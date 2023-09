Los pasos de gigante del exoesquelético pediátrico: "Ha llegado a bailar en el patio con sus compañeros"

Jara Cisneros tiene 5 años y una parálisis cerebral a causa de una complicación en el parto por la que estuvo 23 minutos sin respirar. Va en silla de ruedas y ha sido una de los 15 niños aragoneses de entre 3 y 14 años que han participado en el estudio que ha llevado a cabo Atades sobre usabilidad y efectividad del exoesqueleto pediátrico Atlas 2030 durante tres meses. Esta investigación revela cómo este dispositivo robótico con el que aprenden a andar mejora significativamente la calidad de vida de estos menores en comparación con los que siguen un tratamiento de fisioterapia.

Esta pequeña, que se ha convertido en la auténtica estrella de la puesta de largo de la investigación de Atades en las Cortes de Aragón, sonríe todo el tiempo mientras le enfundan el exoesqueleto entre cámaras de televisión y fotógrafos. No para de gesticular con las manos porque ahora está trabajando los signos. "Ella caminaba ya con un andador, pero iba siempre muy encorvada, y ahora mantiene una postura más recta y correcta, por lo que cada vez lo estamos incorporando cada vez más a su día a día. Ha ganado mucho equilibrio y se desestabiliza menos", cuenta su madre, Ana Force sobre cómo ha mejorado su movilidad.

De hecho, cuando acaba la demostración y se desprende del dispositivo anda de la mano de su padre unos pocos mestros para sentarse entre el público. Su gateo es otra de las evoluciones más importantes que han notado. "Ha ganado fuerza en las piernas y los glúteos. Antes gateaba muy poco y ahora se recorre la casa entera", señala.

Tras tres meses de intervención, los menores han mejorado su función motora frente al 7% que lo han hecho los que siguen un proceso tradicional. Pero más allá de estos avances físicos, esta madre destaca esos logros que permiten que Jara comparta actividades con sus compañeros y juegue con ellos. "En cuanto se sube encima del exoesqueleto ya está riéndose, le encanta. En las colonias de este verano en Atades ha llegado a bailar en el patio con sus compañeros, algo impensable antes, y a darle con el pie a la pelota", cuenta mientras su hija reclama su atención.

"No todo el mundo puede pagarlo, debe haber ayudas"

Los padres de Jara ya la estaban llevando al primer exoesqueleto pediátrico que se puso en marcha en España en Guadalajara, pero cuando les ofrecieron tomar parte en este proyecto no tuvieron ninguna duda. Continúan acudiendo al Espacio Atemtia de Atades, cada sesión de una hora cuesta 60 euros. "No todo el mundo puede pagarlo, nosotros hemos reducido las dos horas a una, debería haber algún tipo de ayuda para que todo aquel que lo necesitase pudiera acceder a él. Lo mejor sería que estuviera en rehabilitación en el hospital Miguel Servet, pero si no es posible que se subvencione", tiene claro Force.

Además, habitualmente estos niños suelen compaginar diferentes terapias que las familias, en la mayoría de los casos, pagan de sus bolsillos. "Con Jara vamos a Atención Temprana, que solo se ofrece de forma gratuita hasta los 6 años y tiene fisio en el colegio, pero también hacemos por nuestra cuenta logopedia y piscina", cuenta sobre las actividades que tienen en su agenda.

De hecho, el gerente de Atades, Félix Arrizabalaga, ha aprovechado para reclamar al nuevo Gobierno de Aragón que incorpore el exoesqueleto pediátrico en la cartera de servicios de sanidad de la Comunidad o, si no es posible, establecer "alguna fórmula de colaboración" para que no les suponga tanto "esfuerzo económico" a las familias. Ha recordado que esta iniciativa ya se planteó al anterior Ejecutivo autonómico, pero fueron "incapaces" de dar con una solución.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha recogido el "guante" que le habían lanzado, como él mismo ha dicho en su intervención en el acto celebrado en las Cortes. No ha descartado cambiar la cartera sanitaria y se ha mostrado "convencido" de que "entre todos" se podrá encontrar "alguna fórmula de convenio".