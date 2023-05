Joyas con las cenizas de fallecidos: "Quería llevar a mi padre pegadito al corazón"

Las incineraciones han desbancado a las inhumaciones en Zaragoza y en 2022 las personas que fueron incineradas prácticamente duplicaron a las que fueron enterradas y ya suponen el 63% del total. Una vez efectuada la cremación, las familias disponen de las cenizas de sus seres queridos y son ellos quienes deciden cómo quieren que esa persona repose para la eternidad.

Aunque no es la opción más elegida, cada vez son más los zaragozanos que se inclinan por conservar esas cenizas de una manera especial y lo hacen en forma de joya. Muchas pueden encontrarse en Internet, pero algunas joyerías aragonesas han detectado esta tendencia y apuestan por aportar un plus con piezas artesanales, “hechas a medida del cliente”.

“Tras la pandemia he notado un aumento de personas interesadas en hacerse una joya en la que guardar parte de las cenizas de un ser querido porque mucha gente quiere llevar las cenizas consigo”, dice Fernando Catalán, propietario de la joyería Mónaco, en el barrio de Las Fuentes. “En el primer trimestre del año ya he hecho tres piezas personalizadas de este tipo de joyas, el año pasado hice tres en todo el año, en 2021 fueron dos y en 2020, ninguna”, enumera Catalán. Es decir, este joyero ha triplicado la venta de estos elementos en los últimos tres años y “en los próximos meses seguro que tengo más encargos porque ya y se va corriendo la voz”, asegura.

Colgante con un botón que alberga las cenizas de una persona fallecida. Joyería Mónaco

Catalán los hace personalizados. “al gusto del cliente, lo que nos pide”, matiza, y pueden ser desde pequeñas cajitas o botones adornados con corazones hasta el clásico colgante de la Virgen del Pilar en oro o plata. “Hacemos espacio en su interior, en el manto, que va hueco para introducir las cenizas, y se pone una chapa que se suelda a la pieza quedando hermético”, explica. “Hacemos fotos de todo el proceso para que quede constancia y el cliente tenga la seguridad de que las cenizas de su ser querido están realmente dentro de la joya, porque una vez soldada, la pieza queda cerrada y no se puede acceder a ellas”, afirma el joyero.

Colgante de la Virgen del Pilar con la ceniza de una persona fallecida en su interior. Joyería Mónaco

Ante el interés que están suscitando, el joyero está pensando ya en nuevos modelos para ofrecer a sus clientes. “Estoy dándole vueltas a hace uno con la columna de la Virgen del Pilar. Algo que sea discreto para que nadie se dé cuenta y solo lo sepa quien lleva la joya”, apunta Catalán. “He estado pensando en hacerme una página web solo para este tipo de trabajos pero puede ser una explosión salvaje de peticiones porque, ya solo de boca a boca, estoy recibiendo encargos”, añade.

“Creo que es un tipo de negocio que se va a trabajar mucho porque cada vez hay más incineraciones y no solo de personas, también de mascotas”, continua. “Queremos a los animales como a parte de la familia y estoy seguro de que esta tendencia va a ser un hábito para guardar las cenizas de personas y mascotas. Es algo que está funcionando”, señala el joyero.

También lo ha notado Javier Monge, de Monge Joyeros. “Tenemos el triple de encargos de este tipo de piezas que antes de la pandemia”, constata. “Ahora hacemos más de una veintena al año, cada mes un par más o menos”, puntualiza el joyero. “Son colgantes con cilindros, como si fuesen la columna de la Virgen del Pilar, donde se introducen las cenizas y se sellan de manera hermética. También los tenemos en pulsera y con adornos de diamantes negros y color champán”, explica.

Joyas de Monge para contener las cenizas de personas fallecidas. M.O.

“Normalmente son para cenizas de difuntos pero también los hemos hecho para albergar las cenizas de alguna mascota, o arena de la playa del viaje de novios o, incluso, el anillo de un familiar fallecido, derretido dentro del recipiente”, añade Monge.

"Lo llevo siempre a mi lado"

El padre de Pilar Palacios, falleció hace un año. Esta peluquera zaragozana de 47 años siempre le decía que “le iba a llevar pegadito al corazón cuando faltase”. Por eso, tras su muerte decidió buscar un colgante para llevar sus cenizas. “Quería un elemento que significase algo para él y no me gustaba ninguno de los que veía en Internet hasta que vi la posibilidad de hacerlo con la Virgen del Pilar”, explica Palacios.

“Me llegó al corazón porque mi padre era muy devoto de la Pilarica”, dice, emocionada, al recordarlo. “Me llenó muchísimo e hice tres, uno para mi madre, otro para mi hija y otro para mí”, recuerda esta zaragozana. “Desde que me lo puse no me lo he quitado y sé que así aún tengo a mi padre a lado”, afirma Palacios.

“Lo encargamos en octubre y mi hija lo llevó por primera vez para la Ofrenda de Flores de la Virgen del Pilar de este año. Fue muy emocionante porque salió vestida de baturra llevando a su abuelo con ella”, añade Pilar.

Colgante de la Virgen del Pilar con las cenizas del padre de Pilar Palacios en su interior. P.P.

Al contrario que los joyeros, no es algo que las funerarias hayan notado de manera tan clara. “La gente, en su mayoría, no hace joyas con las cenizas sino que se llevan la urna de su ser querido a su casa para depositar las cenizas en otro lugar”, informa Isidro Almena, gerente de la Funeraria Aragón. “Algunos se las llevan al pueblo para dejarlas en el nicho familiar y otros las esparcen por algún lugar importante para ellos, porque, aunque está prohibido, tenemos constancia de que se hace”, recalca Almena.

“Otros optan por dejarlas en columbarios, en el cementerio, aunque no es una opción mayoritaria”, añade. Y, a pesar de que no es lo más elegido, sí que disponen de una selección de colgantes para aquellos familiares, “muy pocos”, que deseen conservar las cenizas dentro de una joya.