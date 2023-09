Berta Sáez: "Las obras del edificio para Medicina comenzarán este curso"

Acaba de empezar el curso. ¿Cómo ha ido esta primera semana?

Está siendo muy ilusionante y lo cogemos con gran impulso y mucha energía. Estábamos deseando que volviesen los alumnos.

Están en trámites para poner Medicina. ¿Cuándo llegará?

Los trámites están avanzados. Hay dos informes positivos de la DGA y nos encontramos en el proceso de verificación del título en la agencia de calidad. Esperemos que pronto tengamos una resolución y que sea positiva.

¿Llegará para el próximo curso?

No podemos decir absolutamente nada porque no depende de nosotros, sino de los trámites administrativos y de la agilidad o no de la Administración.

Y el nuevo edificio para albergar a estos estudiantes. ¿Cómo va?

Ya se ha firmado el proyecto de la nueva infraestructura que contará con todos los equipamientos necesarios para la impartición de este grado: laboratorios y talleres de prácticas, espacios de simulación (boxes de Urgencias, quirófano...), zona de anatomía, etc. así como otros espacios generales, aulas de teoría y biblioteca.

¿A cuánto ascenderá la inversión de esta obra?

Se trata de un edificio de más de 7.000 metros cuadrados con una inversión importante, que a medida que se vaya construyendo, y debido al contexto actual del sector de la construcción, puede sufrir variaciones. En estos momentos, ya se están haciendo las mediciones previas necesarias para empezar el proceso administrativo y de construcción. Las obras comenzarán a lo largo de este curso.

¿Estas nuevas instalaciones serán solo para Medicina o también podrá albergar otro alumnado?

En estos momentos la Universidad de San Jorge (USJ) dispone de los espacios necesarios y suficientes para las titulaciones que tiene en marcha; pero hay algunas sanitarias muy vinculadas y relacionadas con Medicina que probablemente podrán beneficiarse de algunos espacios prácticos.

La Universidad de Zaragoza va a ampliar esta titulación en Huesca y el presidente Azcón también quiere ponerla en Teruel. ¿Preocupa que haya una sobreoferta?

Entiendo que si el Gobierno de Aragón ve como necesidad la implantación de este grado en las diferentes provincias dependientes de la universidad pública, cuando ya habíamos comunicado poner Medicina, habrá hecho un estudio y tendrá viabilidad para todos. Realmente la USJ se decidió a solicitar este grado ante una necesidad de profesionales del sector sanitario y para poder ayudar, como un activo más, al crecimiento tanto social como económico de la Comunidad.

¿Qué otras titulaciones tiene pensado implantar en el futuro?

Sin duda algo se solicitará, pero todavía no está decidido. Cada curso, la USJ hace una valoración, contando en muchas veces con paneles de expertos empresariales, de cuáles son las necesidades que nuestra sociedad tiene para poder aportar aquello que más se necesita y que puede ser más diferencial.

¿Y qué es lo que más les demandan esos paneles de expertos?

Sin lugar a dudas, y tal como refleja también la demanda del propio alumnado a la hora de elegir una profesión, las carreras de salud siguen teniendo importancia. Se ha despertado también un interés por las ingenierías.

¿Cómo ha sido la acogida de las microcredenciales?

Nacimos con 14, en estos momentos ya tenemos 38, alojadas en las diez áreas más demandadas por la sociedad, y la acogida está siendo muy aceptable. Considero que han venido para quedarse y para ser parte protagonista de la formación a lo largo de la vida.

"Ya se ha firmado el proyecto. Son más de 7.000 metros cuadrados en los que habrá laboratorios, boxes de Urgencias y quirófano, entre otros"

La Universidad de Zaragoza quiere implantar el grado en Ingeniería Biomédica que ustedes acaban de poner. ¿Cómo lo ve después de tener que acabar en los tribunales –donde les dieron la razón– por implantar Psicología que ya estaba en la pública?

La Universidad de Zaragoza entiendo que ha valorado las necesidades de nuevas titulaciones y ha optado por aquella que ellos consideran que más va a aportar a la sociedad. Era sabido por parte de todos en el mapa de titulaciones desde hace dos años que la USJ había solicitado Ingeniería Biomédica y la comenzamos este año.

Este año la Universidad Niccolo Cusano anunció que iba a implantarse en Calatayud. ¿Preocupa?

La DGA en aquel momento hizo las declaraciones pertinentes de no saber nada de la existencia de esta intención. Somos un proyecto universitario consolidado, que pretende sumar en Aragón y no compite con nadie. En este caso, no nos ha de preocupar si llega o no llega.

Están creciendo en alumnado. ¿Hay alguna meta?

En la formación presencial contamos con una horquilla de estudiantes muy asentada. Empezamos en 2005 con casi 200 alumnos, ahora hay más de 3.000 y cerca de 5.000 egresados. Además de seguir creciendo en titulaciones presenciales, nuestro objetivo es aumentar el número de alumnos que estudian ‘online’ y apostar por esta modalidad formativa.

Lleva tres años en el cargo. ¿Qué ha sido lo más complicado?

Han sido tres años muy intensos, pero he de decir que han sido tan intensos como apasionantes porque tengo en la USJ un equipo de profesionales y, sobre todo, un equipo humano que se ha dejado la vida para que este proyecto continuase adelante. Creo que los resultados están ahí y, sin duda alguna, hemos avanzado en todos y cada uno de los ejes que se plantearon en el plan estratégico.

¿Qué retos tiene por delante?

Los próximos retos tienen que estar muy enfocados en unas áreas identificadas. La primera y más importante es la gestión de las personas, también en llevar un clima de bienestar al ámbito laboral, y la consolidación del personal docente con los cambios de acreditación. En investigación, en el curso pasado nos consolidamos como un centro de referencia. También trabajamos en la internacionalización y otro de los retos es la digitalización, donde tenemos mucho avanzado. El quinto es la transferencia de conocimiento.

"La primera reunión será de diálogo constructivo"

La rectora de la USJ, Berta Sáez, confía en tener pronto una reunión con la nueva Consejería de Educación, con la que espera mantener un "diálogo constructivo y priorizar las acciones con una temporalidad que sea beneficiosa para ambas partes, lo cual repercutirá en que sea un proceso más eficiente y permitirá dar servicio a la sociedad aragonesa antes y mejor". Recalca que, tras apenas un mes desde la toma de contacto, hay cuestiones que siempre están en "el aire", pero lo primero es "situar".

"Tengo en mi cabeza el listado de cuestiones pendientes, pero sí que es cierto que lo de entrar como un elefante en cacharrería es malo", puntualiza. En este sentido, recalca que tanto las relaciones con la nueva consejera, Claudia Pérez Forniés, como con el presidente, Jorge Azcón, son "muy fluidas". "Creo que tenemos una muy buena sintonía y solo tenemos ganas de ponernos a trabajar lo antes posible para ir sacando cosas adelante", subraya, para seguidamente reiterar que la Universidad de San Jorge "no pretende más que ayudar al Gobierno de Aragón y a la sociedad aragonesa" a conseguir todo lo que esté en su mano.