El Gobierno de Aragón dice que más de 70 migrantes llegados de Canarias podrían ser menores

Más de 70 migrantes de los 400 procedentes de Canarias que han llegado a Aragón en el último mes podrían ser menores de edad, lo que supone un 17,5%. La Consejería de Bienestar Social y Familia, que dio a conocer ayer este dato, explicó que ha empezado ya a activar recursos para cuidar de ellos y hacer un seguimiento, ya que los jóvenes que se encuentran solos y no han cumplido los 18 años son competencia de la comunidad autónoma. El Ejecutivo aragonés quiere informar de la situación al Gobierno de España para evaluar este escenario y solicitar la financiación suficiente, que en estos casos aporta el Estado, para garantizar la atención que merecen.

Esta es una de las razones por las que la DGA criticó la cancelación a última hora de la reunión de la Conferencia Sectorial de la Inmigración prevista para este lunes en Madrid. En este encuentro, aseguró, tenía previsto poner sobre la mesa este asunto y "abordar los detalles para una respuesta coordinada a esta crisis humanitaria y migratoria".

Fuentes del Ministerio de Inclusión explicaron que el encuentro se suspendió por falta de quorum. Concretaron que el reglamento exige que acudan al menos la mitad (nueve) de los consejeros, un límite que, subrayaron, no se cumplía. "La reunión se pospone para poder cumplir con este criterio y, mientras, se sigue trabajando como en las últimas semanas en coordinación con las entidades y los ayuntamientos y comunidades para atender la llegada de migrantes", dijeron.

Una nueva polémica

En este nuevo encontronazo entre el Gobierno aragonés y central por la crisis migratoria, el Ejecutivo autonómico también denunció que no le habían informado desde el primer momento de su traslado a la comunidad, ambas administraciones no se ponen de acuerdo en si la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, había notificado o no su asistencia.

Fuentes del Departamento señalaron en una nota de prensa que Aragón sí había confirmado su presencia. Además, añadieron que avisar de la asistencia a la Conferencia no es obligatorio "por lo que el número de confirmados esgrimido por el Ministerio para cancelarla no se sostiene". Por su parte, desde el Ministerio de Inclusión sostuvieron que la consejera no lo había hecho.

Varias comunidades, todas con el PP en sus equipos de gobierno, recriminaron al Ejecutivo central su decisión. Entre ellas, Canarias, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Extremadura, Murcia y Cantabria. La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, también del Partido Popular, reprochó que se ha cancelado por "la falta de Gobierno en España" y no por la "falta de quorum".

Por otra parte, la DGA está pendiente de recibir a los 24 menores no acompañados que ha aceptado tutelar, al tener las competencias en esta materia, y para lo que recibirá del Ministerio de Derechos Sociales 1,3 millones de euros.

Determinar la edad es fundamental para la acogida

Determinar la edad de los menores migrantes que llegan solos es fundamental para ubicarlos en el recurso adecuado y trabajar con ellos de cara a acompañarles en su proceso de integración, emancipación e incorporación al mundo laboral.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón puso en marcha en abril de 2019 la primera unidad en España para la valoración de edad que, entre otros trabajos, delimita la que tienen los extranjeros no acompañados. Las pruebas suelen consistir en una exploración física por parte de un médico forense, la exploración odontológica y la valoración conjunta de estos profesionales con la de un médico y antropólogo forense.

La tutela de los menores la ejerce la DGA y recibe financiación del Gobierno central para hacerse cargo de ellos. La red de centros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para todos los menores en desprotección dispone de casas y hogares en las tres provincias y de plazas en los programas 17 plus y de transición a la vida independiente en los que pueden continuar con apoyos hasta que se ganan la vida por su cuenta.