Aulas medio vacías en Zaragoza en las pruebas del Premio Extraordinario de Bachillerato: "El peor día posible"

Todo alumno cuya nota media de bachillerato supere los 8,75 puntos tiene la opción de presentarse a los Premios Extraordinarios de Bachillerato. Un galardón que exime al estudiante de pagar su primer año de universidad, le otorga 600€ y figura en su expediente académico. En Aragón, solo 8 jóvenes pueden recibir este premio, los cuales se eligen a través de unos exámenes que se han hecho este lunes, coincidiendo con el inicio de las clases en la Universidad de Zaragoza.

“Este es el año que menos gente ha venido”, ha contado Miguel Ángel Castán, inspector de educación de la provincia de Zaragoza y presidente del tribunal del examen desde hace varios años. Pese a que Castán ha resaltado que nunca se presenta el 100%, ha admitido que el número de este año es inusualmente bajo. A la prueba de la capital aragonesa han acudido 46 personas de alrededor de 140 convocados. Considera que puede deberse a varias causas (por ejemplo, que estudien en universidades de otras comunidades), pero no ha descartado que sea por el inicio de curso. “Hablamos de alumnos de excelencia académica -ha recordado-, las clases son importantes para ellos”.

Algunas familias protestaron acerca de la fecha del examen con la administración. “Hasta fui al Justicia”, ha asegurado uno de los padres, cuyo hijo ha tomado la decisión de renunciar al premio y asistir a sus primeras clases. El hombre ha lamentado el día elegido, que considera como “el peor posible”. “Luego nos quejaremos de que la gente no participa”, ha añadido. Castán, sin embargo, ha explicado que no supo de las quejas hasta el día 28 de agosto, cuando un asesor que actuaba en nombre de la Jefatura de Servicio de la administración anterior le sugirió cambiar el examen al 1 de septiembre. Al tratarse de una fecha tan cercana, y con temor a que los estudiantes no vieran el cambio en la convocatoria, el presidente del tribunal optó por mantener las pruebas en el 4 de septiembre.

Ha hecho saber que él no elige la fecha del examen, sino que se ocupa la Dirección General, y que esta cambia cada año. “Se han buscado todas las fórmulas para que venga el mayor número de alumnos posible”, ha afirmado. Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón han explicado que la convocatoria salió en mayo, antes de que la Universidad de Zaragoza cambiara su calendario, y que suelen poner los exámenes en septiembre. Han asegurado que se valorará adelantarlo el año que viene para que no haya interferencia.

Entre los estudiantes que se han presentado hay opiniones divididas. Algunos están conformes con la fecha y aprecian haber contado con un verano entero para descansar después de la Evau. No obstante, la mayoría ha afirmado que hubiera preferido tener estas pruebas justo después, cuando todavía tenían el temario reciente. Muchos han reconocido que apenas habían estudiado durante sus vacaciones.

“Después del verano cuesta más”, ha comentado Ramón. Él, como varios de los presentados, no había tenido problemas en ir al examen porque tiene horario de tarde. Aquellos que sí que iban a perder clase habían encargado a sus compañeros que tomaran apuntes por ellos. En algunos casos, la decisión de acudir no había sido suya. “Yo no iba a venir, me ha obligado mi madre”, ha dicho Laura, otra de las presentadas. Han notado lo vacía que parecía el aula. “Solo con haber venido ya estamos en el ‘top’ 50”, ha bromeado uno de ellos.