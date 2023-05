Propuestas que van del campo a las urnas

El sector agrario mira al cielo. Ahora lo que ocupa y preocupa a los agricultores y ganaderos es una extrema sequía que se está llevando por delante una parte importante de sus más variados cultivos y que exige un desembolso extra para alimentar al ganado ante la falta prácticamente total de pastos.

Pero, aun con todas estas dificultades, la agroalimentación no pierde de vista la cita del próximo 28 de mayo. Con la campaña electoral dando sus primeros pasos, los representantes de las organizaciones agrarias de la Comunidad (UAGA, Asaja, Araga y UPA), de Cooperativas Agroalimentarias y de la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón (AIAA) lanzan sus propuestas a los partidos políticos para que de camino a las urnas tengan claras las demandas y necesidades de un sector "estratégico y esencial, que vertebra el territorio, fija la población y crea empleo y riqueza", como insisten los líderes de dichas organizaciones, que recuerdan además el músculo y la resiliencia que la agroalimentación ha demostrado en estos últimos cuatro años –pandemia incluida– con todos los vientos en contra.

Las demandas son muchas y variadas, porque también lo son las necesidades de esta actividad que tiene que lidiar no solo con los efectos de un cambiante clima sino con las exigentes políticas que se diseñan en los despachos de Bruselas. Las hay que ponen el foco en el mimo a aquellas explotaciones familiares lideradas por profesionales que viven exclusivamente de su trabajo en el campo o en granja. No faltan las que ya hablan de trabajar en una nueva Política Agraria Común (PAC). Tienen lugar destacado las que insisten en facilitar el acceso de los jóvenes a un sector que pide a gritos el relevo generacional. El listado es largo y aunque piensan en futuro ponen el acento también en medidas que tienen mucho que ver con la complicada situación actual, que pone de manifiesto que "precisamente en tiempo de escasez de agua es cuando más falta hace apostar por la modernización del regadío".

Los representantes de Asaja-Aragón, UAGA y AIAA (arriba) y los máximos responsables de UPA-Aragón, Cooperativas Agroalimentarias y Araga (en la parte de abajo). Heraldo.es

La defensa de la agricultura familiar y profesional es la apuesta estrella de UAGA-COAG y a la organización agraria le gustaría que también fuera una prioridad en los programas electorales de los partidos políticos que concurren a las urnas el 28 de mayo. "Hay que dejar claro cuál es el modelo por el que se apuesta, si se quiere un sector con personas o gestionado por fondos de inversión y grandes corporaciones, si queremos agua para producir alimentos o para turbinar, si preferimos la paja para alimentar a los animales o para combustibles...", señala su secretario general, José María Alcubierre.

Y bajo esa premisa principal hay que desarrollar el resto de las políticas agrarias, insiste la organización agraria, que reitera que son las explotaciones de aquellos que se dedican en exclusiva al sector las que deben ocupar un lugar prioritario en la aplicación de cualquier medida, ayuda o actuación. Para ilustrarlo Alcubierre tiene el ejemplo muy cerca. "Si solo en Aragón las pérdidas por sequía pueden ser de entre 1.500 y 2.800 millones de euros, no va a haber Gobierno que pueda cubrir ese agujero. Por eso es imprescindible que las ayudas se centren en aquellos que tenemos dependencia total de la agricultura y la ganadería", detalla el líder de UAGA, que advierte que "ahora más que nunca tiene que existir mayor interlocución de las administraciones con las organizaciones agrarias.

Entre sus propuestas, Alcubierre destaca la modernización de los regadíos. "Ahora es lo más inmediato", afirma el secretario general de UAGA, que recuerda que igual que en el pasado las gentes del campo respondieron a situaciones de sequía impulsando los grandes sistemas de riego que han permitido grandes mejoras a las generaciones venideras, son ahora estas las que tienen que pensar en medidas que permitan un mejor futuro para el sector. Por eso, UAGA defiende "regadíos que ayuden a la despoblación, focalizados para riegos de apoyo y en los que se apliquen soluciones técnicas que den seguridad productiva a los productores y, en consecuencia, vida a los pueblos".

La defensa del modelo familiar es también una propuesta prioritaria para UPA-Aragón. La organización agraria que lidera José Manuel Roche recuerda que ya existe una ley aragonesa que protege este modelo, por lo que "gobierne quien gobierne tiene que mantenerla e incluso mejorarla, y dotarla de presupuesto suficiente", señala Roche, que ofrece colaboración aquellos partidos que no apoyaron la aprobación de la norma.

UPA pide además a las fuerzas que se comprometan a desarrollar la ley de la cadena alimentaria en la Comunidad, impulsando la creación de las autoridades de control, destinando recursos económicos y humanos y constituyendo un observatorio de precios aragonés en el que participen las organizaciones agrarias.

Ante los elevados costes de producción que tienen que asumir los profesionales del sector, Roche propone la continuidad de las bonificaciones al gasóleo y las ayudas para la compra de fertilizantes "al menos durante todo 2023", pero también que Aragón se dote de un presupuesto adicional para que los apoyos al sector en caso de dificultades no solo lleguen de las arcas estatales o comunitarias.

