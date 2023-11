Roberto Esteban, juez decano de Zaragoza, sobre el pacto con Junts: "No creíamos que llegarían tan lejos, algo así no cabe en la UE"

Los jueces decanos de toda España también emitieron este viernes un comunicado para manifestar su enérgico rechazo a las referencias al ‘lawfare’ o la judicialización de la política que se hacen en el acuerdo de investidura suscrito por PSOE y Junts. El pronunciamiento lo firman los magistrados que están al frente de los 78 partidos judiciales del país, incluidos los aragoneses, así como el representante de los jueces de la Audiencia Nacional.

"Los jueces decanos nos hemos adherido al comunicado que emitieron las cuatros asociaciones de la judicatura. Y nos centramos sobre todo en lo relativo al concepto ‘lawfare’, en términos de guerra judicial o judicialización de la política. Se está apuntando a que ha habido una persecución judicial injustificada contra los líderes independentistas catalanes. Y duele mucho que lo haga un partido como el PSOE, que está en el Gobierno central y que sabe que ha habido un abogado del Estado personado en todas las causas judiciales abiertas por estos hechos… Resulta muy sorprendente que alguien en el Gobierno pueda firmar una cosa así", señala Roberto Esteban, juez decano de Zaragoza desde 2017.

Para Esteban, no menos sorprendente resulta que se prevean comisiones de investigación para evaluar el trabajo de los jueces. "No creíamos que llegarían tan lejos, algo así no cabe dentro de los cánones constitucionales ni de la Unión Europea. Y atenta gravemente contra la independencia judicial", indica.

El juez decano de Zaragoza tilda de "tosca" la redacción del acuerdo y destaca la gran incertidumbre que genera al hablar de las consecuencias de las citadas comisiones parlamentarias de investigación. "No sabemos si hablan de exculpar a líderes independentistas condenados por causas ajenas al proceso independentista o de qué", advierte. "Lo del ‘lawfare’ duele mucho. Que te lo diga Junts por Catalunya, bueno, entra dentro de lo previsible, pero que lo haga el PSOE resulta indignante", resume.