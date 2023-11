Jorge Azcón: "Voy a apostar por unir las estaciones de esquí y hacerlo respetando el medioambiente"

La política nacional ha marcado su agenda sus 100 primeros días.

La mía y la de todos, por desgracia.

Le critican por dejar Aragón en segundo plano.

El PSOE, cuando se está rompiendo la igualdad entre los españoles, que nos afecta fundamentalmente a los aragoneses, quiere que miremos para otro lado. No, lo que está ocurriendo en política nacional es extraordinariamente grave. No nos vamos a callar. Al PSOE le gustaría que la amnistía fuera un debate que se llevara con sordina, pero eso no va a ocurrir.

Acaba de presentar unos presupuestos expansivos, entre otras cosas por las liquidaciones del año 2022 y los fondos europeos. ¿Esto es un espejismo previo a una fase de ajustes?

Si el Gobierno de España decide destinar menos dinero a las comunidades, habrá que gestionar con menos. Si decide que recorta la recaudación del IVA, nos tendremos que ajustar. Si decide incrementar impuestos que no forman parte de la cesta de las comunidades autónomas, no podremos mejorar los servicios públicos. Las decisiones de política nacional son las que van a afectar a cómo o cuántos recursos tengamos en Aragón.

Nada más llegar dijo que hubiera preferido gobernar en solitario, ¿lo mantiene?

Ningún partido no quiere gobernar en solitario. Hemos tenido que llegar a acuerdos y creo que han sido razonables. Este gobierno, que es de coalición, tiene que centrarse en solucionar los problemas de los aragoneses, no en creárselos. Y eso ha ocurrido hasta ahora. Estoy razonablemente satisfecho.

¿Por qué no destituyó a los directores generales de Vox que exaltaron el franquismo?

Esas polémicas eran fuera del gobierno. Dije que este se juzgaría a los consejeros y a los directores generales por las decisiones que tomaran en el gobierno. El tiempo me está dando la razón y esos directores generales están tomando decisiones que benefician tanto a la justicia como a la agricultura.

La presidenta de las Cortes, Marta Fernández, ha protagonizado varias polémicas. ¿Volvería a apoyar hoy su nombramiento?

La propuesta la hace Vox y sobre quién propone el socio no tengo una capacidad directa. También es verdad que algunas de las polémicas no las comparto. Cuando la ministra de Igualdad viene a la Comunidad, lo hace en un tono desafiante. A una presidenta del Parlamento que está en la línea de saludo, viene a arengarle y a provocarle. Esa polémica tiene que ver más con la actitud de la ministra que con la de la presidenta de las Cortes, que estoy convencido de que le habría estrechado la mano.

Mañana impulsa la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

Forma parte de los acuerdos de gobierno y los acuerdos están para cumplirlos. Al mismo tiempo que se deroga esa ley, habrá una alternativa que presentará la Consejería de Presidencia dentro de muy poco tiempo, para que la memoria no sea solamente la de una parte, sino que sea de todos.

La oposición ha criticado al gobierno por haber escogido el 20-N para iniciar los trámites.

No decido el día de pleno. Hay nostálgicos del franquismo que se acuerdan más de Franco que los seguidores de Franco.

"Vox se comprometió a dar estabilidad en Huesca y Zaragoza y confío que se cumpla. Se barajó la posibilidad de que entrara a los gobiernos pero no quiso"

Ese acuerdo también aludía a la necesidad de que Vox diera estabilidad a los ayuntamientos. ¿Su socio está cumpliendo el pacto?

Lo veremos cuando se presenten los presupuestos. Ese acuerdo tiene que ver con que se aprueben ordenanzas y los presupuestos. Vox se comprometió a dar estabilidad en Huesca y en Zaragoza y confío en que cumpla.

¿Entrará Vox en los gobiernos de Zaragoza y Huesca?

Se barajó la posibilidad de que Vox pudiera entrar en los gobiernos de Zaragoza y de Huesca, o en uno de los dos. Pero Vox no quiso. Entiendo que esa renuncia tuvo que ver con el acuerdo global al que se llegó en la Comunidad. Apostaban por una vicepresidencia con la Consejería de Despoblación y otra Consejería de Agricultura. Y eso es lo que hay que cumplir.

