Las joyas de la abuela, más de moda que nunca: “Por 150 euros puedes tener una joya de 1.200 totalmente actualizada”

Con los precios de los alimentos y la vivienda aumentando de forma constante, parece cada vez más difícil darse algunos caprichos o invertir en determinados artículos a los que las generaciones pasadas sí que dedicaban, tiempo, dinero y esfuerzo. Nuestras abuelas, bisabuelas y, también nuestras madres, eran de las que ahorraban, cuando podían, para comprarse una joya de algo de valor que llevaban en todas las ocasiones especiales.

Un buen anillo de compromiso, unos pendientes para la boda, el sempieterno collar de perlas o algún capricho en forma de alhaja para lucir en alguna ceremonia eran frecuentes y habituales. Sin embargo, tras su muerte, esas joyas recargadas, robustas y exageradas realizadas en los años 50, 60 o 70 ya no resultaban tan atractivas para la siguiente generación que, aunque las recibía con agrado como recuerdo de sus seres queridos, las acababa relegando, a buen recaudo en algún pequeño joyero escondido en el fondo de algún cajón y optaban por comprarse piezas nuevas.

Pero algo ha cambiado desde hace un par de años y hay una nueva tendencia entre la población, que ha desempolvado esas joyas antiguas y quiere recuperarlas para adaptarlas a la moda del siglo XXI. “Siempre se han adaptado joyas antiguas, pero se hacía de manera puntual, ahora la gente viene continuamente”, dice Fernando Catalán, de la joyería Mónaco, en Zaragoza.

“Las peticiones de modificación de las joyas familiares han aumentado desde hace un par de años porque es una forma de ahorrarse el dinero de comprar una nueva. Llevas una pieza de gran calidad, actualizada y además, con el plus del sentimentalismo, porque esa pieza ha pertenecido a alguien querido”, explica Catalán.

“Lo hemos notado a raíz de la covid y creo que es una nueva moda que ha llegado y con la que además, te puedes ahorrar dinero”, señala, por su parte, Sergio Montón, de joyería Montón. “La gente ya no se gasta tanto como antes en joyas y aprovecha más lo que tiene”, insiste. “Echan mano de lo que guardan en el cajón, de lo que han heredado de sus padres y que no llevan porque no les gusta, pero lo traen para que se lo modifiquemos o aprovechemos ciertos elementos como las piedras preciosas”, añade Montón.

“En muchas ocasiones, vienen clientes con sortijas que tienen una piedra de gran calidad, que puede valer varios miles de euros. Nosotros les hacemos una nueva sortija, más sencilla y actual en la que por muy poco dinero pueden llevar una joya valorada en mucho más”, continua el joyero.

Y es que “las joyas de nuestras madres y abuelas son más potentes que las que compramos ahora. Antes se gastaban más que ahora. Era una cuestión cultural”, continua este joyero que tiene su establecimiento en el distrito universitario. “Ese tipo de piezas ya no se venden tanto y la gente prefiere comprar joyas más baratas o bisutería e invertir su dinero en ocio y viajes”, lamenta. “Así que prefieren adaptar las que tienen en el cajón porque por poco dinero pueden tener una pieza realmente potente”, apunta.

"Al aportar el material, el cliente se puede ahorrar el 60% del precio de la joya si fuese nueva"

“De esta manera, el cliente no compra el material, porque lo aporta él mismo, solo paga la mano de obra para hacer esa modificación y puede tener una pieza muy buena por poco precio. Te puedes ahorrar hasta un 60% que si la comprases nueva”, afirma Fernando Catalán.

Pendientes desparejados y joyas pasadas de moda

Hace poco me trajeron dos medallas, una pulsera, un pendiente desparejado y una cadena desgastada. Todo piezas de los años 50 hechas en oro de primera calidad pero que la clienta no llevaba porque la estética estaba desfasada”, señala. “Fundí todo el material e hice una nueva sortija de oro, totalmente actual, que nueva estaba valorada en 1.200 euros y a la clienta solo le costó 150, que es la mano de obra”, ejemplifica Catalán.

Los clientes acuden muchas veces con dudas y sin saber muy bien qué pueden hacer con las joyas antiguas que tienen en su poder. “En otra ocasión, vino un cliente y me dijo: ‘Tengo estos pendientes de la madre de mis dos hijas y quiero que cada una de ellas se quede con uno, ¿Cómo lo podemos hacer?’, me preguntó. Yo le di varias posibilidades y, al final, hice una sortija con uno y una gargantilla con el otro”, recuerda el joyero.

Alianza de viuda en la que se han integrado las dos alianzas del matrimonio más una piedra. Joyería Mónaco

Del mismo modo “me llegan muchas peticiones para actualizar ‘alianzas de viuda’, como se llama en joyería a las alianzas de matrimonio que se hacen integrando los dos anillos de la pareja, una vez que uno de los dos ha fallecido. Las unimos y de sendas alianzas se hace una sortija a la que puede añadirse alguna piedra para que parezca una joya totalmente diferente y que solamente sea el interesado el que sepa lo que realmente representa”, asevera Catalán.

Medallas de comunión y anillo actualizados y convertidos en joyas diferentes. Joyería Mónaco

Los influencer también se han apuntado a esta moda. “Se está llevando mucho recuperar las medallas de oro de bautismo o comunión” y customizarlas, desde que lo han hecho personajes famosos como Tamara Falcó. “Estoy recibiendo muchos encargos de este tipo. Les pongo un cerco de plata alrededor con una cadena diferente y la joya cambia por completo”, confiesa el joyero zaragozano.