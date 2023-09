Federico Lorente: "Se tiene que reducir la carga burocrática porque está asfixiando a las explotaciones"

Es el nuevo presidente de Araga. ¿Se había planteado ocupar este cargo?

No, en los 10 años que he estado en la Junta nunca había pensado llegar hasta aquí. Ha sido inesperado porque mi antecesor, Jorge Valero, tuvo que dejar el cargo al ser nombrado director general de Caza y Pesca del Gobierno de Aragón, y entonces la junta directiva decidió por unanimidad proponerme –era ya vicepresidente por Zaragoza– para el cargo. Es un reto y una responsabilidad, pero también un orgullo.

¿Va a seguir una línea continuista o llega con nuevas propuestas?

Salvo Jorge Valero somos la misma junta directiva, por lo que vamos a seguir la misma línea de trabajo. Nuestro objetivo es hacer crecer el sindicato como lo ha hecho en los últimos 10 años, en los que se ha saneado económicamente, ha incremento el número de ingenieros (de tres a siete), de administrativos y de asesores, así como el número de afiliados, que ha pasado de algo menos de 1.000 a 1.500. Queremos seguir asesorando y formando a agricultores y ganaderos y ayudándoles a realizar unos trámites burocráticos que cada vez son más numerosos y farragosos, pero queremos impulsar la línea reivindicativa para defender más y mejor los derechos e intereses de los agricultores y ganaderos.

Todo el sector agrario atraviesa una situación complicada por la sequía, los elevados costes de producción y la guerra de Ucrania. ¿Están siendo suficientes y eficaces las ayudas públicas?

Entramos ahora en una nueva legislatura en Aragón, con un nuevo consejero de Agricultura, Ángel Samper, en el que tenemos depositadas muchas esperanzas porque es una persona con mucho sentido común, que conoce el sector perfectamente y que ha estado muchas veces en nuestro lado, por lo que creo que va a entender mucho mejor las reivindicaciones y necesidades del sector. La agricultura y la ganadería siempre están en crisis, nunca han dejado de estarlo, pero es cierto que ahora es un momento muy complicado. Venimos de un año en el que los costes de producción han sido altísimos y las producciones están siendo bajísimas, por lo que nos podemos encontrar con un escenario en el que las explotaciones tengan una falta de liquidez muy importante. Es cierto que la administración se comprometió a conceder créditos blandos, pero ahora tiene que ser la banca la que los autorice. Que no lleguen a quien les hace falta preocupa a Araga.

¿Hace falta mucho más que ayudas directas?

Sí, empezando por la flexibilización de la burocracia, pero también necesitamos una PAC elaborada con sentido común. Muchos de los requisitos que se imponen se toman en los despachos, sin conocer la realidad de la agricultura española, que es muy diferente según el territorio y no debería de hacerse tabla rasa y para todos igual. Lo que hay que hacer es aplicar a cada comarca, a cada municipio, a cada cultivo... una norma que encaje en el modo de trabajar de cada uno de ellos.

¿Continuarán las movilizaciones agrarias en la calle? ¿Prevé un otoño caliente?

Confiamos en que el nuevo Gobierno tome decisiones más acordes a lo que nosotros venimos reclamando, pero es cierto que hay problemas que pueden hacer que sea un otoño caliente, entre ellos los daños que ocasiona la fauna salvaje, tanto por los ataques del lobo como por la plaga de conejos, que es bestial y eso sí que merma las explotaciones tanto económica como moralmente. Es también un problema el relevo generacional, sobre todo en ganadería extensiva, aunque también hay explotaciones agricolas que corren peligro, porque si no son rentables no va a haber ningún interés entre los jóvenes por incorporarse al sector.

¿Cuál es el sector que más preocupa al presidente de Araga?

Me preocupan todos porque es que están todos en crisis, pero quizás más la ganadería extensiva, sobre todo el ovino, porque está sufriendo muchísimo. También la fruta, ya no solo por los costes sino por los seguros y la falta de mano de obra. Y no me olvido del cereal en los secanos rabiosos donde el agricultor tiene unos costes muy altos y vive en una constante incertidumbre de no saber cuánto va a recoger o a qué precios podrá vender. Pero insisto, me preocupan todos los sectores.

¿Ha hablado con el nuevo consejero de Agricultura?

Sí, pero de manera informal. Tenemos una gran relación personal con Ángel Samper y todas nuestras esperanzas depositadas en él porque es una persona con mucho sentido común, que conoce el sector perfectamente y que ha estado muchas veces en nuestro lado, por lo que creo que va a entender mucho mejor las reivindicaciones y necesidades del sector.

El consejero ha anunciado que tiene previsto reunirse próximamente con las organizaciones agrarias. ¿Con que propuestas o exigencias acudirá Araga a ese encuentro?

En una primera reunión tampoco creo que debamos ir con exigencias, sino más bien poniendo nuestra colaboración encima de la mesa y esperando que se nos escuche, para que entre todos saquemos lo mejor de este periodo que tiene ahora por delante la nueva consejería. No creo que debamos ir ya con el cuchillo entre los dientes el primer día, y más siendo una persona conocida y querida.

Pero alguna de sus reivindicaciones le tendrán que trasladar.

Como he dicho antes lo que nos preocupa es que se flexibilice la carga burocrática, la falta de liquidez que arrastran las explotaciones, el relevo generacional o los daños de la fauna silvestre en los cultivos.