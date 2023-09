Los talleres de indumentaria aragonesa dan las últimas puntadas a los trajes regionales que se lucirán en tres semanas en las Fiestas del Pilar. Estos días muchas de las personas que participarán en la Ofrenda de Flores, la de Frutos o el Rosario de Cristal de Zaragoza sacan la ropa del baúl para comprobar que todo está orden. Quien quiera algo a medida ya lo tiene complicado, pero puede encontrar conjuntos ya confeccionados que le encajen.

"El 20 de abril cerré los encargos del Pilar", afirma Maite Acero, al frente de la centenaria Beltrán Indumentaria de la calle don Jaime de Zaragoza. Estos días está centrada en terminar pedidos como trajes para la Corporación municipal o participantes del certamen de jota que se celebra durante las fiestas.

Al histórico establecimiento entra una clienta a por una falda que ha arreglado para su nieta y otra que quiere confeccionar una camisa de hilo para una recién nacida. Entre las prendas que más se buscan estos días se encuentran trajes para bebés y para niños, que son los que crecen en la familia. "Ahora vienen los que van a vestir a niños y los que vienen a mirar trajes ya hechos, pero la gente que viene a comprar ahora traje de baturro va tardísimo", asegura.

Trajes de bebé y complementos

Entre las clientas de estas semanas previas a la ofrenda figuran quienes buscan "telas para confeccionar en casa faldas de bebé o a comprar complementos como medias y zapatillas", enumera. Este año ve más ánimo entre los clientes. "Los años de la pandemia se están recuperando ahora", asegura, tras el parón que supusieron las restricciones por el covid.

Amelia Magdalena y Luis Taratiel salen de la tienda Indumenta de Zaragoza en la calle de la Torre Nueva, de comprar un traje de bebé completo que van a regalar a su nieta, que todavía no ha cumplido el año. "Es la primera vez que se viste", cuentan, con ganas ya de verla en la Ofrenda de Flores. Este domingo se lo llevarán a Teruel donde vive su hija. "Nos vestimos toda la familia", afirma Amelia. "Menos el abuelo", aclara Luis, aunque con ganas de ver a la pequeña estrenar el próximo 12 de octubre la falda, el delantal, enagua, camisa, medias y alpargatas que se llevan de la tienda.

Amelia Magdalena y Luis Taratiel salen de comprar un traje de baturra a su nieta en la tienda Indumenta de Zaragoza, en la calle de la Torre Nueva. H. A.

"Hace tres meses que no cogemos encargos y ahora vendemos lo que tenemos ya hecho", explica Cristina Villanueva, propietaria de Indumenta que acaba de atender al matrimonio. Dentro de la tienda otra señora busca chalecos ya confeccionados para sus dos nietos, de unos diez años, y otra pregunta por los que quedan de caballero porque el que tiene su hijo se le ha quedado pequeño. En las perchas se pueden ver de doble botonadura, sencilla, calzones y blusones para ellos, con complementos más atrevidos como sombreros. Hay también enaguas, faldas y todo tipo de complementos para ellas. Estos días lo más vendido son los pañuelos, mantones, alpargatas o la joyería, asegura Cristina.

La mejor época para encargar un traje de baturro a medida suele ser hasta la Semana Santa o una vez que pasa Navidad, explica la propietaria. A ellas se unen personas que acuden "pasado el Pilar, después de ver otros trajes en la ofrenda". Tienen clientes tanto hombres como mujeres, que buscan conjuntos de faena o de 'mudar'. Asegura que "no hay modas" sino que se trata de "ser rigurosos con la ropa, que el traje sea un reflejo de lo que llevaban nuestros antepasados", algo que no siempre se ve durante las fiestas, sobre todo, en la multitudinaria Ofrenda de Flores.

Cristina Villanueva, propietaria de Indumenta en Zaragoza. H. A.

Consejos para vestirse de baturra

A la hora de dar consejos a quienes se vistan estos días, Villanueva insiste en que "sea de faena o de mudar, el traje tiene que tener cierto rigor en el tipo de prendas". En cuanto a la falda aconseja que no sea "ni muy corta ni muy larga, que no se arrastre por el suelo". Si el traje es de faena, el delantal debe cubrir la falda.

"Hay que vestir con lógica", explica. Así, en los trajes de diario el delantal se llevaba para proteger la falda, por lo que no puede ser corto, mientras que en los que se confeccionan con telas más ricas, los de 'mudar', no es necesario que lleven delantal, aunque a veces se pone alguno pequeño de encaje o seda. Huye de limosneras salvo que se las pida alguna clienta y prefiere la faldriquera, el bolsillo interior que se cosía tradicionalmente por dentro de la falda. La clave para ir bien vestida asegura que está en "cómo se lleva" el traje.

Venta de indumentaria aragonesa en Zaragoza H. A.

En ello coincide Maite Acero, que recalca que "tan importantes son las prendas como saber colocarlas". No basta con tener un traje bien confeccionado y ajustado a la tradición si no se pone correctamente. A la hora de añadir complementos defiende que "menos es más" y, sobre todo, que "no todo vale".