El Justicia de Aragón pide que se pague el transporte a los usuarios afectados por la huelga de ambulancias

El Justicia de Aragón ha pedido a la DGA que establezca "los mecanismos necesarios" para que la empresa que presta el servicio de transporte sanitario no urgente en la Comunidad, Transalud, se haga cargo de los gastos asumidos por los pacientes afectados por la huelga de este sector que no han podido contar con un servicio de ambulancia para algún traslado pese a tenerlo adjudicado y programado.

El lugarteniente en funciones, Javier Hernández, ha hecho esta sugerencia a la Administración autonómica, en un informe emitido este lunes, tras recibir varias quejas de pacientes que acudieron a las sesiones de rehabilitación en taxi o renunciar a la terapia como consecuencia de la huelga que se inició el pasado 16 de enero.

La entidad deja claro que el ciudadano no tiene que adelantar ningún dinero. Asimismo, insiste en que debe ser siempre la Administración la que asuma el coste de la no prestación de este servicio "al que se tiene derecho". Asimismo, propone que en los pliegos de la próxima licitación del contrato se incluya que el desembolso por los incumplimientos que se produzcan se descuenten de la factura mensual que se paga a la empresa concesionaria.

Los tratamientos de rehabilitación no se han fijado como un servicio esencial a cubrir durante esta movilización, pero el contrato si establece que si no se atiende un traslado y origina un coste económico al paciente el contratista debe hacer frente a él.

Uno de los casos denunciados ante el Justiciazgo es el de un enfermo diabético al que en noviembre de 2022, tras varias intervenciones, le tuvieron que amputar la pierna izquierda y ponerle una ortopédica, y en la otra hacer varios ‘stents’ para poder conservarla. Le pautaron rehabilitación tres días a la semana en el Hospital Royo Villanova y le adjudicaron una ambulancia para poder ir, pero debido a la huelga tuvo que pagarse un taxi de su bolsillo.

"Ahora me encuentro con este grave problema, ¿hasta cuándo voy a poder afrontar los gastos del taxi? Y si no voy ¿cómo perjudicará mi rehabilitación y por consiguiente a mi salud, no solo física sino también emocional?", explica este paciente en la queja remitida al Justicia.