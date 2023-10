Los sindicatos advierten a los trabajadores que pueden parar las obras si no hay medidas de prevención

"Me gustaría mirar a los ojos de los trabajadores y sus familias y decirles que cuando te quieren obligar a hacer un trabajo donde no se cumplen las medidas de seguridad y prevención como una zanja sin entibar, trabjar en altura sin línea de vida, un problema eléctrico o riesgo de sepultamiento, el artículo 21 de la Ley de Prevención recoge que ante el riesgo inminente grave de muerte se pueden paralizar los trabajos y negarse a trabajar".

Lo ha dicho hoy Luis Clarimón, reponsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo de CC. OO. Aragón, en la concentración que ha protagonizado este sindicato de forma conjunta con UGT para denunciar los 28 muertos por la siniestralidad laboral en lo que va de año en Aragón.

"Si se niegan a trabajar, la Inspección de Trabajo les va a apoyar", ha añadido. "Lo que no puede ser es que los trabajadores sigan muriendo por aplastamiento, caída de tejado o falta de medidas de seguridad. Esto es una sangria que no puede continuar". Y ha vuelto a recordar que "se puede paralizar un trabajo si no hay medidas de seguridad y si les intentan obligar desde la empresa pueden negarse porque la ley está de su parte", ha añadido, mientras están a la espera de que la DGA convoque a la Mesa del Diálogo Social para tomar más medidas.

Por su parte, José de las Morenas, su homólogo en UGT Aragón ha dicho que "en la contucción, en el sector servicios, está habiendo una relajación en las medidas de prevención" y que es "una incongruencia que nadie se mate cuando va a ganarse la vida". No hay que olvidar, ha dicho, que aunque "el problema es de todos" como indica hoy en una entrevista en HERALDO, Jesús Divasson, director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, "es una responsabilidad empresarial y que nadie mire para otro lado" y ha recordado "que no todo vale en base a crecer y a la productividad porque estamos pagando el crecimiento de la economía en sangre", ha dicho.

Nueva concentración hoy en repulsa por los 28 accidentes laborales mortales que lleva Aragón en lo que va de año. Oliver Duch

"Nos quedamos sin palabras", ha recalcado De las Morenas, ante 28 accidentes mortales. "Necesitamos un plan de choque y que la Administración, los agentes sociales y la propia Fiscalía de prevención se impliquen y tomen medidas urgentes para detener esta sangría". En su opinión hay que tener muy en cuenta que "cuando se habla del crecimiento económico, hay que pensar también en las condiciones de trabajo y el trabajo, es decir, que haya medidas de prevención y de seguridad y salud para que no se produzca ni una muerte más".

Clarimon ha recordado que los 440.000 euros anunciados por el Gobierno de Aragón para incrmentar la prevención "son fondos de la Seguridad Social que vienen de la Fundación de Prevención" y que se daban hasta 2018, "en que se paralizaron y ahora se han vuelto a poner en marcha", pero ha recordado que hacen falta muchos más recursos y sensibilizacion en materia de accidentes mortales.

Asimismo, ha recordado que los "sindicatos podemos gritar y protestar cada vez que hay una muerte en el trabajo, pero también las asociaciones empresariales han de exigir a sus asociados que son las empresas que tomen medidad preventivas y velen por su cumplimiento".

Ha recordado también que "hay que aumentar los recursos humanos y materiales a disposición del ISSLA y la Inspección de Trabajo para llegar a las empresas y poder hacer más control" a la vez que ha pedido a la la nueva fiscal en Prevención de riesgos que "tome nota y lleve a los responsables de estas muertes si los hay al baqnuillo de los acusados".

Tanto Morenas com Clarimon han señalado estar a expensas de que se conozcan los detalles del accidente que ha tenido lugar hoy en la careretera N-232 a la altura de Mallén para comprobar si se trata de un accidente laboral. Según Morenas, la estadística es tan diabólica que "el fallecido en accidente de trabajo puede ser extranjero o conductor de otra comunidad y computa en ella aunque el accidente haya sido así" y ha añadido que están a la espera de saber si "el conductor fallecido de un camion caja era asalariado o autónomo y si era de Aragón ". Y ha puesto también de ejemplo que un trabajador que sufrió un infarto en Calatayud hace unos días pero que trabajaba para una empresa vasca y por tanto no computa.