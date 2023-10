Pepe Álvarez en Zaragoza: "La salud mental es la gran ausente de las relaciones laborales"

Pendiente de si Pedro Sánchez conseguirá la mayoría necesaria para ser elegido presidente, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha destacado este lunes en Zaragoza las “mejoras” laborales en las que el próximo Ejecutivo tendrá que ponerse a trabajar con urgencia.

Hay que consolidar la reforma laboral y del sistema de pensiones, ha dicho Álvarez, pero ha insistido especialmente en la necesidad de sentar las bases para “afrontar de manera inmediata todo lo que tiene que ver con la salud y la seguridad del trabajo”, más después de un año tan trágico como el actual en el que ya han fallecido en el tajo 30 trabajadores en Aragón.

En este aspecto, el líder de UGT ha pedido una mayor atención a la salud mental. “Es la gran ausente de las relaciones laborales en nuestro país, tanto desde la perspectiva de la prevención como de la del tratamiento”, ha lamentado Álvarez, que ha denunciado que “en las mutuas de accidentes de trabajo la salud mental ni está ni se le espera”. Un argumento que ha justificado señalando que para toda España, las mutuas tienen 70 psicólogos contratados y 18 psiquiatras, “es decir, escasamente llega a uno por provincia”. Ha advertido además que, esta tipología “es como si no formara parte de las relaciones laborales”, por lo que las bajas laborales se están dando como si de una enfermedad común se tratara, “cuando en realidad estamos hablando de una parte muy importante de las enfermedades profesionales”.

El máximo responsable de UGT ha insistido en que este sindicato exigirá al Gobierno que se aborde de manera inmediata la reducción de la jornada laboral a las 35 horas semanales y se cambie la legislación para que en las indemnizaciones por despido improcedente no solo se tenga en cuenta el tiempo que se lleva trabajando en la empresa, sino también la formación del trabajador o la capacidad para encontrar un nuevo empleo.

Álvarez ha viajado este lunes a Zaragoza para participar, junto con lider del sindicato en Aragón, José Juan Arcéiz, en una asamblea de delegados, antes de la cual se ha inaugurado el nuevo salón de actos del Centro de Formación Arsenio Jimeno que lleva por nombre el del histórico secretario general del sindicato, Nicolás Redondo Urbieta, recientemente fallecido.

Arcéiz también ha hecho referencia a la sangría de muertes en el trabajo. Y ha detallado las propuestas que este sindicato tiene ya preparadas para presentar al Gobierno de Aragón. Así, y además del incremento del número de inspectores en la Comunidad, UGT-Aragón insiste en la creación de la figura del delegado territorial de prevención, pero además quiere extender la formación a todos los trabajadores que van a cualquier puesto de trabajo, sea el sector que sea. “Queremos que cuando un trabajador vaya al trabajo, sepa exactamente cuáles son los riesgos que tiene ese puesto”, ha insistido Arcéiz, que ha denunciado que no es de recibo que en el sector de construcción, los autónomos –que son un tercio de todos los trabajadores– no estén obligados a tener la formación que marca el convenio sectorial de construcción. Y no puede ser tampoco, ha añadido, que un trabajador agrícola pueda manejar una máquina de dimensiones tremendas, como son las cosechadoras o las vendimidoras, solo con disponer de carnet de conducir.

Polonia y Oriente Próximo

Durante su visita a Zaragoza, el secretario general de UGT ha celebrado el resultado de las elecciones en Polonia. “Hoy nos felicitamos de que seguramente que en Europa tendremos un gobierno no europeísta menos”, ha afirmado, para insistir en que “es una gran noticia que en Polonia se acabe con ese gobierno conservador de ultraderecha que ha ido cercenando los derechos de los ciudadanos” y apostar por “trabajar en los próximos tiempos en nuestro país para que se configure un gobierno clara y nítidamente europeísta sin ninguna concesión a la extrema derecha”.

No ha pasado por alto Álvarez el conflicto en Oriente Próximo. El líder sindical ha denunciado y condenado la “absolutamente indecente” agresión terrorista perpetrada por Hamás en Israel, “pero hay que decir clara y nítidamente a Israel que todo no sirve”, ha matizado. El líder sindical ha recordado al país sionista que tiene que respetar el derecho internacional y el derecho a la existencia del Estado palestino. “Esto no tiene salida si no es en el marco de dos estados y, por tanto, toda nuestra condena a las agresiones a civiles, a personas, hombres y mujeres que viven en la franja, que malviven en la franja de Gaza y que ahora ni siquiera van a poder malvivir”, ha concluido.