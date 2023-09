Marta Baselga Lahoz: "La investigación es una forma de vida, más allá de un trabajo"

Ha estado muy ocupada estos últimos años...He estado trabajando en proyectos relacionados con covid-19 y en la tesis en Ingeniería Biomédica, además de haberme especializado en Biología Celular y Microscopía Electrónica. Recientemente, me he dedicado a desarrollar un sitio web, Scienfy, con el fin de apoyar a la comunidad científica. A día de hoy, priorizo terminar la segunda tesis en Medicina mientras sigo participando en proyectos de investigación.

"Investigar es apasionante, nunca aprendes lo suficiente".

Son temas muy diferentes.Investigar es apasionante, nunca aprendes lo suficiente. He tenido la suerte de trabajar en campos muy variados: nanotecnología, cirugía, diseño biomédico y antropología forense. Ahora me he centrado en investigar las células con un Microscopio Electrónico.

"Yo diría que aparecen nuevas necesidades. En ese momento adaptamos nuestra investigación a lo que necesitaba la sociedad"

¿Qué tiene en mente para los próximos meses... o años?Me gustaría quedarme en Aragón y seguir mi trayectoria científica ‘en casa’. Espero no tener que salir de España para seguir investigando. La verdad es que no sé que me depara el futuro pero, si pudiera elegir, escogería sin duda seguir con el Microscopio Electrónico. Es lo que realmente me hace feliz.