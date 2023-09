Javier Lambán: "La Ley de Amnistía no cabe en la Constitución y nos introduciría en una senda muy peligrosa a los españoles"

Se espera su opinión sobre la Ley de Amnistía y, tras ser designado senador autonómico por las Cortes de Aragón, la ha manifestado con contundencia este viernes. El barón socialista Javier Lambán considera "honrada y sinceramente" que la Ley de Amnistía que reclama Carles Puigdemont para empezar a negociar un acuerdo de investidura con Pedro Sánchez "no cabe e n la Constitución", como han dicho "juristas y cualificados socialistas" e "introduciría en una deriva muy peligrosa para los españoles".

Así lo ha manifestado el expresidente de Aragón en las Cortes, donde ha sostenido que "lo más eficaz que ha hecho el Estado para apaciguar y frenar al independentismo catalán ha sido la aplicación del 155 en 2017". Lambán ha recordado cómo el Gobierno de España, con el apoyo de Pedro Sánchez, decidió intervenir el gobierno de la Generalitat después de que tomara medidas que significaban un golpe de Estado en toda regla contra la Constitución, la comisión de un delito gravísimo". Aunque cree que la Ley de Amnistía "no se va a producir porque su partido "siempre ha Estado en contra", se ha mostrado convencido de que, si finalmente se hiciera, abriría "una vía de agua en la nave constitucional que podría llevarla directamente a pique"

Ve "obscena" la "procesión" de Díaz a Bruselas

Lambán, que tiene la intención de continuar como secretario general del PSOE-Aragón hasta que se celebre el congreso autonómico en el que será relevado, ha indicado que, quienes le conocen, saben que esa ha sido siempre su opinión. De una posible repetición electoral no ha querido hablar. Al menos de momento. Solo valorará los acontecimientos conforme se vayan produciendo. "Hay que ver el precio que el independentismo va poniendo al candidato Sánchez", ha indicado. Ha criticado con dureza la "procesión de la lideresa de Sumar (Yolanda Díaz) por Bruselas. "Me han parecido lo más obsceno que he visto en España desde que se aprobó la Constitución y echó a andar la democracia", ha reprochado. "La imagen que damos a los amigos de Europa y a los partidarios de la democracia liberal es una imagen absolutamente deplorable", ha zanjado.

Ha defendido Lambán la unidad de España. pero no entendida como algo impuesto. "La unidad de España es sinónimo de igualdad entre los españoles, y es lo que está en mi corazón como demócrata y como aragonés", ha destacado. No le ha comunicado personalmente a Sánchez su opinión sobre la Ley de Amnistía: "El sabe que pienso esto, lo he dicho muchas veces y nadie se puede llevar a engaño. Lo hago de una manera absolutamente respetuosa y sin entrar a criticar nada de lo que se ha hecho hasta ahora".

Le preocupa a Lamban que un posible pacto de Gobierno pudiera incluir "tratos de privilegio a los nacionalistas vascos y catalanes". Como ha recordado que ha pasado en anteriores ocasiones. "Cada vez que un gobierno del PSOE o el PP ha estado en minoría y ha dependido de los nacionalitas para gobernar, no lo han hecho por el bien bien de España sino por llevarse la parte del león en el reparto de los recursos. Pasó con Felipe, con Aznar, con Rajoy y ahora con Sánchez", ha reprochado. En su opinión, cuando más débil es un gobierno más capacidad de influencia tienen estas minoría que son "absolutamente indeseables para la buena gobernabilidad del país".

"Ni se suma ni se resta" a las palabras de Alfonso Guerra, quien se revela contra una posible Ley de Amnistía. Ha hecho hincapié, no obstante, en que Guerra y Felipe González refundaron el PSOE y "cada vez que hablan hay que escucharlo con la atención que merecen por ese papel histórico y determinante que jugaron".