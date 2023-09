Blasco anuncia que investigará un despliegue en renovables hecho "sin orden ni concierto"

Agilizar los expedientes bloqueados en el Inaga y no solo los que atañen a las energías renovables, con un plan de choque que pasa por incrementar personal de ese servicio, contratación externa y aprovechar el trabajo que puedan hacer las tres direcciones provinciales es uno de los objetivos que se ha marcado hoy el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, en su comparecencia en las Cortes, en las que ha rechazado la moratoria que en despliegue de renovales le han pedido los diputados Guitarte de Teuel Existe o Palacín de CHA.

Seguir adelante con la Comisión de Investigación en las Cortes para aclarar un despliegue de renovales, que ha admitido Blasco, “no le gusta” al haberlo hecho el anterior Gobierno “sin orden ni concierto” ha sido otro de los objetivos que se ha marcado, junto a un ambicioso plan de reforestación, cuyo presupuesto no ha desvelado, una mejora en la gestión del agua con el compromiso de ejecutar las obras del pacto del agua, un pacto aragonés por el clima para que la Comunidad sea climáticamente neutra en el futuro y una mayor promoción del turismo de Aragón con una gestión más eficiente de los fondos europeos.

Blasco se ha comprometido a escuchar a todos, a apostar por las energías renovables pero con una ordenación previa y oyendo a los territorios no “como elefante en cacharrería”, ha dicho, declarándose "muy preocupado, como el que más, por el cambio climático entendiendo que lo hay" pero "compendiendo que otros piensen que no" en relación a su socio de Gobierno, Vox, y comprometiéndose, en todo caso, a trabajar para contrarrestar sus efectos "si lo hay o si lo puede haber", ha añadido.

Blasco no ha descartado tampoco tener que acudir a la Fiscalía si la Comisión de Investigación de las Cortes encuentra algún indicio de irregularidades en el desarrollo de renovables, como le ha sugerido la diputada del PSOE, Leticia Soria. "Las Cortes van a hacer su trabajo y la Fiscalía el suyo", le ha indicado, a la vez que ha insistido en la necesidad de agilizar todos esos expedientes sin resolver en el Inaga como una prioridad, para lo que pondrá en marcha un plan de choque.

Otra, ha señalado, es "una mayor promoción turística porque Aragón no tiene playa pero si montañas, nieve, paisajes, patrimonio, turismo deportivo, paleontológico, cultura, gastronómico..."etc, a la vez que ha anunciado que Aragón llevará a la próxima edición de Fitur toda la riqueza que atesora en cocina y gastronomía.

El consejero ha puesto también el acento en los 26,4 millones en inversiones en planes de sostenibilidad turística transferidos a la Diputación Provincial de Huesca (DPH) para la unión de estaciones de esquí "que esta se negó a recibir" con el resultado, explicó, conocido por todos y que "debía haber llegado a la ruptura del anterior Gobierno o al menos la dimisión de una parte". Sin embargo, ha reiterado el compromiso del Gobierno PP-Vox de apoyar este proyecto, así como la ampliación de Cerler por Castanesa por las dos vertientes".

Blasco ha criticado la prisa que se dio el Gobierno anterior en transferir estos fondos europeos para planes de sostenibilidad turística 2021-2023 y desgranó los cinco adjudicados en 2021 por más de 30 millones (1,6 para la comarca del Matarrañana; 8 millones para la del Alto Aragón; 2 para la de Daroca, 8 para Montanuy y algo más de 9 para Benasque).

También se ha referido a los 33,7 millones adjudicados por la DGA para 2022 y repartidos en 1,5 millones para el Maestrazgo turolense, 2,8 para la comarca de Calatayud; otros 2 para el Ayuntamiento de Zaragoza; 26,4 millones para la DPH para la unión de estaciones y un millón para el Somontano. Ha cifrado también en 21,7 los millones adjudicados en 2023 para estos planes pero sin enumerar el reparto.

Asimismo Blasco ha comunicado en las Cortes sus planes para mejorar la gestión de las hospederías de Aragón, para introducir a la Asociación de Cafés y Bares en el plan de promoción de turismo de Aragón, a apovechar mucho mejor Motorland como "escaparate al mundo" y a impulsar también el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) que cumple 30 años y que ha servido para desarrollar proyectos de éxito como Dinópolis que atrae anualmente a 3,5 millones de turistas a Teruel y crea cien puestos de trabajo o el Aeropuerto de Teruel que ha creado 300, así como la Fundación Galáctica o el Centro del Cosmos de Teruel, modelos de desarollo que combinan "ciencia y ocio", ha dicho.

