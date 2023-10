El joven aragonés en la jura de la princesa Leonor: “Podré decir que estuve en un momento histórico”

“Al principio no me lo creía, mi madre incluso llamó al Congreso para ver si era verdad”. Roberto Julián, un joven turolense de 24 años que completa su formación farmacéutica en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, es el aragonés elegido para representar a la Comunidad en la jura de la Constitución de la Princesa Leonor, que tendrá lugar en la Cámara Baja este martes. “Me hace mucha ilusión, no me lo esperaba”, asegura desde Madrid, donde ya se aguarda con su familia la histórica cita.

La heredera al trono jurará, a eso de las 11.30, “guardar y hacer guardar” la Constitución de 1978 el día que alcanza la mayoría de edad en una solemne ceremonia que reunirá en el Congreso de los Diputados a representantes de la vida política, social y empresarial del país. Además, según ha informado este lunes la Cámara Baja, una veintena de jóvenes de entre 18 y 28 años procedentes de diferentes comunidades autónomas y que han “destacado por sus trayectorias en distintas formaciones y profesiones representarán a la generación de la Princesa” en el acto.

Entre ellos se encuentra Roberto Julián, que hasta que no recibió la invitación formal por correo electrónico no daba crédito. “No me lo creía, luego se lo conté a mis amigos y a mi familia, me hace mucha ilusión”, relata. Este joven de 24 años nació en Teruel, pero dejó la ciudad para cursar Farmacia en la Universidad de Alcalá de Henares, ya que su hermana reside en Madrid.

Acabó la carrera en 2022, y el pasado mes de enero se examinó y logró plaza FIR en el Miguel Servet de la capital aragonesa, donde comenzó una nueva etapa formativa en mayo de cara a lograr la especialización de Farmacia hospitalaria dentro de cuatro años. “Al principio empiezas más tranquilo en verano, como proceso de adaptación, pero ahora con el curso ordinario se nota más responsabilidad”, relata.

Explica que nunca ha visto el Congreso “por dentro”, y que es consciente de la importancia del acontecimiento que va a vivir en primera persona. “He leído que la última vez fue en el 86. Dentro de muchos años saldrá en la tele y podré decir que estuve en un momento histórico”, comenta.

Allí coincidirá con otros jóvenes de la denominada generación Leonor, desde una violonchelista y profesora andaluza, hasta un piloto melillense del Ejército del Aire, pasando por un cineasta procedente de Baleares o un informático riojano, entre otros.