Jesús Divassón: "La siniestralidad es un problema social de solución colectiva"

En la reunión del Consejo Agrario de Seguridad y Salud Laboral se aprobó destinar 440.000 euros en acciones para la prevención de riesgos laborales. Ese mismo día murió otro trabajador en un accidente y luego se han registrado más. ¿Qué se puede hacer?

La reunión se celebró después de que al asumir el puesto, con 23 fallecidos registrados (hoy ya 28), yo llamara a los grupos sociales para indicarles que debíamos celebrar un Consejo extraordinario. A esa llamada se unió por iniciativa propia la vicepresidenta y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, que me dijo que quería estar con los agentes sociales y que estaba muy preocupada por el asunto. La primera conversación que tuve con la consejera fue en materia de siniestralidad.

¿De qué se habló en el Consejo de Seguridad y Salud Laboral?

Hicimos un análisis de por qué está sucediendo esto con los agentes sociales. La propia consejera ya ha manifestado que va a haber políticas absolutas de consenso en la Dirección General de Trabajo, tanto en Seguridad y Salud Laboral como en Relaciones Laborales. En la reunión hicimos un análisis de lo que está pasando.

¿Y qué está pasando?

Hemos detectado que más que sectores hay actividades donde se están produciendo accidentes mortales. Son actividades de subcontratación y los llamados accidentes ‘in itínere’, cuando el trabajador va o vuelve de su puesto. Ante lo que ocurre vamos a adoptar medidas extraordinarias, la primera la convocatoria de los 440.000 euros que son fondos estatales, pero como ya advertí ahí es la primera vez que en Aragón la comunidad autónoma va a poder decidir el destino de estos fondos, a qué se van a dedicar.

¿Cómo se hará eso?

Con los agentes sociales, de manera consensuada, se decidirá a qué ámbitos va la convocatoria, qué acciones de divulgación, de formación, de asesoramiento técnico, y en qué sectores que detectemos hay que incidir para solucionar esta problemática. En la reunión del Consejo se habló del liderazgo en las medidas, cómo en los comités de dirección de las empresas hay que hablar de prevención de riesgos laborales, y cómo en el Gobierno de Aragón la vicepresidenta tuvo a bien marcar un liderazgo a iniciativa propia estando ahí. Porque como se dijo ahí, el tema de la siniestralidad, de los muertos en accidentes laborales, es un problema social de solución colectiva.

¿Qué sectores de actividad son los más afectados?

En la construcción es donde se están produciendo los accidentes más graves, los mortales. Y hay que decir en este sentido una cosa: estamos ahora hablando mucho de riesgos laborales emergentes, que son importantes, y no digo que no lo sean, pero lo que se está produciendo, lo más grave, es en los riesgos tradicionales: Caídas en altura, enterramientos, trabajos en derribo... Hay que incidir y no relajarse en sectores como la construcción, donde se utiliza maquinaria pesada y donde la formación del trabajador tiene que ser intensa. Sobre todo antes de entrar en el tajo, antes de entrar en la obra debe tener una formación importante porque si no suceden los accidentes graves.

Aragón llegó a ser referente nacional en acciones contra la siniestralidad. ¿Qué ha pasado?

Cuando estuve como director general antes (2011-2015) efectivamente Aragón era un referente en materia de programas de prevención de riesgos laborales. Estos se copiaban en otras comunidades autónomas. En estas semanas que vuelvo a estar en el puesto sí he visto que hay algunos programas que están ciertamente agotados. Donde he visto que hay una posibilidad de desarrollo y mejora es en la llamada Red de empresas saludables, que tiene ahora mismo 54 empresas. Estas pueden ser ejemplo para otras, las de menos de 50 trabajadores, que se fijan en las grandes para mejorar en prevención. Ese puede ser un programa tractor. Mi objetivo o reto en esta legislatura es duplicar el número de empresas que forman parte de esta red. También es importante el liderazgo, para que en los consejos de administración de las empresas, en las direcciones generales, en la de recursos humanos, se hable todos los días de prevención de riesgos laborales.

Tendrán que coordinarse más con la Inspección de Trabajo, que no depende de la DGA sino del Gobierno central.

Efectivamente, depende del Estado, pero hay una estrecha colaboración con la Administración autonómica y en concreto con la Dirección General de Trabajo. Todos los programas o visitas anuales de la Inspección se consensúan con la Dirección General.

La Inspección pide contar con más recursos, tiene poca gente.

En la Inspección en Aragón tradicionalmente la dotación de personal ha sido mejorable, digámoslo así. Pero también hay que decir que con los que están se trabaja muy bien. Yo tengo una relación estrecha con la dirección territorial, con las tres direcciones provinciales, y en la época que estuve y veo que ahora en esta se trabaja de manera intensa.

¿Qué otros retos tiene para este nuevo mandato?

El primero y más importante es afianzar los acuerdos que tengan que ver con los agentes sociales. Digo afianzar porque en trabajo confluyen dos órganos importantes, que es el Consejo de Relaciones Laborales y el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Lo voy a decir muy gráficamente:los agentes sociales, las organizaciones empresariales y sindicales están en el artículo 7 de la Constitución. Por eso hay que afianzar la mesa de diálogo social con políticas de consenso. Otro reto importantísimo es lo que yo llamo la apertura exterior de la Dirección General de Trabajo. El director general no va a estar esperando en la mesa para que vengan las empresas a contar sus preocupaciones. Va a estar con las empresas donde