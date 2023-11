Ángel Cabello: “Hacer una calculadora desde cero requiere muchas horas de diseño, de prueba y error, pero eso es lo divertido”

Ángel Cabello (Calatayud, 1969) se dedicaba a la informática hasta hace un par de años, cuando se empezó a centrar en protección de datos. Ahora trabaja en el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, pero el gusanillo de la tecnología "me sigue corriendo por dentro –confiesa–, así que empecé a dedicarle más tiempo a hacer cosas de electrónica en mi tiempo libre". Hace unas semanas, presentó en la Feria Maker de Roma la calculadora Galdeano, que puede hacerse uno mismo y que permite realizar integrales, derivadas y manejar las matemáticas simbólicas. En octubre, obtuvo el tercer premio en una web de aficionados a la electrónica.

¿Cómo se interesó por la electrónica del Hazlo Tú Mismo? Hace unos pocos años nos cambiamos de casa y el termostato que tenía era bastante antiguo, un modelo de esos que no se pueden programar. Revisé el mercado y vi que todos eran bastante caros y, además, los que se pueden controlar desde el móvil usan servicios en la nube y puede pasar que si no resultan rentables a la compañía, cierran y dejan los dispositivos sin funcionalidad. Así que decidí hacer un termostato de diseño propio, y ha funcionado bastante bien los últimos años.

¿Por qué hacerse uno mismo una calculadora? Hace poco, mis chicos empezaron la secundaria, les compré una calculadora y recordé que en la universidad usaba una programable. En el mercado de segunda mano hay bastantes, y muchas son modelos bastante majos, así que he ido comprando unas cuantas y ya tengo una pequeña colección. Cada una tenía alguna cosa interesante, pero a todas les faltaba algo... y eso ¿cómo se remedia?: haciéndome la mía. Siempre me han gustado los cachivaches con teclado físico, no me acaban de gustar los teclados táctiles de los móviles.

“Las cosas saben mejor cuando las hace uno mismo: es el espíritu ‘maker’”

¿Cuál sería su principal ventaja? Que la conectas a un ordenador y la puedes programar cómodamente desde él. No es necesario usar el teclado de la calculadora para programarla, lo puedes hacer, pero es incómodo. Y, como la haces tú mismo, la puedes adaptar a lo que tú quieres. Además, el microprocesador que tiene se puede conectar con wifi y bluetooth, por lo que puedes conectarla a lo que quieras. Yo tengo un programa para encender las luces de casa: ¿es útil?, no sé..., es divertido.

¿Es fácil hacerse una?Hacer una calculadora desde cero requiere muchas horas de diseño, muchas pruebas y errores que corregir, pero precisamente el camino, la prueba y el error, es lo divertido. En este caso, valorarlo como fácil no tiene sentido, a veces los retos más difíciles son los mejores. Pero tampoco hay que chocar contra una pared; lo mejor es consultar con la comunidad ‘maker’, ver cómo otros han resuelto los mismos problemas que tienes. En mi caso, salvo adaptar el programa de cálculo matemático, todo lo demás estaba resuelto por la comunidad, a veces de varias maneras; hay que buscar la mejor y aplicarla. A veces es mejor seguir los pasos de alguien. Todo lo que he realizado para este proyecto es de código abierto, se puede consultar en la red y copiar y mejorar sin problema. A quien contacta conmigo, le ayudo.

¿Qué otros proyectos ha desarrollado antes de esta calculadora?

Hace un par de años participé en un concurso que organizó Amazon Web Services, y quedé finalista. El proyecto se llama Curam Senes (cuidar a los mayores en latín) y consistía en un sistema desplegado en la nube de Amazon donde se podían almacenar las citas con el médico o las medicinas que había que tomar en un determinado horario. Se podía dar el alta de estos datos a través de una interfaz de voz, una 'skill' de Alexa. Luego, un dispositivo pequeñito, que estaba en la casa del paciente, avisaba a este cuando tenía que realizar una de estas actuaciones. Tenía que pulsar en la pantalla (táctil) cuando se había realizado la acción y si no lo hacía, se mandaba un sms al teléfono del cuidador del paciente, indicándole que no había realizado la visita o no había tomado la medicina. Al final, como lo realicé justo después de la pandemia, le añadí un sensor de sangre, para medir el pulso y el nivel de oxígeno en sangre, y también se le podía pedir al paciente que se realizará la prueba y, tras ejecutar la medición, los datos se guardaban en una base de datos, y el cuidador podía consultarlos mas tarde.

También he creado un gestor de almacén para mi congelador. El congelador lo tengo en otra habitación, no en la cocina, y es un lío ir a consultarlo. Doy de alta los productos con una 'skill' de Alexa, o con una etiqueta rdfi. Luego, una pequeña tablet de tinta electrónica que tengo pegada en el frigorífico me dice los productos que tenemos guardados.