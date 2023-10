La ciudad se multiplica en el mejor escaparate

"El día del Pilar llegaron a Zaragoza treinta mil forasteros. No es exagerada la cifra arriba apuntada. Es más, quizá sea corta, pues únicamente se cuenta en ella a los que llegaron por ferrocarril. Además, este dato fiscal fue suministrado por las Compañías de Ferrocarriles, que tienen sobrados medios para conocer exactamente el número de viajeros que llegan a una ciudad... Otro botón de muestra de la animación de aquellas fiestas es que, al día siguiente, se encontraban en Zaragoza cincuenta mil forasteros, lo que planteó el natural conflicto para el alojamiento de todos; bien es verdad que muchos de ellos venían de los pueblos cercanos en carros y tartanas que empleaban como dormitorios por las noches".

Así contaba HERALDO un 12 de octubre de 1933 "cómo fueron y en qué ambiente se desarrollaron" las fiestas el año de la Exposición Hispano-Francesa de 1908. Del reclamo turístico que supone esta semana grande se viene hablando desde siempre y de cómo estos días se convierten en uno de los mejores escaparates de la capital aragonesa. Hoy la ciudad volverá a multiplicarse, no se llega a saber por cuánto. Cuando aún no haya amanecido, los oferentes empezarán a recorrer ese camino de devoción bajo la mirada de los primeros espectadores y curiosos que quieren vivir un momento más íntimo y huyen de masificaciones, pero conforme avance la mañana y pasen las horas el recorrido y las calles aledañas a él se llenarán de gentío y cámaras. Unos visitantes contemplan la Ofrenda con fervor religioso, otros por afición a las tradiciones y también los hay, sobre todo extranjeros, que la descubren por primera vez o simplemente se topan con ella.

"Hay un 30% de los clientes que acuden un año tras otro, entre ellos familias con tres generaciones. La mañana de la Ofrenda las personas más mayores incluso prefieren ver el ambiente desde los balcones de las habitaciones y evitan bajar a la calle en las horas centrales con más aglomeraciones de gente", apunta Germán Alonso, director del Hotel Tibur, situado en la plaza de La Seo. El 90% de la clientela que atiende estos días es nacional, sobre todo de Andalucía, "de donde vienen con mucha devoción", dice, Cataluña, Madrid y Valencia. Cree que la Ofrenda "está a la altura de las Fallas de Valencia o la Feria de Abril de Sevilla, no tiene nada que envidiarles". Hace unos días tenía el 80% de sus 66 habitaciones reservadas y espera colgar el cartel de "completo".

Alrededor de la Ofrenda giran los días de mayor ocupación hotelera, aunque este año no van a ser de récord y no se va a alcanzar todavía la de 2019. La Asociación de Hoteles de Zaragoza y Provincia (Horeca) prevé, según la encuesta hecha entre los establecimientos asociados, que mañana se registre la más alta de un 82,44% para descender en la recta final al 76,73% el sábado. La media de la semana se sitúa en el 69,96%. La inflación, la escalada de precios y que el Día del Pilar caiga en jueves influyen en que no acabe de remontar. Horeca apunta también la bajada en más de tres puntos de las reservas de extranjeros, un 17,11% frente al 20,35% del año pasado. Sobre todo llegarán de la cercana Francia, aunque también de Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido, así como, en menor medida, de países asiáticos como Vietnam.

Carlos Díaz, vicepresidente de la Asociación de Receptivos y Promotores del Turismo en Aragón (Arpta), recibe estos días en su agencia Viajar por Aragón a algunos viajeros norteamericanos y australianos. "La gran mayoría del visitante extranjero se encuentra de circuito por España o por Europa y recala en Zaragoza, no viene específicamente a las fiestas, se encuentra con ellas y las aprovecha", explica. Con base en la capital aragonesa suelen pasar dos o tres días y hoy el recorrido tradicional de la Ofrenda concita todo el interés. "El resto de jornadas organizamos las salidas y excursiones que piden, el ‘top’ son el Monasterio de Piedra, Albarracín y Pirineos, aunque también se interesan por Alquézar y Mallos de Riglos", comenta.

El tirón de las fiestas y la búsqueda de alojamientos a precios más asequibles llega hasta Huesca. "A veces instalamos a familias en casas de turismo rural en un radio de 40 kilómetros de Zaragoza, una distancia que resulta muy asumible a quienes quieren disfrutar de las actividades matinales y de tarde. El año pasado desvíamos a algunas a las zonas de Gurrea de Gállego y Almudévar", señala. En su opinión, todavía hay "margen" para que crezca el flujo internacional de visitantes alrededor de esta jornada sin caer en "el peligro de una masificación" que impacte negativamente en las experiencias que se llevan consigo.

La llegada de turistas que acarrean maletas es constante a lo largo de toda la semana de las Fiestas del Pilar Oliver Duch

Un turismo que no acaba de despegar tras la pandemia es el japonés. Lo sabe bien María Susín, de En Destino, que trabaja con clientes nipones. "Para estas Fiestas del Pilar no tenemos ningún grupo todavía, están llegando por goteo y este verano sí han empezado a salir del país y moverse. Normalmente antes de la Ofrenda se les organizaba un taller de vestimenta en Huesca el día 11, algo básico pero suficiente para que entendieran un poco lo que iban a ver", cuenta. Espera que 2024 sea el año de su recuperación.

Más allá de los alojamientos hoteleros, un buen número de los visitantes que acuden lo hacen a casas de familiares, amigos o apartamentos turísticos, sobre todo si coincide con un puente festivo, que no es el caso, o no hay clase en los colegios. Este año, en seis comunidades autónomas, además de Aragón, este viernes no es lectivo: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, La Rioja y Navarra, además de Ceuta y Melilla.

Una circunstancia que ha aprovechado Marta Tresaco, que reside en Madrid, que junto a su pareja y su hija han alquilado dos apartamentos para pasar el puente cuatro familias amigas. "Hemos aprovechado que no hay escuela para celebrar este encuentro en Zaragoza porque una de las personas del grupo vive aquí y hacía tiempo que intentaba que nos acercáramos. Ha sido complicado cuadrar las agendas de todos y tener festivo el viernes en los trabajos, pero seguro que vale la pena", explica.

Esta semana en la plataforma de alquiler de pisos y habitaciones Airbn no había mucho donde elegir, pero aún se podía encontrar una habitación para una persona por 74 euros la noche y un apartamento para tres a partir de 209 euros, aunque bastante alejados del centro. Camino de mejorar las cifras del año pasado van las consultas en las oficinas turísticas. Entre los pasados viernes y lunes ya se han registrado prácticamente el 70% de las que se atendieron el año pasado durante todas las fiestas, que fueron 14.517.