La amnistía y la investidura de Pedro Sánchez marcan la sesión de control a Azcón

Aunque la premisa era que el PSOE preguntara al presidente Jorge Azcón por sus primeros 100 días de gobierno, poco a nada se ha hablado de su gestión de PP-Vox en este tiempo. Prácticamente desde el minuto uno, la ley de amnistía, los acuerdos con Junts y otras formaciones y la reciente investidura de Pedro Sánchez como presidente de España han copado la sesión de control al Ejecutivo autonómico. Tanto que hasta la portavoz socialista, Mayte Pérez, tuvo un lapsus linguae y ha llegado a llamar Feijóo al líder aragonés.

Ha sido Azcón el primero que ha nombrado a la situación nacional y ha preguntado, una vez más, a la socialista qué opina de la amnistía. Pérez no ha dudado. Le ha recordado que la sesión de control no era para ella y ha justificado los acuerdos alcanzados por Sánchez con el llevado a cabo entre PP y Vox en Aragón. "Es cuestión de sumar. La diferencia es que cuando lo hacen ustedes es legítimo y cuando lo hacemos nosotros es ilegítimo", ha criticado.

En este sentido, ha expuesto que, aunque le provoca "miedo y preocupación" el acuerdo con Vox, "jamás fuimos a manifestarnos sus sedes", en referencia a las concentraciones de las últimas semanas en la puerta del PSOE-Aragón. "Primero ha sido señalar las sedes, luego las personas. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Señalar nuestras casas como hacían los nazis?", ha recriminado.

El presidente aragonés no ha profundizado en ello, aunque sí que ha recalcado su "condena" a todas las agresiones. "La diferencia es que yo puedo condenarlas ahora porque las condené en el pasado", ha asegurado. Y en este sentido, ha recordado que al igual que este jueves le lanzaron un huevo al diputado socialista Herminio Sancho en el Congreso de los Diputados, hace 11 años, durante la huelga general de 2002, a él mismo le lanzaron un huevo cuando iba a entrar en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y ha afeado que en aquel momento ningún concejal socialista le llamara para preguntarle qué tal estaba.

Azcón ha recriminado a los socialistas que "hayan decidido volver a las dos Españas" y que ahora "lo progresista sea defender a Cataluña en lugar de defender la igualad". "Esto no es lo que piensa un partido político es o que piensan todas las asociaciones de jueces, magistrados, inspectores de Hacienda, de Trabajo...", ha aseverado.

La tensión se ha mantenido con la pregunta de CHA, a cuyo portavoz, José Luis Soro, ha afeado que no haya hecho valer su diputado dentro de Sumar: "Han conseguido una portavocía adjunta en el Congreso, pero se han olvidado de defender los intereses de Aragón". Y ha defendido que, tras pedir la celebración de la Conferencia de Presidentes, pedirá un Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Las finanzas de Aragón se debaten y se acuerdan en igualdad, no con los criterios que les interesan a los independentistas catalanes", ha aseverado ante la pretensión de Soro de "estar en el mismo bando" para defender los derechos de Aragón en cuanto a la condonación de deuda pactada para Cataluña.

Soro ha reconocido que la amnistía le "generaba dudas", pero ahora considera que puede ser "útil y que vale la pena intentarlo". "Creo que el texto final respeta la Constitución", ha afirmado. En este sentido, ha recordado los indultos del expresidente José María Aznar para conseguir el apoyo de Convergencia y Unión y la transferencia de "importantes competencias", como la de tráfico "que siguen teniendo y nosotros no".

PAR, ¿gobierno u oposición?

Otro de los puntos de debate de la jornada se ha centrado en si el PAR es un grupo de Gobierno o, por el contrario, forma parte de la oposición. La letrada mayor de las Cortes consideró esta semana que, a raíz de los siete altos cargos y direcciones generales que ocupa sería parte del Gobierno y, por lo tanto, no podría preguntar, como miembro del grupo mixto junto a Podemos e IU, en la sesión de control al presidente Azcón. Sin embargo, en la votación de la Mesa para dirimir esta cuestión, la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, finalmente apoyó que preguntara.

Lo ha criticado Mayte Pérez, quien ha afeado que, por primera vez, un grupo parlamentario que apoya al gobierno vaya a hacer una pregunta, "contraviniendo el clima de esta casa"; pero lo ha defendido el presidente Azcón, quien ha asegurado que a ERC, Junts y BNG sí que se les dejará preguntar. La diferencia está en que no hay previsión de que ellos ocupen cargos en la Moncloa.

El implicado, el aragonistas Alberto Izquierdo se ha limitado a decir que él no tiene capacidad para decir si el PAR "es una cosa u otra". En su pregunta, eso sí, ha mostrado la buena sintonía con Azcón, enumerando varios de los acuerdos alcanzados por Sánchez para ser presidente, con especial interés en cuestiones tributarias y de condonación de deuda, además de poner el foco en el de Bildu, "que no aparece". "Si le cumple a todos sus socios como al señor Guitarte -quien apoyó a Sánchez en la anterior legislatura- no pasará nada. Pero esta vez me da que va a cumplir", ha avanzado. E incluso ha ido más allá al asegurar que la ley de amnistía podría "extenderse a otros delitos anteriores", dando a entender que podrían beneficiarse los etarras.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha sido el único que se ha dedicado a hablar solo de la Comunidad, dejando a un lado la investidura de Sánchez. El parlamentario ha preguntado por los criterios en la política de organización industrial, a lo que Azcón ha respondido diciendo que es "de alfombra roja". "Tenemos la obligación de facilitar las condiciones en la que se crea la riqueza, y hacerlo de forma equitativa entre Zaragoza Huesca y Teruel", ha asegurado, para seguidamente volver al ámbito nacional y reiterar pedirá en la Conferencia de Presidentes que se eleven al 20% las ayudas al funcionamiento en Teruel.