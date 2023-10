Aragón pretende modificar el decreto de interinos para paliar la falta de docentes en determinadas áreas

El director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello, ha asegurado que se negociará la modificación del decreto de interinos, "con el fin de abrir la norma" para paliar la falta "recurrente" de docentes. Lo hará tras la oferta de 66 plazas sin el requisito de máster de la semana pasada y tras la cual no van a "decepcionar" a los profesionales que han cogido alguna de ellas. "El plan es pedirles que hagan el máster este año y que así se puedan incorporar a las listas", ha especificado.

En estos momentos, ha reconocido, quedan 17 vacantes de este tipo sin adjudicar, que se volverán a sacar de manera extraordinaria este miércoles. Con la pretensión de afianzar profesorado, prevé que todos los que tienen el máster y se presenten a una convocatoria extraordinaria puedan entrar en listas. Asimismo, se trabajará en un calendario de ampliación de listas en aquellas especialidades en las que faltan candidatos. Valora hacer estas convocatorias durante el primer trimestre de cada curso y avisarlo "con suficiente antelación, para que tengan la documentación en orden".

Entre los objetivos de la legislatura, Cabello ha puesto el foco en la reducción de la tasa de interinidad, actualmente en el 38,6%, a través de los procesos de estabilización. Ha recordado que en estos momentos se está en negociación con los sindicatos y que el objetivo es alcanzar el "máximo permitido de la tasa de reposición de las vacantes generadas a lo largo del curso", aunque no ha querido avanzar ningún dato concreto. La intención es alcanzar ese 8%, aunque es "consciente de la dificultad".

Junto a ello, el otro objetivo principal de la legislatura es que los docentes "no sean los peores pagadas del Estado". No ha detallado, durante su comparecencia en la Comisión de Educación, ni tiempos ni importes. Asimismo ha señalado la necesidad de reducir las cargas burocráticas, la gestión del personal no docentes para "disminuir el tiempo de adjudicación de plazas" y la implantación de mentorías para "motivar" en la incorporación a labores de dirección, entre otras.

Respecto a los auxiliares de educación especial, ante las críticas de la oposición, ha recordado que se trataba de un "problema de presupuesto" heredado al que están poniendo solución. "Vamos a arreglarlo", ha asegurado. En estos momentos, faltan de cubrir 16 de las 93 plazas que se sacaron en el último llamamiento, según han apuntado fuentes del Departamento de Educación. Para adjudicarlas se está llamando de manera directa al personal en lista de interinos, tanto a estas 16 como a las otras 18 plazas que quedaban pendientes tras la ampliación de crédito acordada a principios de este mes.

"Tiene una tarea complicada por delante. Seguramente para poder lidiar con el tema va a necesitar recursos, talante, diálogo y planificación", ha apostillado el diputado socialista Ignacio Urquizu, quien le ha pedido que "vigilen" a la empresa de los técnicos de educación infantil, puesto que no han trasladado el aumento del 8% a las nóminas de las trabajadores. También Isabel Lasobras (CHA) ha puesto el foco en esta cuestión, que Cabello ha asegurado que revisará, aunque no se trata de una cuestión de su competencia.

Desde el grupo mixto, Andoni Corrales (Podemos) ha señalado las diferentes necesidades de la escuela pública y ha pedido que se apueste por ella, mientras que Tomás Guitarte (Teruel-Aragón Existe) ha pedido una "mayor planificación" para que "no se vuelva a repetir esa sensación de caos" vivida al inicio del curso.

Desde Vox, Fermín Civiac ha ironizado con que la educación "se ha venido abajo en dos meses" y ha asegurado que la Facultad de Huesca sería un espacio óptimo para "un nuevo centro de formación de informáticos" para paliar el déficit de profesionales, mientras que Susana Gaspar (PP) ha defendido que la estabilización es un "factor clave" para conseguir un sistema educativo de calidad.