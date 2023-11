Los inmigrantes que intentan nacionalizarse sufren el ‘hackeo’ del Registro Civil de Zaragoza

Los inmigrantes que realizan la jura de nacionalidad española en el Registro Civil de Zaragoza llevan unos meses sufriendo el colapso informático que les impide conseguir hueco los jueves a las 12.00, que es cuando salen las citas. Así que cada semana padecen los efectos del “hackeo” que se realiza a través de varios locutorios de la capital aragonesa. Desde estos lugares se adueñan de esas citas y luego las venden, según confirmaron ayer fuentes jurídicas a HERALDO.

“Llevo 15 años viviendo en España, me han dado seis meses para la jura de nacionalidad, pero no hay manera que pueda conseguir una cita para ir al Registro Civil. Me han dicho que puedo ir a comprar una cita en un locutorio (se ofrece por 50 euros), pero no estoy dispuesta a pasar por eso. Espero conseguirlo sin pagar y de manera legal”, explica una inmigrante argentina que reside en la capital aragonesa y denuncia esta situación.

La decisión del Ministerio de Justicia de legalizar a 150.000 extranjeros en toda España, de los cuales 1.300 pertenecen a la oficina de la capital aragonesa, ha provocado que todas las oficinas del Registro Civil queden afectadas, aunque parece que el colapso de la de Zaragoza es “muy significativo”, sostiene un funcionario judicial.

Comparaciones con Valencia o Mallorca

De hecho, los trabajadores del Registro Civil de Zaragoza llevan “muchos años” reclamando más efectivos y hasta una segunda oficina, como disponen capitales como Mallorca o Valencia (cuenta con tres). Al final, la Consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia de la DGA ha reclamado que al menos se refuerce la plantilla al Ministerio de Justicia y se han aprobado “cuatro funcionarios de refuerzo”, que acaban de llegar a la oficina.

“El trabajo de la jura de nacionalidad se saca con cuenta gotas y como pueden los funcionarios del Registro Civil. No se puede solucionar con inteligencia artificial, como hace Justicia, cuando afecta a miles de extranjeros que esperan la nacionalidad española, que pueden ser al final del año 300.000 en todo el país”, señala un funcionario muy conocedor del Registro Civil de Zaragoza.

Otra de las alternativas que tienen los inmigrantes es realizarlo en una notaría, como ocurre con las bodas civiles. Los notarios también están capacitados para realizar las juras de nacionalidad, por las que se suele pagar 60 euros.

Un Registro Civil bis durante seis meses

Esta coyuntura del ‘hackeo’ y el colapso del Registro Civil ya se detectó a finales de 2021 y la entonces directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez, con el anterior Gobierno aragonés, reconoce que tuvieron que reclamar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la creación de un Registro Civil bis en Zaragoza, dotado de seis funcionarios, una juez y una secretaria, para cubrir las juras de nacionalidad y los matrimonios civiles.

Esta reclamación se realizó también con el apoyo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, y la tarea se realizó con un horario de tarde, desde las 15.00 a 20.30, a lo largo de seis meses, para “descolapsar” el Registro Civil de Zaragoza. “Al haber abierto por la tarde fue más eficaz el plan de actuación que abordamos para superar la bolsa de retraso, ante las quejas que recibíamos. Se conocía que había al menos dos locutorios que vendían citas y hasta un despacho de abogados de Barcelona”, confirma la exdirectora general de Justicia.

Los funcionarios de Justicia eran conocedores de la situación de los inmigrantes residentes en Zaragoza para realizar sus trámites porque había “problemas de gestión” al verse colapsados y la solución alternativa de María Ángeles Júlvez les solucionó el problema entonces, entre noviembre de 2022 y mayo de 2023.

Tras comunicar esta situación de colapso al nuevo Gobierno, en el que lleva Vox la consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, con Alejandro Nolasco, y la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, la respuesta temporal ha sido contratar a cuatro funcionarios para reforzar el Registro Civil, según fuentes jurídicas.