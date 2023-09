¿Tus hijos se rascan la cabeza? ¡Cuidado! Empieza la temporada de piojos en los colegios

Solo hace tres semanas que comenzó el colegio y unos indeseables invitados ya han hecho acto de presencia en algunas aulas aragonesas. Los piojos comienzan su temporada y se dejarán ver durante todo el curso escolar pasando de cabeza en cabeza de los más pequeños de la casa y causando más de un inconveniente tanto en casa como en clase.

“Con la vuelta al cole vuelven los libros, los uniformes y también los piojos”, confirma Virginia Barraru, farmacéutica y vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza (COFZ). “Ya lo hemos notado en las farmacias. Todos los septiembres pasa lo mismo y los padres se desesperan”, dice Barrau. “Es casi de manera inmediata, en cuanto comienza el colegio ya vienen padres y madres a las farmacias demandando el tratamiento para eliminar estos insectos”, explica esta especialista en dermocosmética.

“Cuanto más pequeños son los niños, más contagios hay porque tienden a juntarse más y a jugar muy cerca unos de otros”, afirma. “Pero tenemos que descartar la idea de que van a las cabezas sucias porque no es así. Además, no se sabe cuál es la razón, pero hay niños que son más propensos a pillarlos, están más predispuestos y los cogen todos los años, mientras que otros no los cogen nunca”, señala la farmacéutica.

“Se quedan anclados al pelo y normalmente los huevos se acumulan detrás de las orejas y de la nuca, donde es más fácil verlos”, apunta, por su parte, Izarbe Galindo, médico y presidenta de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc). “Normalmente no se acude a las consultas de atención primaria por tema de piojos, solo si existe alguna complicación por irritación del cuero cabelludo si los niños se rascan demasiado fuerte. La recomendación es que acudan a la farmacia para adquirir el tratamiento para eliminarlos”, continua Galindo.

Recomendaciones sobre la actuación ante los piojos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. AEMPS

Los centros escolares, por su parte, comunican a las familias la existencia de piojos “dependiendo de la extensión del contagio, se comunica solo al curso afectado o a todo centro para que las familias revisen a sus hijos”, dice Teresa Hernández, presidenta del sindicato de profesores ANPE Aragón, y confirma que “es habitual que pase en los colegios aunque no entiendo por qué algunas familias esconden que sus hijos los tengan, porque no tiene que ver nada con la higiene”, confiesa. “Si una familia detecta que su hijo o hija tiene piojos debe comunicarlo para que no se extienda por el centro escolar”, insiste Hernández.

Tratamiento

“Para eliminar los piojos hay que tratar por un lado los insectos adultos y, por otro, las liendres. Se hace de manera diferente y hay que completar ambos tratamientos”, apunta Barrau. Para acabar con los piojos adultos “existen diferentes tipos de champús y lociones que se aplican una vez y se pueden repetir a los 15 días, pero hay que tener en cuenta también si el niños tiene dermatitis atópica porque, en ese caso, son necesarios otros productos que no sean demasiado agresivos con el cuero cabelludo”, continua la farmacéutica.

Esta experta hace hincapié en completar el siguiente paso. “Los padres deben utilizar después las liendreras para quitar tanto las liendres como los huevos que se adhieren a la raíz del pelo”, añade. Esto es un trabajo laborioso ya que hay que ir mechón por mechón para eliminar totalmente los restos de los insectos. “Hay que tener paciencia y hacerlo bien. Además, hay que repetir la misma operación durante varios días hasta que veamos que la liendrera no arrastra ningún huevo. Esto es importante porque de cada huevo sale un piojo adulto que pone 50 huevos más”, insiste la vocal de COFZ.

Lavar la ropa a 80 grados

Al mismo tiempo que se acomete el tratamiento de los piojos en las cabezas de los niños, hay que tener en cuenta otra serie de consideraciones para que el menor no trasmita los insectos al resto de la familia y para eliminar los que hayan podido quedar adheridos a otras superficies que la pequeña cabeza haya tocado.

“Hay que tener en cuenta que el piojo puede vivir varios días fuera de la cabeza de una persona porque hay que lavar la ropa, las sábanas, toallas, gorras y todo el material textil sobre el que el niño haya apoyado la cabeza. Y no vale lavarlo en un ciclo normal de agua fría, debe hacerse a más de 80 grados para matar a los insectos, sino no funciona”, asegura Barrau.

“Otra forma de eliminarlos y lo que nosotros recomendamos es meter todo el textil en una bolsa, sacarle el aire y dejarlo así durante 15 días para asegurarnos de que mueren”, asevera la farmacéutica, y advierte del peligro de compartir gorras, bufandas o peluches que el niño haya tocado con otros miembros de la familia.

“Es importante lavar bien los cepillos de pelo con insecticida o jabón y no compartirlos, tampoco las gomas de pelo, con el resto de la familia”, añade Izarbe Galindo e insiste en que “el niño o el adulto con piojos no debe acudir al colegio o a su centro de trabajo hasta que no haya comenzado el tratamiento para no contagiar a otras personas”.

Centros especializados en su eliminación

En Zaragoza existen varios centros especializados en la eliminación de piojos y liendres y son otra opción para las familias que se ven en la situación de tener que acabar con estos insectos de las cabezas de sus hijos. Septiembre es una época de mucho trabajo para estos negocios.

“Lo hemos notado ya y todos los años en estas fechas hay un pico de trabajo”, dice Esther Tello, directora de los centros Kids & Nits Zaragoza. “Por un lado vienen muchas familias cuyos hijos se han contagiado en verano, en las colonias o la piscina, y por otro lado, acuden también los niños que los han cogido en el colegio con el comienzo del curso”, explica Tello.

“Además, estos días de calor ayudan a que aumenten los contagios porque los piojos están más activos con las altas temperaturas”, señala esta experta en eliminación de piojos. En este centro el tratamiento es diferente al tradicional. “No usamos productos químicos y se hace todo con dispositivos mecánicos. Aspiramos el cabello para eliminar el piojo con un aspirador especializado y deshidratamos las liendres con otro aparato para matarlas. Después, las quitamos con liendreras profesionales”, explica Tello.

Prevención

Sobre la posibilidad de prevenir los piojos se ha hablado mucho y existen diferentes lociones y aceites esenciales, sin embargo, “no hay constancia científica de que alguno de estos productos sea efectivo", matiza Izarbe Galindo.

"La mayor prevención es revisar las cabezas de los niños de manera periódica”, señala Virginia Barrau. Además, “hay que tener cuidado en la aplicación de los aceites esenciales, como el de árbol de té, porque pueden irritar el cuero cabelludo infantil si se aplican directamente, por lo que siempre se debe de pedir asesoramiento al farmacéutico”, advierte.