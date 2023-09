Los veterinarios consideran que la nueva Ley Animal necesita más desarrollo: "No concreta nada"

La nueva Ley de Bienestar Animal entra en vigor el próximo 29 de septiembre, entre las dudas de veterinarios y propietarios. Luis Javier Yus Cantín, gerente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Zaragoza, asegura que no dejan de recibir llamadas de dueños de animales que no saben si podrán conservarlos. La ley reduce el número de animales que podrán llevar una vida doméstica.

Los peces, antrópodos o anfibios cuya mordedura pueda ser peligrosa, animales que secreten veneno, reptiles de más de dos kilos, mamíferos que superen los cinco kilos y otras especies ya recogidas en leyes anteriores quedan prohibidos. Sin embargo, como indica Yus, todavía no se ha especificado el listado oficial de animales permitidos (solo están confirmados los perros, gatos y hurones). Aquellos dueños de un animal prohibido podrán registrarlo en un plazo de 6 meses y, si no se considera peligroso, mantenerlo hasta su muerte, pero, como explica Yus, aún no está claro dónde ni cómo se deben registrar: "La ley pone una serie de plazos, pero no sabemos si se van a poder cumplir esos plazos".

Señala el caso de los municipios rurales de más de 5.000 habitantes que deberán instalar un servicio de recogida de animales de compañía abandonados y ofrecerles asistencia veterinaria 24 horas: "No está desarrollado reglamentariamente quién va a tener que asumir ese coste y cómo se va a hacer". Afirma que se trata de un servicio difícil de asumir para muchos territorios, además de que tendrán que colaborar en la identificación y mantenimiento de los gatos de la colonias felinas. "Es una ley muy urbanita -añade-. Han desatendido mucho la realidad rural".

"Pensamos que es una ley que tiene muy buenas intenciones, pero no concreta nada", afirma. Aplaude la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para perros, pero critica que sus cuotas y especificidades no queden determinadas. También considera que el cursillo para tener perro es una buena medida. De hecho, señala que desde el Colegio de Veterinarios de Zaragoza habían estado colaborando con las instituciones para ofrecer uno desde hace dos años. Sin embargo, lamenta todas las incógnitas que lo rodean, ya que aún no se conoce cómo será ni quién lo impartirá. Cree que debería llevarse a cabo de forma online, pero señala que, de ser el caso, las personas mayores podrían tener problemas para completarlo.

Por su parte, Sandra Gracia, de la Veterinary Clinic Puerto Venecia, considera que el cursillo debería centrarse en el correcto manejo de los animales: sus necesidades, características, higiene... Y que debería extenderse a todas las mascotas comunes. Cuenta que el seguro y el curso es lo que más confunde a los dueños que acuden regularmente a su clínica: "La ley tiene algunas lagunas que no están bien indicadas".

Yus cuestiona, además, el criterio que se seguirá a la hora de aceptar a un particular en el registro de Criadores de Animales de Compañía, mediante el cual se permitirá la cría, prohibida de otra forma por la ley. Tampoco entiende que no se incluya a los animales de caza dentro de las nuevas protecciones de la ley: "Las protectoras están llenas de este tipo de perros". Opinión que comparte Gracia, que ve a los animales de caza y trabajo como los más vulnerables: "Si haces una ley de bienestar animal, la haces para todos".

Como miembro del Colegio de Veterinarios de Zaragoza, Yus señala que no contar las causas económicas como justificación para la eutanasia del animal es un error. "Algunos tratamientos para enfermedades crónicas son muy caros y no se pueden pagar con una pensión de 700 euros -afirma-. ¿Qué hacemos en esos casos?" Advierte del riesgo de que esos animales puedan acabar declarados como animales desamparados y quedar bajo la protección de los ayuntamientos.

"Los conceptos básicos están bien y nadie puede ir en contra", cuenta. Sin embargo, critica que, por mucho que avance en concienciación de tenencia responsable de animales, "no aporta soluciones reales". Considera que esa ley debe desarrollarse en profundidad y clarificar sus incógnitas antes de entrar en vigor. "Hay mucho desconocimiento de lo que tienen que hacer", coincide Gracia.