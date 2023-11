Día Mundial Sin Alcohol: “Al principio te desinhibe pero luego te conviertes en el payaso de la noche”

Es una patología silenciosa, que tiende a mantenerse oculta en el seno familiar y que, en pleno siglo XXI, sigue generando prejuicios. El alcoholismo se encuentra relacionado con el 40-50% de los accidentes de tráfico, el 15-20% de los accidentes laborales y el 50% de los homicidios, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se calcula que en España, un 10% de la población es adicta a esta sustancia. Unas cifras que pueden extrapolarse a Aragón. Este miércoles se celebra el Día Mundial Sin Alcohol en el que se busca concienciar e informar sobre los daños físicos y psicológicos que produce el consumo de alcohol a nivel individual, pero también reflexionar sobre el efecto social.

Sobre esto precisamente, Félix Mena puede hablar largo y tendido. Este zaragozano de 58 años lleva 20 años sin probar una gota de alcohol después de tocar fondo a los 28 años. “Empecé a beber a los 12 años, con la cuadrilla de amigos. Veía a los hombres en el bar tomando una copa y ya me llamaba la atención”, recuerda Mena.

“En cuanto cumplí 18 fue el no va más y estuve una década anteponiendo el alcohol a todo. Llevé al límite todos los niveles de la vida: el económico, el laboral y el familiar”, confiesa. “Estuvieron a punto de despedirme, tuve que pedir un crédito para pagar todas las deudas que generé y mi familia sufría constantemente”, enumera este repartidor de flores que ahora se ha cogido una excedencia para cuidar de su madre, “que está ya muy mayor”, señala.

Cuesta imaginar que este hombre, preocupado por su madre a la que ha decidido dedicarle todo su tiempo, sea la misma persona que años atrás perdió el control total de su vida por el alcohol. “"Es una enfermedad engañosa porque al principio te desinhibe pero después te conviertes en el payaso de la noche", señala.

"Lo único que quería hacer desde que me levantaba era beber y, aunque era consciente de mi problema e intenté dejarlo, no podía hacerlo. Cada vez que me lo proponía, aguantaba un par de días sin beber y recaía”, explica Mena. “Ahí me di cuenta de lo que cuesta salir del alcohol y de que no podía hacerlo solo”, afirma.

El ejemplo del grupo

Entonces tomó la decisión de acudir a una asociación. En su caso, la federación de Alcohólicos Rehabilitados de Aragón (FARA). “Cuando fui al grupo de ayuda, recuerdo que pensé: si él ha podido salir, yo también puedo hacerlo”, asegura Mena. De eso hace ya dos décadas.

Ahora hace una vida normal, eso sí, “he tenido que aprender a vivir sin alcohol a sabiendas de que esto es algo que no se cura nunca, pero he contado con el apoyo de mi familia y he vuelto a disfrutar de mi vida”, continúa es te hombre que es voluntario en FARA y coordina los grupos de ayuda de la federación.

“Soy afortunado porque hay gente que cuando sale del alcoholismo no puede recuperar todo lo que han perdido y acaban atormentados”, añade, e insiste en que, “ahora para mí, el alcohol es sinónimo de ruina y veneno”.

No solo eso, “es una enfermedad grave que está detrás de alrededor de 200 patologías severas como problemas circulatorios, respiratorios, cáncer, problemas cognitivos, afectivos y mentales”, enumera Javier Castejón, presidente de FARA.

En esta entidad han detectado un aumento de las personas que se acercan hasta ellos por problemas de alcoholismo en los últimos dos años. “Tras la pandemia hemos notado un incremento del 50% de nuestras atenciones por lo que, entendemos que se disparó el consumo de alcohol durante esos meses”, afirma Castejón.

Pero, “lo que más nos preocupa es la edad de inicio de consumo que se sitúa en los 13 y 14 años”, afirma. “En los adolescentes, a los problemas de salud se añaden otras dificultades escolares como déficit de atención y descenso del rendimiento académico”, asevera el presidente de FARA.

Una enfermedad silenciosa y secreta

Otro de los inconvenientes de esta adicción que dificulta su recuperación es que “la gente no quiere reconocer que tiene un problema con el alcohol porque existe una imagen negativa del alcohólico. Todavía nos viene a la cabeza la imagen de una persona tendida en la calle con una botella de vino, pero el alcoholismo puede afectar a cualquiera y también lleva corbata”, añade.

Para la rehabilitación, destaca la importancia de no hacerlo solo y de acudir a grupos de ayuda mutua en los que los enfermos comparten sus experiencias y son guiados por personas que ya están recuperadas de su adicción. “Son reuniones semanales en las que se exige un grado de compromiso total. Es algo que funciona y lo hemos comprobado durante años. El 90% de las personas que se comprometen salen adelante y consiguen rehabilitarse”, asegura Castejón, aunque advierte: “Nunca damos el alta. Esta adicción no se cura nunca y es para toda la vida. Es peligrosísimo para un adicto pensar que ya está curado porque tendrá una recaída seguro”.

“Una persona rehabilitada puede hacer vida normal pero la tentación siempre está presente porque vale menos un litro de vino que uno de leche”, apunta. “La recaída es una espada de Damocles que tenemos siempre encima. Sin embargo, cuando hemos estado tan mal y logramos rehabilitarnos, la vida se vuelve muy gratificante y nos convertimos en mejores personas. Es nuestra manera de pedir perdón a quienes nos rodean por todo el daño que les hemos causado”, concluye Castejón.

Este miércoles, con motivo del Día Mundial Sin Alcohol, FARA organiza una charla-coloquio con el título "Recupera tu vida", en el Centro Cívico Río Ebro, a las 18:30 a cargo de Josean Fernández, presidente de la asociación de alcohólicos en rehabilitación de Guipúzcoa, (Aergui).