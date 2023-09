Sumar evita desvelar si su propuesta a Junts incluirá una cláusula para no repetir el 1-O

Sumar continúa trabajando junto a una veintena de "expertos juristas" en la redacción de su propia propuesta para la futura ley de amnistía. Lo hacen al margen de los socialistas, a los que informarán, reconocen, cuando el borrador esté listo y con el objetivo de coordinarse. Así lo expresó este jueves su portavoz parlamentaria, Marta Lois, durante una rueda de prensa en el Congreso en la que evitó desvelar si la propuesta incluirá una cláusula para que los beneficiados por la norma se comprometan a no repetir los actos por los que fueron enjuiciados tras el 'procés'. La dirigente gallega llamó a la "discreción" y pidió calma a las "voces más escépticas" dentro del PSOE.

Mientras Carles Puigdemont, con el que Yolanda Díaz se reunió el pasado lunes en Bruselas, avisa de que Junts no renunciará a la unilateralidad y que la amnistía debe atarse antes de que las negociaciones de investidura empiecen, PSOE y Sumar encaran este escenario a velocidades distintas.

La coalición magenta lleva defendiendo todo el verano su "autonomía" operacional en esta negociación. Mientras Ferraz no enseña sus cartas, Lois afirma que Sumar "no tiene miedo a encarar este debate". La portavoz desgranó que el objetivo de los suyos es "buscar el mejor encaje que permita a muchas personas en Cataluña encontrar una solución política al conflicto e iniciar un camino de futuro". Lois recordó también que, a diferencia de los indultos, la amnistía afectaría "no solo a una élite política, sino a miles de ciudadanos que tienen causas pendientes con la justicia" por los hechos derivados del 1-O.

Eso sí, avisó de que, pese a que no existe mucho margen temporal para la tramitación de una proposición de ley, aunque no se descarta hacerlo por la vía exprés, la redacción de una ley de amnistía es "un proceso largo" donde debe primar "la pulcritud".

Por la vía urgente

Con el Gobierno con sus competencias limitadas por encontrarse en funciones, todo el proceso se dilucidará en las Cortes. La proposición de ley podría tener la luz verde del Congreso en el plazo de un mes. Sin embargo, el principal escollo se encontraría en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. El texto, en un plazo de 20 días, sería devuelto a la Cámara baja con total probabilidad para su aprobación definitiva. Este lapso podría verse reducido, a priori, a la mitad si la Mesa del Congreso -controlada por PSOE y Sumar- acepta tramitarlo por la vía urgente. Un ejemplo de ello se produjo a finales del año pasado con la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y rebajar la malversación.

En el PP mantienen que la amnistía no tiene encaje constitucional. El presidente del Senado, Pedro Rollán, afirmó en RNE que las "exigencias" de Puigdemont son "inasumibles", ya que, en su opinión, quebrarían el "principio de igualdad entre españoles" y equipararía a España.