Anuncia bajadas de impuestos, pero la oposición dice que son "cosméticas".

Que la oposición nos acuse de que las bajadas de impuestos son cosméticas, cuando durante estos años ha convertido Aragón en un infierno fiscal es poco coherente. Se nos pide que en 100 días acabemos con el infierno fiscal, pero lo vamos a hacer los próximos cuatro años y esperamos que en la siguiente legislatura. En 100 días vamos a bajar los impuestos en más de 50 millones de euros. Lo vamos a hacer deflactando el IRPF, más de 20 millones para las personas que más dificultades tienen para llegar a fin de mes, para pagar la cesta de la compra o los recibos de la luz. Además, vamos a bajar los impuestos de Donaciones, Patrimonio y Sucesiones y seguiremos aprobando rebajas fiscales.

Estos días han fructificado inversiones en grandes proyectos de inversión, como el caso de Microsoft. ¿Habrá más empresas?

Vamos a trabajar para que eso sea así y para que la fábrica de baterías se convierta en realidad. A la tercera va la vencida. Se fracasó con Volkswagen y con Tata. Creo que vamos a triunfar con Stellantis. Y estoy convencido de que puede haber más inversiones que vengan a la Comunidad autónoma.

"El PSOE tenía la presidencia de la Comunidad y tomó la decisión de no ayudar al Ayuntamiento de Zaragoza. Creo que lo han pagado en las urnas"

Una de sus grandes apuestas es el Plan Pirineos. ¿Nace cojo sin la aportación estatal?

Este proyecto nace con cuantías que dependen del Gobierno de Aragón y de Europa. Vamos a pedirle al Gobierno de España que colabore y yo no quiero descartarlo. Nos hubiera gustado que alguna de las fuerzas políticas que ha pactado con Sánchez hubiera incluido el Plan Pirineos en los acuerdos. No lo han hecho. Eso no quiere decir que cuando hablemos con el Gobierno de España no exijamos que arrime el hombro.

¿Va a reactivar la unión de estaciones por Canal Roya?

Voy a apostar por unir las estaciones de esquí y hacerlo respetando el medioambiente más de lo que lo hicieron los gobiernos anteriores.

Eso no quiere decir que necesariamente sea por Canal Roya.

Eso quiere decir que vamos a estudiar el mejor proyecto posible. El gobierno del PSOE, Chunta y Podemos aprobó un proyecto de unión de estaciones por Canal Roya. Todos ellos votaron a favor. Yo quiero que la unión de estaciones y que la nieve se pongan en el lugar que le corresponde. Pero quiero hacerlo con la máxima sostenibilidad ambiental y con la máxima eficiencia económica.

Estos 100 días han cambiado las relaciones con Zaragoza. Ha anunciado inversiones importantes en la ciudad, como la Romareda y el Huerva.

Somos un equipo con Zaragoza, con Teruel y con Huesca. Va a haber proyectos para Zaragoza, para Huesca y para Teruel. Cuando yo era alcalde de Zaragoza, el Partido Socialista tenía la presidencia de la Comunidad y tomó la decisión de poner palos en la rueda, de no ayudar al Ayuntamiento. Creo que lo han pagado en las urnas. Evidentemente, esa no es la filosofía que hay en este momento.

¿Es optimista de que esta vez sí haya un campo de fútbol y Zaragoza esté en el Mundial?

Vamos a poner los recursos para que se haga por fin justicia con el campo de fútbol. Nadie duda de la necesidad de que haya una nueva Romareda. Desde el 82 no teníamos un Mundial. ¿Cómo vamos a dejar pasar la oportunidad de que en nuestra ciudad y en nuestra comunidad se celebre un Mundial? No hay alternativa. Vamos a dejarnos la piel para que así sea.

¿Es un problema que no se haya sumado la DPZ al proyecto?

Es una mala noticia. El PSOE ha decidido hacer confrontación. Es incomprensible. Ni siquiera se ha querido reunir. El señor Sánchez Quero ha optado, como viene haciendo el PSOE desde hace mucho tiempo, por pensar en sus intereses particulares y no los de los zaragozanos.