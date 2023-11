Jorge Azcón: "Aragón entrará en el precio que Sánchez pagará a los independentistas"

¿Qué espera tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente?

El presidente Sánchez ha decidido que el clima político va a ser de enfrentamiento. Su discurso fue indudable. Habló de levantar un muro entre los españoles. Las decisiones que está tomando van a hacer que la confrontación sea el pan nuestro de cada día.

¿Será una legislatura larga?

Creo que será corta, porque Sánchez va a engañar a sus socios actuales, como a los pasados. A los problemas que va a tener la tramitación de determinadas leyes, empezando por la de amnistía, se unirán los económicos. Va a ser extremadamente complicado que en un contexto de inflación o de tipos de interés se puedan revalorizar las pensiones, pagar la deuda y cumplir los compromisos adquiridos con los independentistas. Y eso con las reglas fiscales. Incumplirá las cuestiones jurídicas, pero también las económicas.

Sánchez pone Aragón de ejemplo de "las políticas reaccionarias" de los gobiernos de PP y Vox.

Entendí esas palabras como lo que es Sánchez: mentira. Es muy difícil explicarles a los aragoneses que se acaba de aprobar un presupuesto en el que se incrementan más de un 10% las políticas sanitarias y que hemos recortado la sanidad. Estoy deseando que venga a Aragón porque se lo voy a preguntar: ¿por qué miente con nuestra comunidad? ¿Por qué la utiliza políticamente? No tiene argumentos y busca la confrontación.

En una entrevista para HERALDO, Jorge Azcón, Presidente del Gobierno de Aragón, contesta a preguntas sobre política nacional, autonómica y local.

Ha solicitado una Conferencia de Presidentes. ¿Qué hará?

Defender a Aragón. Hay que defender la igualdad de los aragoneses, porque hacerlo es defender la igualdad en España. Los pactos de Sánchez hacen que haya comunidades de primera y de segunda. El PSOE quiere que Aragón sea de segunda. No lo vamos a permitir.

¿Ve posible que se sumen a su postura presidentes socialistas como García-Page?

No. Los socialistas pueden discrepar de palabra, pero luego todos votan lo mismo que Sánchez. No hay un socialismo distinto. Pueden hacer declaraciones pensando que quedan mejor con su electorado, pero a la hora de la verdad votan lo que manda Sánchez.

¿Por qué presenta el recurso de inconstitucionalidad?

Se está vulnerando la Constitución, la independencia judicial, el imperio de la ley, el Estado de derecho y la separación de poderes. Es el ataque más grave en la historia a nuestra democracia. España ha sufrido ataques con los etarras, el 23-F o los independentistas el 1 de octubre. En todos había un Gobierno que defendía España, que con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y los jueces y fiscales hacía que los que atentaban contra la Constitución fueran a la cárcel. Ahora no mete a los delincuentes en la cárcel, pacta con ellos.

¿Puede el PP no tramitar la ley de amnistía en el Senado?

No, lo tengo absolutamente claro. La respuesta tiene que estar dentro de la legalidad y de la lealtad a las instituciones y a la Constitución. Hay cosas que están ocurriendo que no nos gustan absolutamente nada. Pero el PP es un partido de Estado, es la alternativa real al Gobierno de Pedro Sánchez y la única respuesta posible es con toda la contundencia y las armas de la legalidad.

Vox ha amenazado al PP con romper gobiernos si se tramita la ley.

En un momento en el que la amenaza de nuestra democracia es de tal calibre, pensar que desestabilizar gobiernos va a ayudar a solucionar el problema no es acertado. El Gobierno de Aragón tiene que centrarse en solucionar los problemas de los aragoneses y en defender a la Comunidad.

Este debate de investidura se ha producido en un contexto de crispación, incluso con incidentes en las calles. ¿Le preocupa?

Me preocupa extraordinariamente que haya violencia en la calle, pero lo que más me preocupa es el deterioro de la democracia. Por desgracia, no hay solo manifestaciones pacíficas, cívicas y democráticas, sino que hay gente que utiliza la calle para hacer violencia, lo cual es siempre condenable.

