valencia y nos hemos tirado a la piscina comprando una vivienda en Olba. Queremos ser residentes permanentes de este municipio”, afirma.

“Nuestro trabajo nos permitió este cambio. Tanto mi pareja como yo nos dedicamos al campo de la moda, al rediseño y reciclaje de ropa que vendemos en mercadillos. Hemos montado un taller en casa y yo, además, llevo las redes sociales del negocio gracias a que tenemos fibra óptica. Trabajamos aquí como podíamos trabajar desde Valencia”, constata el artesano.

“Emma está encantadísima con el cambio y con su nuevo colegio. Volver a Valencia ahora sería imposible. Se ha adaptado desde el principio. Estamos seguros de que no nos hemos equivocado al tomar esta decisión”, explica este nuevo vecino de Olba.

Desde Mallorca, Galicia, Valencia o Cataluña

No es la única familia en Olba que ha venido de otros lugares, atraídas por su colegio. En esta localidad viven en la actualidad unas 150 personas y a su colegio asisten 44 niños. “Ninguno de los alumnos es hijo de familias autóctonas de la localidad. Todos son hijos de familias que han venido de fuera y la mayoría de ellos lo han hecho buscando el proyecto que tenemos en esta escuela” afirma François Wirthensohn, director del colegio.

Bosque de la escuela de Olba. F. W.

“Tenemos familias que han venido desde Mallorca, de Galicia, de Valencia y de Cataluña. Me llaman bastantes personas interesándose por el colegio que quieren venir a vivir aquí porque quieren traer a los niños a esta escuela”, señala. “Quienes deciden venir es porque pueden teletrabajar o tienen horarios y jornadas laborales flexibles. Por ejemplo, hay una mamá que se desplaza varios días a la semana a Teruel y el resto trabaja desde casa, otra hace turnos intensivos durante unos días y después libra otros tantos que se queda en Olba”, enumera Wirthersohn.

Con un futuro incierto al terminar Primaria

Desde Valencia también llegaron hasta Olba hace un año y medio, Sandra Fernández y su familia. “La decisión de mudarnos la tomamos por el colegio”, asegura esta valenciana. “Estábamos vinculados a este valle desde hace años y conocíamos el lugar por la escalada. Pero fue en el momento de tener que escolarizar a nuestro hijo cuando pensamos en instalarnos en Olba para que asistiera allí a clase. Estamos contentísimos con la decisión”, asevera Fernández.

Ambos miembros de la pareja han encontrado trabajo en la localidad. “Yo había trabajado ya en una asociación cultural de Valencia y ahora trabajo en otra en Olba y mi pareja se ha unido a un proyecto de agricultura ecológica en la zona”, explica.

Sobre el futuro, aún no tienen claro si se quedarán definitivamente en la localidad. “No sabemos qué haremos cuando el niño termine la Primaria. Nos gustaría que continuase con un proyecto de instituto similar pero no sé si existe la opción de algo parecido”, plantea Fernández. “Cuando llegue el momento, veremos. Igual estamos tan a gusto que decidimos quedarnos definitivamente. No descartamos nada”, señala.

Un boom de nuevos vecinos tras la pandemia

Julia Fernández, su pareja y sus dos hijas vinieron a Olba hace 4 años desde Mallorca. “En primer lugar nos instalamos en Albarracín porque somos escaladores y siempre hemos ido allí de vacaciones para escalar hasta que decidimos quedarnos a vivir”, explica.

Julia Fernández, una de las nuevas vecinas de Olba. J. F.

En Albarracín estuvieron durante 4 años en los que sus hijos iban a la escuela de esa localidad hasta que tuvieron conocimiento del proyecto de Olba. “No buscábamos expresamente una escuela alternativa, pero siempre me ha llamado la atención una educación más respetuosa. Fuimos a ver el centro y nos gustó mucho la filosofía, el proyecto educativo. Fueron las razones por las que nos trasladamos”, confirma Fernández.

El trabajo no ha supuesto un problema para esta familia. “Soy orfebre y me he alquilado una cochera que he convertido en mi taller. Trabajo online y además tengo muchos clientes en la zona. Mi compañero trabaja en la construcción y de eso aquí no falta. Tiene trabajo para rato”, apunta.

Viven de alquiler en una casa en Olba que “nos costó mucho encontrar y al principio tuvimos que vivir en otro pueblo cercano. Es un problema porque apenas hay casas para alquilar y los precios son desorbitados para el sitio en el que estamos”, lamenta la mallorquina.

Ellos llegaron antes de la pandemia y vieron cómo, tras el confinamiento, muchas familias fueron desembarcando en el municipio buscando un entorno natural en el que vivir al aire libre tras los meses encerrados en casa. “Era gente que ya valoraba el cambio y que tras la pandemia decidieron dar ese paso”, continúa.

Como consecuencia de eso “el colegio experimentó un crecimiento significativo en el numero de alumnos lo que provocó que tuviesen que habilitar un segundo edificio, situado a 4 kilómetros y dividir al alumnado entre ambos. Hemos pedido que amplíen el colegio para que todos los niños estén juntos porque esta separación supone no poder cumplir con el proyecto educativo del centro. Y, a pesar de que nos dijeron que sí, por ahora está todo paralizado y no sabemos nada”, critica Fernández.

El director del colegio insiste en este asunto: “Queremos retomar la ampliación del centro y lo hemos pedido a Educación en diferentes ocasiones porque no es nada fácil gestionar un colegio de esta manera”, critica Wirthensohn.

“El colegio de Olba es un referente educacional en otros territorios. En Valencia se conoce y se habla de él en determinados ámbitos, entre gente que se plantea otro tipo de educación para sus hijos”, añade, por su parte, Ximo Flores. Además, “es un referente como proyecto de repoblación de una zona bastante abandonada. En torno a los niños se ha creado comunidad y las familias nos integramos en los proyectos del colegio y colaboramos con ellos”, insiste.

Desde Educación recuerdan que “hace algo más de un año se hicieron obras en el colegio de Olba para mejorar sus espacios de Infantil. Ahora se está cerrando el plan de infraestructuras en el que entrarán determinadas mejoras en los centros aragoneses. Se está valorando qué centros estarán dentro de este plan”, explican fuentes del departamento de la DGA.