Denuncian la cancelación en Aragón de unas charlas para adolescentes sobre violencia de género por "motivos ideológicos"

Los escolares de Aragón ya no escucharán el monólogo 'Eso no es amor' de Marina Marroquí, al que desde hace varios años tienen acceso gracias a un programa impulsado por Delegación del Gobierno, y llevado a cabo en colaboración con las direcciones provinciales de Educación. Según confirmaron desde la Delegación del Gobierno, el actual Departamento de Educación del Ejecutivo PP-Vox, les trasladó hace unas semanas que ya no quería apoyarlo "por motivos ideológicos". No obstante, fuentes de Educación esgrimieron que, al tratarse de un proyecto dentro del Plan Director del Ministerio, no es algo que organicen ellos.

Desde Delegación explicaron que se trata de un monólogo "adaptado" a los alumnos y que "gozaba de un gran éxito de participación". Los institutos se encargan de la difusión del evento que se celebraba en espacios como el Palacio de Congresos de Huesca o la Delegación de Hacienda de Zaragoza. Dada la situación, Delegación aseguró que han tenido que cancelar la iniciativa, que está financiada con fondos del Pacto de Estado de Violencia de Género, y la retomarán "si es posible más adelante"

"Lamento profundamente y me indigna que una decisión así pueda dejar sin talleres de igualdad a más de 4.000 adolescentes", remarcó Marroquí en su cuenta de Twitter, a través de la cual explicó que estaba llegando a más de 3.000 aragoneses y este año "se había previsto ampliar este proyecto y pasar de cuatro ciudades a ocho para llegar así a más de 4.000".

Resaltó, además, que en años anteriores con estas formaciones se habían detectado, de forma precoz, alrededor de 100 casos de jóvenes que estaban sufriendo violencia de género y sexual. Esta superviviente de violencia de género, criticó esta decisión "arbitraria" que "echa por tierra la labor de años".

Mensaje publicado por Marina Marroquí en su Instagram. Instagram

En este mismo se sentido se manifestaron desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), quienes mostraron su "sorpresa" y "estupor" por la decisión adoptada. Desde su punto de vista supone "un retroceso de formación de igualdad que nuestra sociedad tristemente demuestra a diario que no podemos permitirnos".