Blasco, ahora consejero y hace unos años alcalde de Teruel, se ha comprometido también a reunirse con los presidentes de las diez comarcas de Teruel para hablar de nuevas inversiones y proyectos tractores que fijen la población al territorio y den oportunidad a los que quieran de poder quedarse a vivir en su pueblo.

Tras la intervención de Blasco que se ha excedido en el tiempo, así como los diputados de los distintos grupos parlamentarios, al tener hoy, el beneplácito del presidente de la Comisión al ser la primera comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Turismo, le ha tocado el turno a Leticia Soria, del PSOE, que le ha deseado suerte para gestionar un "programa de todos" con este ejecutivo 'pentapartito' "con cinco familias o partidos enfrentados" haciendo mención a Vox y al PAR.

Soria le ha preguntado cómo piensan abordar el cambio climático cuando su socio de Gobierno es un "negacionista" del mismo y le ha pedido que aclare qué significa "eliminar ese gasto superfluo" del que habló el consejero de Hacienda. Le ha recriminado que en el pacto suscrito con Vox no aparece ni una sola vez la palabra turismo cuando representa el 9% del PIB aragonés.

Y le ha reprochado también a Blasco que critique la escasa promoción dedicada a este sector por el anterior Gobierno cuando el presidente del actual, Jorge Azcón, le ha dado como premio a la antigua responsable de Turismo otra dirección general, algo que no entiende, si realmente no les gusta su gestión anterior, ha precisado Soria. Y le ha interpelado también sobre si son los 250 millones que anunció Azcón para el Plan Pirineos los que va a destinar al sector turístico.

¿Cuantas depuradoras piensa licitar? o ¿si no cree que la comisión de investigación sobre las renovables daña la imagen? de cara a atraer nuevas inversiones a Aragón o ¿porqué no van a Fiscalía? directamente son otras de las cuestiones que ha planteado la portavoz del PSOE criticando una comisión que no hace sino "embarrar la política". Asimismo ha mostrado su preocupación con los plazos y con que el actual Gobierno acabe con operaciones en marcha como la desapación de la fábrica de Inquinosa, el lindano y otras actuaciones medioambientales. Ha pedido ya después de catorce días que se aclare el origen de la contaminación de las aguas en Tarazona.

Por parte del Grupo Mixto ha intervenido Andoni Corrales que ha pedido que se mantenga el incremento del presupuesto para la gestión forestal, que ha pasado de 11 millones a más de 30 millones en los últimos años, para luchar contra riadas, sequías e incendios que puedan presentarse y le ha pedido descartar proyectos faraónicos y apoyar el turismo más allá del de nieve. Y le ha recordado a Blasco que "no todos sabemos que hay cambio climático" en alusión a su socio negacionista y le ha pedido no volver a "epocas oscuras".

Por su parte, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, además de pedir una moratoria en el desarrollo de renovables en Aragón y criticar los macroparques "realizados por la vía de los hechos, sin legislación urbanística que obliga a la cesión gratuita del 10% por parte de los promotores a la Administración", ha solicitado al actual Gobierno detener el proyecto de línea de alta tensió de 274 km entre Cucalón y Begues rechazada por Cataluña por su impacto negativo, así como la de muy alta tensión (MAT) entre Grañén y Els Hostalets de Pierola, en Barcelona de 272,3 kilómetros.

Guitarte le ha pedido a Blasco que sean como sus socios europeos del CDU de Merkel en el sentido de que apoyen una transición energética a las renovables más democratizador en el sentido de que en Alemania el 50% del desarrollo de esta energía está en manos del autoconsumo frente al 1% o 3% de Aragón donde la mayor parte de los desarrollos y la potencia instalada está en manos de promotores privados. Asimismo le ha pedido ampliar a 100 millones el presupuseto del FITE en Teruel.

Desde CHA, Joaquín Palacín ha pedido también al Gobierno PP-Vox tener en cuenta el cambio climático y las menores precipitaciones de nieve para que los proyectos tanto en turismo como en energías renovables se hagan con planificación y consenso. Y ha pedido, igual que Guitarte una moratoria en renovables para evitar "un modelo colonizador como en el siglo pasado". Además, ha solicitado nombrar cuanto antes a los directores que faltan tanto en Medio Natural como en otras áreas para acabar con el "parón" o atasco de expedietnes en el Inaga.

Por parte de Vox, ha intervenido JuanVidal para criticar a los gobiernos socialistas, a los que ha culpado de los problemas en medio ambiente derivados del abandono de bosques, montes y ríos. Ha criticado también "una transición energética sin control con la consiguiente destrucción de la fauna y el paisaje" y ha condicionado el apoyo de su grupo al plan aragonés por el clima siempre y cuano que se le descargue del "adoctrinamiento climático" y "de los impuestos verdes".