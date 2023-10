Turistas en las Fiestas del Pilar: "Nos las hemos encontrado, no sabíamos nada, y es fantástico"

Localizar turistas australianos al azar en la plaza del Pilar puede parecer tan improbable como encontrar una aguja en un pajar, pero a veces la casualidad es caprichosa. Edurne Garrido, de Zaragoza Tours, ofrece explicaciones en inglés a cuatro personas intentando hacerse oír entre el ruido propio de un mediodía de ambiente festivo. Son Graham y Wendy Phillips y Elizabeth y David Rodgie, que han recorrido más de 17.000 kilómetros desde Sidney.

El rugby es la razón que les ha traído hasta la capital aragonesa. Francia acoge desde el 8 de septiembre y hasta el 28 de octubre el Mundial de este deporte, una competición que les llevó al país vecino. Los partidos les han dejado 10 días libres que han decidido ocupar con un "tour" por España pasando por Bilbao, la capital aragonesa y Barcelona antes de acudir a la cita deportiva en Marsella.

"Nos es la primera vez que estamos en España, nosotros estuvimos ya en 2009 y nuestros amigos en 2019, pero no conocíamos nada del norte", señala Graham Phillips. La única referencia que tenían de Zaragoza era un programa de televisión sobre viajes en tren por Europa. "En el reportaje hacían una parada en Zaragoza, nos gustó lo que enseñaron y decidimos incluirla en este circuito". apunta.

Ellos se mueven en un coche alquilado y bromean sobre lo que les está costando acostumbrarse "a conducir por el otro lado de la carretera". Lo que no esperaban era verse inmersos en el jolgorio nada más poner el pie en la ciudad el pasado fin de semana.

"Nos hemos encontrado con las fiestas y es fantástico. ¿Qué vamos a decir? Gente por todos sitios, buen ambiente, mucho color.... Hemos andado mucho por las calles para ver todo lo que pasaba", se ríe Graham Phillips. La Virgen del Pilar y el palacio de la Aljafería son los dos lugares que se han marcado como imprescindibles, pero están abiertos a otras sugerencias.

La visita guiada por el casco antiguo les deja satisfechos y dada la hora en la que la terminan, pasado el mediodía, se interesan por recomendaciones gastronómicas sobre "pinchos" que probar, especialidades y restaurantes cercanos.

Jayne y Andrew Green consultan un mapa en la plaza del Pilar durante estas fiestas Oliver Duch

"Volveremos para la Ofrenda y conocer más la ciudad"

Una pareja con una mapa desplegado ante la oficina de turismo y señalando la basílica del Pilar, impertérritos a la música de Capitán Mundo y los bailes de los Cabezudos que ponen patas arriba la plaza del Pilar. "Hemos venido a Zaragoza sin saber que eran fiestas. Nos han dicho que hemos llegado el día que empezaban y nos parece una maravilla. Es genial toda la alegría que hay por la calle, no nos lo esperábamos", cuenta Andrew Green.

"Es una forma diferente de ver la ciudad y conocer un poco sus costumbres y cómo vive y siente la gente, algo auténtico. Pero ya tenemos claro que volveremos para la Ofrenda y para conocer más tanto Zaragoza como algún que otro sitio de Aragón", añade su mujer Jayne, que especifica que vienen de Bath.

"Es una forma diferente de ver la ciudad y conocer un poco sus costumbre y cómo vive y siente la gente, algo auténtico"

Como para muchos visitantes extranjeros, la capital aragonesa se convierte en una parada de tres días que forma parte de un circuito por otras localidades españolas e incluso europeas. "Estamos pasando 12 días de vacaciones. Hemos empezado por Madrid y de ahí a Toledo, Valencia y Zaragoza para terminar en Barcelona", detallan. Ya conocían el país de otras ocasiones y se declaran unos "enamorados" de Sevilla, Granada, Salamanca y Oviedo.

Están encantados con el buen tiempo. "Esperábamos pasar algo de frío y veníamos preparados para ello, pero es casi como si estuviéramos en la costa. Para caminar y aprovechar el día por las calles no está nada mal", aseguran encantados de no tener que cargar con ropa de abrigo. Vieron el pregón y el pasacalles que les dejó "boquiabiertos", aunque reconocen que tuvieron que consultar en internet para entender lo que estaba pasando "porque no sabíamos que eran las fiestas".

El Pilar, la Seo y la Aljafería son los tres lugares de visita obligada que tenían punteados en el mapa que acababan de darles en la oficina de turismo. Luego estaban decididos a hacer una ruta de "tapas", aunque ya les habían advertido que se iban a encontrar con los bares llenos. Jayne y Andrew Green están recorriendo España en tren, en el que ven todo ventajas: "En comparación con nuestro país es mucho más barato y nos resulta muy cómodo".