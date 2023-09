El bono digital apenas recibe solicitudes de posibles beneficiados

El bono digital para familias vulnerables es una de las ayudas económicas que los gobiernos autonómicos ponen a disposición de los ciudadanos. Se trata de una subvención que promueve la contratación de nuevos servicios de telecomunicaciones mediante la concesión de 20€ al mes durante doce meses, que cubren un paquete de conexión a banda ancha con una velocidad mínima de 30 Mbit por segundo. Si la unidad familiar ya lo tiene contratado, se subvenciona el incremento de la velocidad.

Esta ayuda está dirigida a aquellas personas que sean titulares del Ingreso Mínimo Vital o de la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital. Se pueden solicitar a través de las operadoras Clicko Opera, Embou Nuevas Tecnologías y la Gatera Multimedia, que actúan como colaboradores del programa. La subvención lleva abierta desde el 18 de noviembre de 2022 y cerrará el 31 de diciembre de 2023 o hasta que el importe total destinado a este bono se agote.

Sin embargo, esta subvención, por el momento, no está recibiendo el seguimiento que se había calculado. El Gobierno de Aragón reservó más de 600.000€ del presupuesto de la Comunidad para distribuir más de 2.500 bonos. No obstante, según los datos del Departamento de Bienestar Social y Familia, solo 76 familias lo han solicitado desde el inicio del plazo, lo que equivale a alrededor de 20.000€ del importe inicial.

Una circunstancia que no solo se da en Aragón. Según explican desde el Ejecutivo autonómico, el resto de comunidades presentan datos similares. Algunas, de hecho, algunas han cerrado ya sus plazos, por lo que la cifra ya no sufrirá variaciones.

Desde Bienestar Social y Familia, apuntan a que se debe a la dificultad para cumplir los requisitos y las necesidades que priorizan estas familias vulnerables: "Lo que trasladan los profesionales que están gestionando los bonos es que, tal y como se diseñó la ayuda desde el Gobierno central, el público objetivo no está accediendo a la prestación por la dificultad para cumplir con todos los requisitos". "Pese a la diligencia del personal y las campañas para darlo a conocer, no está llegando a la población destinataria", insisten.

El plazo aún no se ha cerrado, por lo que no pueden descartar una avalancha de solicitudes de último momento. Sin embargo, difícilmente se llegará al resultado esperado. El dinero restante que no sea solicitado, previsiblemente, será devuelto una vez se llegue a la fecha final.