Aragón suma 46 muertes en accidente de tráfico y las familias piden "más concienciación"

Stop Accidentes, la Asociación de Victimas de Siniestros de Tráfico, reclama, con motivo del día mundial en recuerdo a estos sucesos, una mayor "concienciación", tanto de conductores como de peatones, con el fin de evitar estas "tragedias". "El año pasado fueron 71 víctimas mortales, entre carreteras y zona urbana. Esperamos este año no llegar a esta cifra", ha apuntado Miguel Ángel Bernal, delegado en Aragón de esta organización.

De momento, hasta el pasado 16 de noviembre, en la Comunidad se habían producido, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), un total de 45 muertes en 44 siniestros. Eran tres menos que en el mismo periodo del año anterior. A ellos hay que sumar la muerte de un joven de 21 años, vecino de Teruel, que falleció este sábado al salirse su vehículo de la vía y volcar, en el término municipal de Villaspesa.

La "solución", ha incidido Bernal, pasa por "tomar conciencia". "Mientras la gente no tome conciencia de esa importancia que tiene una conducción responsable, o que como peatones seamos responsables a la hora de cruzar una calle, no conseguiremos reducir la siniestralidad", ha enfatizado. En este sentido, ha recordado que la tendencia suele ser decreciente gracias a las "charlas y reivindicaciones".

Para mejorar, pone uno de los focos en las ciudades y, en concreto, en el uso de bicicletas y patinetes eléctricos: "Es un riesgo tremendo un patinete que va por la acera o por la avenida pasado el carril bici. Reclamamos que los ayuntamientos y la Policía Local pongan más ahínco en cuanto a la sanción de conductores imprudentes".

Asimismo, desde Stop Accidentes piden a los legisladores que supriman la palabra "imprudente" del Código Penal cuando se refiere a un homicidio de tráfico. "No es un homicidio imprudente es un homicidio vial. Nos lo confirma el Fiscal General del Estado que reconoció al inaugurar el XVIII Foro contra la violencia vial que el término imprudencia banaliza los hechos y las desgracias que originan".

Confían también en que la DGT ponga en marcha pronto el número de teléfono para las víctimas de violencia vial, para "dar asistencia y cubrir ese desamparo que sufren las familias afectadas". Y recuerdan la necesidad de crear una secretaria de estado para todas las víctimas de hechos violentos, para que así se puedan "unir todas las problemáticas en un solo organismo rector".

Pese a los avances, para Bernal las cifras siguen siendo "muy negativas", puesto que suponen "muchas familias rotas, muchas familias desesperadas". "Toda esta gente tenía un futuro de vida. No son estadísticas, son tragedias", ha subrayado. En este sentido, el jefe provincial de Tráfico de Zaragoza, José Antonio Mérida, ha recordado que, aunque todos los años se ponga "el contador a cero", son más de 300.000 las vidas perdidas, a nivel nacional, en accidentes de tráfico desde 1960.

Él también ha apostado por la "concienciación" en el acto celebrado en la sede la Unión Vecinal Cesaraugusta, con el objetivo de que en este decenio la cifra de muertos en accidentes de tráfico se reduzca a la mitad y que en 2050 sea de "cero fallecidos y cero lesionados". "Es verdad que hemos bajado desde aquellos años terribles, en los que teníamos 6.000, 7.000,8.000 y 9.000 fallecidos al año en España. Hemos hecho un gran esfuerzo, pero si no llegamos a cero fallecidos, no hay que parar. No se puede admitir ni uno solo", ha reiterado, en el acto en el que se ha reconocido la labor llevada a cabo por la Fundación Educatrafic.