Pérez Forniés anuncia que reorganizará los protocolos de violencia en las aulas tras las críticas del PSOE por las charlas canceladas

La consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, no ha querido entrar este viernes en el debate "ideológico" sobre la cancelación de los monólogos que Marina Marroquí lleva impartiendo sobre violencia de género en los últimos años en Aragón a miles de estudiantes de instituto. Ante las críticas del PSOE en el pleno de las Cortes, se ha limitado a recordar que ellos nunca han organizado dicho programa y ha manifestado la repulsa de su Gobierno a la "violencia machista", que es una de las "principales lacras".

Ha aprovechado la interpelación del diputado socialista Ignacio Urquizu para anunciar que tiene previsto "reorganizar" los diferentes protocolos de violencia que existen actualmente en las aulas con el objetivo de ser "más ágiles" en la solución. Ha puesto el foco en la convivencia y ha asegurado que se "desarrollará" el presentado por su predecesor, Felipe Faci, contra la violencia machista. "De nada sirve presentar si no se ejecuta", ha deslizado.

Uno de los objetivo, ha detallado, es orientar la figura del coordinador de bienestar -antes de convivencia- hacia la prevención de la violencia en el centro, utilizar herramientas innovadoras y disminuir la burocracia. Y para todo ello tiene previsto abrir un proceso de "escucha activa" con todos los agentes implicados, como son los equipos directivos, docentes y familias, y se prevé fomentar la colaboración con todas las administraciones. "Hay que enseñarles a respetar al diferente y a convivir en igualdad", ha detallado. En este sentido, Pérez Forniés ha pedido a Urquizu que "no tenga miedo" y la deje "trabajar".

La explicación no ha convencido al diputado socialista, que le ha recriminado que no respondiera a sus preguntas sobre si se va a permitir que el logo del Ejecutivo autonómico aparezca en el programa o que estas charlas se hagan en horario escolar. "Su departamento colaboraba de dos maneras, con el logo y estableciendo las charlas en horario escolar y ahora ha decidido no colaborar", ha apuntado Urquizu, quien ha criticado que hayan dejado de "comprometerse" con algo "tan importante".

Y el socialista no ha dudado de culpar de ello al socio de gobierno de los populares: Vox ."No sabemos si usted dirige la consejería o lo hace el señor Abascal", le ha afeado a Pérez Forniés, a la que ha criticado pasar del "pin parental al pin gubernamental". "Ustedes deciden qué se enseñan y no en las escuelas", ha acusado para seguidamente aseverar que se trata de un Gobierno "negacionista" con el cambio climático, la vinolencia de género y la igualdad. Pese a los continuos reproches, la consejera ha hecho caso omiso y ha reiterado que no iba a entrar en el "debate ideológico".

Sin charlas sobre violencia de género

La polémica saltó este jueves cuando la propia educadora social, Marina Marroquí denunció a través de sus redes sociales la cancelación de su monólogo ‘Eso no es amor’, un proyecto impulsado desde Delegación del Gobierno, pero en el que años atrás colaboraban las direcciones provinciales de Educación. Se tratan, señalaron desde la Delegación, de uno actividad dirigida al alumnado de institutos aragoneses, "adaptada a estas edades" y que "gozaba de un gran éxito de participación". Y explicaron que, tras la decisión del Departamento de Educación "no llevarlo a cabo", se han visto "obligados a cancelarla", aunque se intentará retomar, si es posible, más adelante.

La decisión disgustó a la educadora social, quien ha sido víctima directa de la violencia de género. "Lamento profundamente y me indigna que una decisión así pueda dejar sin talleres de igualdad a más de 4.000 adolescentes", remarcó Marroquí en su cuenta de Instagram, a través de la cual explicó que estaba llegando a más de 3.000 aragoneses y este año "se había previsto ampliar este proyecto y pasar de cuatro ciudades a ocho para llegar así a más de 4.000".

Resaltó, además, que en años anteriores con estas formaciones se habían detectado, de forma precoz, alrededor de 100 casos de jóvenes que estaban sufriendo violencia de género y sexual. Aseguró que se trata de una decisión "arbitraria" que se debe a una "cuestión ideológica" y que "echa por tierra la labor de años".

En este mismo se sentido se manifestaron desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), quienes mostraron su "sorpresa" y "estupor" por la decisión adoptada. Desde su punto de vista supone "un retroceso de formación de igualdad que nuestra sociedad tristemente demuestra a diario que no podemos permitirnos".