Seguir insistiendo en la incoporación de jóvenes, con un banco de tierras que incentive el traspaso a los nuevos agricultores; facilitar la entrada de mujeres con el fomento decidido de la ley de titularidad compartida; y, sobre todo, el impulso de la modernización de los regadíos, "más en un contexto de sequía", para poder continuar haciendo agricultura, son otras de las propuestas que UPA traslada a los partidos politicos, entre las que no falta una referencia a la PAC. Recién estrenada la Política Agraria Común, Roche cree que ya es momento de ponerse a trabajar en una nueva reforma, para lo que pide recuperar aquel documento firmado por organizaciones agrarias y partidos políticos (no todos) y "en el que se deja claro cuál es el modelo que quiere de agricultura que se quiere en Aragón".

Mayor presupuesto

Dos son las cuestiones esenciales que Asaja-Aragón plantea a los partidos que concurren a las elecciones. La primera y principal, el presupuesto, porque solo con recursos se pueden hacer políticas, señala Ángel Samper, secretario general de la organización en la Comunidad.

Samper recuerda, como lo ha denunciado en numerosas ocasiones, que en 2013-2014 el presupuesto de Aragón era de 4.500 millones de los que unos 50 o 60 se dedicaban a las políticas agrarias y de desarrollo rural. "Ahora el presupuesto es el doble pero se dedica a estas partidas la mitad y esto nos parece un insulto", lamenta el representante de esta organización agraria, que exige mayores dotaciones para todas aquellas actuaciones que garantizan la continuidad de la actividad agraria y evitan la despoblación.

"Vale ya de demagogia y de cálculos electorales", afirma con contundencia Samper, que pide al futuro Ejecutivo que derogue todas aquellas normativas "que van en contra del medio rural". Entre ellas hace referencia a las de protección y bienestar animal pero también a la ley de agricultura familiar que esta organización no apoya porque considera que "se trata de una norma intervencionista".

Desde Araga abogan por "humanizar" la consejería de Agricultura. Su presidente, Jorge Valero, pide a los partidos políticos una reducción y simplificación de la burocracia porque el sector agrario "no puede más, hay que desmontar registros innecesarios", señala. "No estamos preparados para realizar todos los trámites en formato digital y no queremos que la consejería sea como un banco que por la tarde cierra y hay que tramitarlo todo en un cajero automático", insiste.

Para Araga, es también esencial un apoyo "de verdad" a las ganaderías y para eso, asegura Valero, hay que comenzar por modificar o retrasar la entrada de vigor de leyes como la de bienestar animal. Y si tiene que señalar una propuesta concreta, el presidente de esta organización agraria manifiesta su defensa por "volver al sistema anterior de certificación ecológica y no permitir que exista un monopolio".

Integración cooperativa

Larga es la lista de demandas que Cooperativas Agroalimentarias de Aragón hace llegar a los partidos políticos. Como hace años que reivindica, vuelve a insistir en la necesidad de disponer de una ley de integración cooperativa autonómica que permita ganar dimensión. Pide aprovechar la nueva PAC para insistir en la oportunidad de estructuración del sector a través de organizaciones de productores económicas y, sobre todo, demanda políticas de apoyo tanto para "paliar el aumento de los costes de producción como para disponer de insumos a precios más asequibles, así como para mejorar el acceso a los mercados".

Y en este momento marcado por las escasas cosechas que dejará la ausencia de lluvias, Cooperativas Agroalimentarias apuesta por una "estrategia de Estado" en torno al agua y al regadío, que incluya, entre otras propuestas, la inversión en infraestructuras relacionadas con el uso y el almacenaje del agua y el impulso a políticas de investigación en relación a este recurso. La entidad pide además "apoyo diferenciado al papel que las cooperativas agrolimentarias en su relación con la gestión de los recursos hídricos".

La promoción es lo primero

En la promoción centra su principal propuesta la asociación que representa a la industria alimentaria. Su presidente, Luis Villamayor, propone duplicar el presupuesto destinado a promover los alimentos aragoneses en los puntos de venta, un objetivo que, en su opinión, se hace "más necesario que nunca" en un escenario como el actual marcado por la sequía y la inflación. "Esta va a ser una campaña complicada", destaca Villamayor, y, por eso, sugiere a los partidos políticos que "ahora más que nunca hay que explicar al consumidor que merece la pena pagar un poco más por los productos aragoneses, por su calidad y porque son de aquí".

Las propuestas de la AIAA destinadas en concreto a la industria alimentaria ponen el acento en la necesidad de que el futuro Gobierno haga todo lo posible por promover la producción y la soberanía alimentaria en Aragón. "Es necesario apostar por la mejora de los regadíos, porque hay que pensar más en aumentar la producción y menos en las normativas", añade Villamayor. El máximo responsable de la AIAA advierte, además, que dado que la sequía va a reducir las cosechas y va a haber escasez de materias primas para la industria, "habrá que pensar qué hacer para abaratar el suministro", señala. Porque como recuerda, este año va a ser necesario importar 25 millones de toneladas "y con las infraestructuras actuales eso va a generar muchos problemas".

Así que urge "a facilitar el acceso de la industria aragonesa a los puertos y a los mercados exteriores". Una propuesta en la que cobra papel protagonista el ferrocaril, pero también el acceso a los puertos del Atlántico, "porque Aragón no puede mirar solo hacia Cataluña", matiza el representante de la agroindustria.