Alcohólicos Anónimos de Aragón celebra su 88 aniversario en Sariñena

La Fundación de Alcohólicos Anónimos de Aragón celebra su 88 aniversario con un acto que tendrá lugar este sábado, 10 de junio, en la localidad oscense de Sariñena, en el que el mensaje girará en torno a la esperanza, ya que con testimonios reales se reafirmará que "hay una salida y una solución frente al alcoholismo".

En concreto, el acto se desarrollará a las 11.00 en la sede de la Comarca de Monegros y se dirige a personas afectadas, familiares, personal sanitario, trabajadores sociales, a los que se les dará a conocer el programa de recuperación del alcoholismo. De ello ha informado Javier, que es uno de los usuarios de la Fundación, es alcohólico e insiste en que "el alcoholismo es una enfermedad crónica" y también en que "hay solución".

Alcohólicos Anónimos cuenta en la actualidad con 18 grupos en Aragón, siete están en la ciudad de Zaragoza y cuatro en su provincia, en concreto, en Borja, Tarazona, Tauste y Daroca; cuatro están en Teruel, de ellos tres en la capital y uno en Sarrión, además de otros tres en la provincia de Huesca, uno en la capital y otros dos en Monzón y Sabiñánigo.

Alcohólicos Anónimos recuerda que el único requisito para ser miembro es "el deseo de dejar la bebida, no se pagan derechos de admisión ni cuotas". Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna religión, partido político, organización o institución, no respalda ni se opone a ninguna causa, siendo el objetivo "mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad".

Durante todos estos años, los miembros de Alcohólicos Anónimos del mundo entero se han ido reafirmando en el principio de que la mejor manera de mantenerse sobrios es ayudando a otras personas que comparten el mismo problema. El modelo de Alcohólicos Anónimos "se extiende como método con fines de compartimiento, pues la clave reside en que las sesiones de ayuda se establecen entre personas con un problema común, que es el alcohol".