"Delante de mí el ministro de Industria dijo que lucharía el 220% por la fábrica de baterías. Espero que sea verdad"

¿Qué opina de las concentraciones en las sedes del PSOE?

La sede de un partido no es el lugar para una manifestación. La gran diferencia es que ahora, cuando hay una manifestación ante la sede del PSOE, piden que se condene los que antes no lo hacían cuando las había ante la sede del PP. Un diputado socialista ha recibido un huevazo. Es absolutamente condenable. Yo también lo recibí cuando entraba en el Ayuntamiento un día de una huelga. El huevazo que se lleva un diputado de Teruel socialista, lo condeno. A mí ni un solo concejal del PSOE me llamó a expresar su solidaridad o condena. Dicho lo cual, eso no va a hacer que deje de condenar cualquier tipo de violencia.

¿Aceptaría una quita de la deuda en las mismas condiciones que Cataluña?

No voy a aceptar una condonación que le interese a una comunidad gobernada por los independentistas catalanes. Yo aceptaré lo que le beneficie a Aragón. Lo que nos afecta a todos se pacta entre todos.

Sánchez, en su discurso de investidura se comprometió a extender esta medida a todas las comunidades.

Eso se tiene que debatir en un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Voy a defender las cuentas de Aragón, pero eso no es tragar con los acuerdos de Sánchez con los independentistas. No estamos hablando de cómo hacemos la tarta más grande, sino de cómo se reparte la misma tarta. Cuando vemos lo que se ha comprometido con otras comunidades, tenemos la certeza de que la parte que en justicia le corresponde a Aragón va a entrar en el precio que Sánchez va a pagar a los independentistas. Y no lo vamos a aceptar.

Jorge Azcón, en su despacho. Oliver Duch

¿Va a solicitar la comisión bilateral Aragón-Estado y va a reclamar competencias como la de la Seguridad Social?

Hoy la prioridad es un nuevo sistema de financiación que contemple las peculiaridades de esta comunidad. Vamos a defender el sistema de financiación pactado por todas las fuerzas en Aragón. Pero tengo muchas dudas, porque el PSOE en Aragón, cuando le dicen que tiene que defender a Sánchez o los intereses de los aragoneses, defiende a Sánchez. Y si tiene que optar entre Aragón o Cataluña, opta por Cataluña y los socios de Sánchez. Hoy, por desgracia, llegar a acuerdos con ese PSOE es extremadamente complicado.

"Estoy convencido de que antes de lo que algunos esperan, Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente de España"

¿Qué llevará a esa bilateral?

Todo lo que consideremos que es justo para nuestra Comunidad autónoma, no solamente la financiación. Hablaremos de deudas, de infraestructuras necesarias y sería fundamental que habláramos de la fábrica de baterías, por ejemplo.

¿Teme que el enfrentamiento con Sánchez perjudique a Aragón en cuestiones como la fábrica de baterías?

Sería extraordinariamente grave, porque sería anteponer los intereses del PSOE por delante de los de Aragón. Delante de mí el ministro de Industria dijo que lucharía el 220% por la fábrica de baterías. Espero que sea verdad. En lo que de mí dependa, la fábrica de baterías no se le escapa a Aragón.

¿Como sale el PP y Feijóo del proceso de investidura de Sánchez?

Estoy convencido de que Feijóo va a ser el próximo presidente del Gobierno. Entiendo que hay gente a la que le cueste tener esa visión, porque no va a ser inmediata.Todas las decisiones que ha tomado Sánchez para llegar a ser presidente le inhabilitan para volver a ganar unas elecciones. Dentro de muy poco habrá unas elecciones europeas y vamos a tener la posibilidad de ver el varapalo que el PSOE obtiene en las urnas. Los españoles no se van a olvidar la humillación que significa pactar con un prófugo de la justicia fuera de España. Esto es mucho más grave de las mentiras que hasta ahora había hecho Sánchez. Yo estoy convencido de que antes de lo que algunos esperan, Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente de España.